“Khó chối từ” với tuyệt chiêu nấu Gà hấp nấm vàng óng, ngon ngọt cho cả nhà ngày cuối tuần

Món gà hấp nấm mang đến rất nhiều lợi ích tốt cho sức khỏe và cực kỳ dễ chế biến. Sự kết hợp hoàn hảo giữa gà và nấm sẽ bùng lên hương vị ngọt ngào, thanh thanh cùng nước chấm cay cay thì ngon hết sẩy.

Dưới đây sẽ là “tuyệt chiêu” giúp bạn nấu được món ăn thật ngon cho cả nhà mà Dân Việt chia sẻ.

- 1 con gà ta

- Bó sả, lá chanh, hành lá, tỏi ớt, gừng, tiêu sọ

- Nấm rơm, nấm đùi gà (tuỳ thích)

- Gia vị: tương ớt, muối chẩm chéo, dầu hào, bột nghệ, hạt nêm, ớt bột



Công thức món gà hấp nấm - Ảnh: Dân Việt

Cách làm gà hấp nấm:

- Gà rửa sạch và khử mùi với rượu trắng và gừng.

- Lấy mỡ gà thắng lên trộn với bột nghệ xát đều lên khắp da gà để thành phẩm được màu vàng hấp dẫn.

- Phi thơm tỏi hành băm, cho nấm và cà rốt vào đảo nhanh tay với xíu muối và hạt nêm để nấm ngấm gia vị.

- Nhét hành lá, lá chanh, sả cây, và hỗn hợp nấm vừa xào vào bụng gà, thêm tiêu sọ, gừng xắt lát. Cho các loại gia vị vào và massage đều lên khắp con gà, ướp trong vòng 1-2 tiếng.

- Hấp gà trong vòng 30-40 phút tuỳ gà to hay nhỏ. Thành phẩm thơm nức mùi vị của nấm và các loại gừng chanh sả.



Món này ăn cùng nước chấm muối ớt chua cay mặn ngọt là tuyệt hảo - Ảnh: Dân Việt

- Lòng gà ướp gia vị rồi xào lên cho săn, thêm nước vào đun sôi rồi cho lá giang vào, nêm nếm vừa ăn là có ngay một bữa cơm tươm tất cho cả nhà.

Ngoài gà hấp nấm, bạn cũng có thể tham khảo một vài món ăn từ gà vừa thơm ngon vừa lạ mắt để bổ sung vào thực đơn cuối tuần, mở tiệc “sương sương” cùng gia đình nhé.



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Mong rằng, với các gợi ý trên, bạn sẽ tìm ra được món ăn hợp "gu" và có một ngày cuối tuần vui vẻ nhé!