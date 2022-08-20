Du lịch Hàn Quốc ngay tại nhà, chỉ bạn công thức làm một nồi lẩu đậu phụ thịt heo chuẩn vị Hàn

Đây là một trong những nguyên liệu thực phẩm quốc dân luôn được sử dụng khi làm món canh hầm đơn giản và ăn rất ngon miệng!

Mỗi lần đi chợ các bạn có hay mua đậu phụ về ăn không?

Đó chính là món lẩu đậu phụ, món này sẽ được làm theo công thức từ một giáo viên dạy nấu ăn tại nhà, đầu bếp Baek Jong-won.

Bạn nghĩ rằng đậu phụ chỉ chủ yếu được sử dụng để nấu canh, hầm, hoặc chiên? Hôm nay chúng ta hãy cùng bắt tay làm một món ăn Hàn Quốc cực ngon với nguyên liệu chính là đậu phụ.

Lẩu đậu phụ là món ăn được chế biến bằng cách nhồi thịt heo băm đã ướp gia vị vào giữa miếng đậu phụ, và hình dung rằng chúng ta đang nhồi bánh bao.

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Chỉ với nguyên liệu chính là đậu phụ, chúng ta có thể làm được món ăn độc đáo này. Cách làm không hề phức tạp, nhưng thành phẩm của món này sẽ cực kỳ đẹp mắt và ngon miệng. Món ăn này sẽ giúp bạn mãn nhãn từ phần hình thức đến phần hương vị.

Ảnh minh họa: Internet

Công thức làm lẩu đậu phụ của đầu bếp Baek Jong-won rất đầy đủ và đáng tin cậy. Thành phẩm là một nồi lẩu súp cay cực ngon niệng. Giờ thì chúng ta hãy từng bước làm món lẩu đậu phụ theo công thức của đầu bếp Baek Jong-won.

Trước tiên thì chúng ta cùng kiểm tra nguyên liệu cần chuẩn bị:

1 miếng đậu phụ 300g

Một ít hành baro

Một ít nấm

1/2 củ hành tây

Một ít Kimchi

1 muỗng canh nước mắm cá ngừ

1 muỗng canh bột ớt

2 miếng đậu hũ hình túi tiền (chỉ để trang trí, không có cũng không sao)

200g thịt heo băm

1 chén hành lá băm

1 muỗng tỏi băm

1,5 muỗng canh dầu hàu

1 thìa cà phê dầu mè

Một muỗng canh mè rang

0,3 muỗng canh đường

0.3 muỗng canh tiêu

Trước tiên, chúng ta sẽ bắt đầu nêm nếm gia vị cho phần thịt heo băm. Cho 200g thịt heo băm vào một tô lớn. Và nêm nếm theo thứ liệt kê như sau:

Thịt lợn băm + hành lá + tỏi băm

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Mè rang + đường + tiêu

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Thêm dầu hào vào và trộn đều

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Hãy đeo bao tay vào để sạch sẽ và dễ làm hơn nhé. Hãy bóp và trộn đều để làm cho nó dính lại với nhau. Còn nếu bạn trộn bằng đũa, nó sẽ dẻo hơn!

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Cuối cùng, cho dầu mè vào và trộn đều lên là hoàn thành món thịt để nhồi vào đậu phụ cho nồi lẩu của mình.

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Cắt đôi một miếng đậu phụ và đặt đũa gỗ vào cả hai mặt bên của miếng đậu phụ.

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Chúng ta sẽ cắt đậu phụ ra thành những miếng như hình. Lý do bạn đặt đũa gỗ bên cạnh là để không cắt đứt miếng đậu phụ.

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Sau khi cắt đậu phụ xong thì rút đũa ra để và cắt đậu phụ thành những miếng cố định. Giống như hình dưới đây!

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Để miếng đậu phụ lên tay, và nhồi phần thịt heo băm đã ướp gia vị vào giữa miếng đậu phụ.

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Các bạn múc khoảng 1 muỗng cà phê thịt băm là vừa đủ.

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Khi nhồi nhân cho đậu hũ, chú ý là bạn nên nhồi đầy phần nhân để đậu hũ không bị nổi lên khi nấu. Xếp những miếng đậu hũ vào trong nồi thành vòng như hình dưới.

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Nếu đậu phụ hết nhưng bạn lại còn thừa phần thịt băm hãy ‘chữa cháy’ bằng cách này. Hãy lấy một ít kimchi đã chuẩn bị, sau đó cho thịt heo băm lên trên và cuộn kim chi lại. Bạn có thể cho nấm đã chuẩn bị vào cuộn cùng luôn nhé.

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Để đẹp mắt hơn, hãy xếp những cuộn kimchi vào nồi theo hình tròn kế bên những miếng đậu phụ.

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Các chỗ còn trống trong nồi, bạn hãy cắt nhỏ hành tây để vào. Và thêm một ít kim chi nhưng hãy bỏ vào với lượng vừa đủ vì nếu cho quá nhiều kim chi, nước canh có thể chỉ có mỗi vị kim chi. Lượng kim chi vừa đủ là khoảng 1 hoặc 2 miếng kim chi. Bạn hãy rửa kimchi trước khi cho nó vào nồi.

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Cho hành ba ro lên, sau đó lấy đậu phụ hình túi tiền đã nhồi nhân thịt heo băm cho vào luôn.

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Tiếp theo đó cho nồi lẩu đậu phụ đặt trên bếp ga. Sau đó, bạn hãy cho lượng nước vừa đủ để làm ngập đậu phụ. Khoảng 300ml nước là vừa phải.

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Bạn chỉ cần nêm thêm 1 muỗng canh nước mắm cá ngừ và 1 muỗng canh ớt bột mà thôi.

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Và để đậu phụ có thể chín đều, các bạn phải đậy nắp. Đậy nắp lại và đun dưới lửa vừa và nhỏ trong 15 phút.

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Sau 15 phút, bạn hãy mở nắp ra và nấu thêm 3~ 4 phút nữa nhé. Lúc này hãy nêm lại một lần.

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Tới đây, món lẩu đậu phụ chuẩn vị Hàn cực ngon đã hoàn thành!

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Ảnh minh họa

Đây là món lẩu cực ngon với sự kết hợp của vị cay của nước lẩu, vị dai dai của thị băm và vị mềm béo của đậu phụ. Các bạn hãy làm thử món này một lần nhé!

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Theo Naver