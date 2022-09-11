Công thức làm bánh mì Panini kiểu Ý cực đơn giản cho một buổi sáng bận rộn

Món ngon mỗi ngày 11/09/2022 11:08

Công thức làm bánh Panini kẹp thịt nguội và pho mát cực dễ tại nhà.

Công thức làm bánh mì Panini kiểu Ý cực đơn giản cho một buổi sáng bận rộn - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Làm bánh mi Panini kiểu Ý cực dễ tại nhà. Hãy sử dụng máy nướng bánh mỳ để tiện lợi hơn khi chế biến nhé!

Với những nguyên liệu đơn giản như thịt nguội thái lát, pho mát và bánh mì là bạn có thể hoàn thành chiếc bánh Panini cực ngon.

Công thức làm bánh mì Panini kiểu Ý cực đơn giản cho một buổi sáng bận rộn - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Với lớp nhân bên trong hấp dẫn, kết hợp cùng lớp vỏ giòn thơm ở bên ngoài, sẽ làm hương vị bùng nổ trong khoang miệng các bạn đấy!

Nếu như bạn không có thịt nguội hay pho mát sẵn ở nhà. Thì bạn có thể sử dụng bất cứ thứ gì còn trong tủ lạnh của bạn.

Nguyên liệu dễ tìm và dễ làm nhưng sẽ cho ra thành phẩm là bánh mỳ Panini cực ngon.

Công thức làm bánh mì Panini kiểu Ý cực đơn giản cho một buổi sáng bận rộn - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Chúng ta cùng bắt tay vào làm món này thôi nào.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

2 lát bánh mì sandwich

1-2 miếng thịt nguội

Một ít phô mát

2 muỗng canh sốt cà chua

Tất cả các nguyên liệu và số lượng có thể được thay đổi dựa theo khẩu vị của bạn!

Dễ hơn nếu bạn sử dụng một chiếc máy nướng bánh mì. Nó sẽ giúp bạn dễ dàng nướng đều cả hai mặt.

Công thức làm bánh mì Panini kiểu Ý cực đơn giản cho một buổi sáng bận rộn - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Loại phô mát tôi chuẩn bị là phô mát Colby-Jack. 

Công thức làm bánh mì Panini kiểu Ý cực đơn giản cho một buổi sáng bận rộn - Ảnh 5
Ảnh minh họa

Cắt thành từng miếng nhỏ để dễ dàng dàn đều trên bánh mỳ.

Công thức làm bánh mì Panini kiểu Ý cực đơn giản cho một buổi sáng bận rộn - Ảnh 6
Ảnh minh họa

Nếu bạn sử dụng máy nướng bánh mỳ, thì bạn phải cắt bánh sao cho khớp với khuôn bánh nướng nhé. Phải khớp khuôn bánh thì mới nướng được. Các bạn nhất định phải điều chỉnh kích thước sao cho phù hợp nha!

Công thức làm bánh mì Panini kiểu Ý cực đơn giản cho một buổi sáng bận rộn - Ảnh 7
Ảnh minh họa

Phải làm nóng máy nước bánh mì trước khi nướng, sau khi nóng thì bỏ lần lượt theo thứ tự như sau:

Bỏ 1 lát bánh mì vào

Công thức làm bánh mì Panini kiểu Ý cực đơn giản cho một buổi sáng bận rộn - Ảnh 8
Ảnh minh họa

Sau đó là 2 muỗng canh xốt cà chua và trét ra cho đều hết miếng bánh mì.

Công thức làm bánh mì Panini kiểu Ý cực đơn giản cho một buổi sáng bận rộn - Ảnh 9
Ảnh minh họa

 

Công thức làm bánh mì Panini kiểu Ý cực đơn giản cho một buổi sáng bận rộn - Ảnh 10
Ảnh minh họa

Tiếp đó đến miếng thịt nguội và phô mát

Công thức làm bánh mì Panini kiểu Ý cực đơn giản cho một buổi sáng bận rộn - Ảnh 11
Ảnh minh họa

 

Công thức làm bánh mì Panini kiểu Ý cực đơn giản cho một buổi sáng bận rộn - Ảnh 12
Ảnh minh họa

 Và cuối cùng là miếng bánh mì còn lại

Công thức làm bánh mì Panini kiểu Ý cực đơn giản cho một buổi sáng bận rộn - Ảnh 13
Ảnh minh họa

Đặt chúng theo thứ tự trên và nhấn nắp lại.

Chỉ cần nướng trong 5 phút là bạn sẽ có một chiếc bánh mì Panini đúng vị.

Công thức làm bánh mì Panini kiểu Ý cực đơn giản cho một buổi sáng bận rộn - Ảnh 14
Ảnh minh họa

Món bánh mì Panini cực ngon cực đơn giản đã hoàn thành!

Cách làm dễ dàng nhưng thành quả lại cực kỳ ngon.

Công thức làm bánh mì Panini kiểu Ý cực đơn giản cho một buổi sáng bận rộn - Ảnh 15
Ảnh minh họa

Lớp bánh mì mới nướng còn nóng giòn và lớp pho mát tan chảy hoà quyện vào nhau.

Tôi khuyên bạn nên dùng pho mát Colby-Jack, vì loại phô mát này giúp món ăn nâng tầm hương vị hơn. Để tiết kiệm thời gian thì bạn hãy sử dụng nước sốt cà chua bán sẵn.

Công thức làm bánh mì Panini kiểu Ý cực đơn giản cho một buổi sáng bận rộn - Ảnh 16
Ảnh minh họa

Món ăn vừa tiện lợi và ngon miệng vừa không cần chuẩn bị nguyên liệu nhiều.

Theo Naver

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