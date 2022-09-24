“Khó chối từ” với tuyệt chiêu nấu Gà hấp nấm vàng óng, ngon ngọt cho cả nhà ngày cuối tuần

Món ngon mỗi ngày 24/09/2022 13:13

Cuối tuần bạn đã biết ăn gì chưa? Món gà hấp nấm vàng ươm thơm ngon, bổ dưỡng sẽ là một gợi ý tuyệt vời cho bạn đấy.

Món gà hấp nấm mang đến rất nhiều lợi ích tốt cho sức khỏe và cực kỳ dễ chế biến. Sự kết hợp hoàn hảo giữa gà và nấm sẽ bùng lên hương vị ngọt ngào, thanh thanh cùng nước chấm cay cay thì ngon hết sẩy.

“Khó chối từ” với tuyệt chiêu nấu Gà hấp nấm vàng óng, ngon ngọt cho cả nhà ngày cuối tuần - Ảnh 1
Món gà hấp nấm thơm ngon bổ dưỡng - Ảnh: Dân Việt

Dưới đây sẽ là “tuyệt chiêu” giúp bạn nấu được món ăn thật ngon cho cả nhà mà Dân Việt chia sẻ.

Nguyên liệu làm gà hấp nấm:

- 1 con gà ta

- Bó sả, lá chanh, hành lá, tỏi ớt, gừng, tiêu sọ

- Nấm rơm, nấm đùi gà (tuỳ thích)

- Gia vị: tương ớt, muối chẩm chéo, dầu hào, bột nghệ, hạt nêm, ớt bột

“Khó chối từ” với tuyệt chiêu nấu Gà hấp nấm vàng óng, ngon ngọt cho cả nhà ngày cuối tuần - Ảnh 2
Công thức món gà hấp nấm - Ảnh: Dân Việt

Cách làm gà hấp nấm:

- Gà rửa sạch và khử mùi với rượu trắng và gừng.

- Lấy mỡ gà thắng lên trộn với bột nghệ xát đều lên khắp da gà để thành phẩm được màu vàng hấp dẫn.

“Khó chối từ” với tuyệt chiêu nấu Gà hấp nấm vàng óng, ngon ngọt cho cả nhà ngày cuối tuần - Ảnh 3

- Phi thơm tỏi hành băm, cho nấm và cà rốt vào đảo nhanh tay với xíu muối và hạt nêm để nấm ngấm gia vị.

- Nhét hành lá, lá chanh, sả cây, và hỗn hợp nấm vừa xào vào bụng gà, thêm tiêu sọ, gừng xắt lát. Cho các loại gia vị vào và massage đều lên khắp con gà, ướp trong vòng 1-2 tiếng.

- Hấp gà trong vòng 30-40 phút tuỳ gà to hay nhỏ. Thành phẩm thơm nức mùi vị của nấm và các loại gừng chanh sả.

“Khó chối từ” với tuyệt chiêu nấu Gà hấp nấm vàng óng, ngon ngọt cho cả nhà ngày cuối tuần - Ảnh 4
Món này ăn cùng nước chấm muối ớt chua cay mặn ngọt là tuyệt hảo - Ảnh: Dân Việt

- Lòng gà ướp gia vị rồi xào lên cho săn, thêm nước vào đun sôi rồi cho lá giang vào, nêm nếm vừa ăn là có ngay một bữa cơm tươm tất cho cả nhà.

Ngoài gà hấp nấm, bạn cũng có thể tham khảo một vài món ăn từ gà vừa thơm ngon vừa lạ mắt để bổ sung vào thực đơn cuối tuần, mở tiệc “sương sương” cùng gia đình nhé.

“Khó chối từ” với tuyệt chiêu nấu Gà hấp nấm vàng óng, ngon ngọt cho cả nhà ngày cuối tuần - Ảnh 5
Món canh gà lá gừng là một gợi ý cho mùa mưa, với công dụng giải cảm, ấm bụng khi kết hợp với lá gừng và một ít gừng tươi. Đặc biệt, món ăn này còn có thể dùng bồi bổ cho người bị ốm - Ảnh: VnExpress

“Khó chối từ” với tuyệt chiêu nấu Gà hấp nấm vàng óng, ngon ngọt cho cả nhà ngày cuối tuần - Ảnh 6
Món gà quay tiêu KFC phiên bản tại gia sẽ mang đến hương vị ngon khó cưỡng với hương vị cay nồng của tiêu thêm chút mặn mặn ngọt ngọt bắt cơm phải biết. Với món ăn này, bạn không cần đến quán mà vẫn có thể thưởng thức trọn vị - Ảnh: VnExpress

“Khó chối từ” với tuyệt chiêu nấu Gà hấp nấm vàng óng, ngon ngọt cho cả nhà ngày cuối tuần - Ảnh 7
Gà nướng Tây Bắc là món ăn nhâm nhi quây quần thì không còn gì bằng. Mắc khén và hạt dổi là hai gia vị làm nên đặc trưng món ăn của các bà con đồng bào vùng Tây Bắc - Ảnh: VnExpress

“Khó chối từ” với tuyệt chiêu nấu Gà hấp nấm vàng óng, ngon ngọt cho cả nhà ngày cuối tuần - Ảnh 8
Nem lụi từ ức gà sẽ là gợi ý vô cùng hay ho cho người giảm cân. Bạn có thể đổi khẩu vị với món ăn lạ miệng này vào cuối tuần thay vì ăn cơm - Ảnh: VnExpress

Mong rằng, với các gợi ý trên, bạn sẽ tìm ra được món ăn hợp "gu" và có một ngày cuối tuần vui vẻ nhé!

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