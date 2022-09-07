Món khoai tây hấp trứng phô mai cực ngon dành cho dân ăn eatclean

Ngoài ra, nếu trong tủ lạnh nhà bạn còn sót các loại rau củ gì cũng có thể thái nhỏ rồi cho vào luôn. Bạn có thể cho bất cứ loại rau quả nào vào cũng được! Miễn là nó không phải là loại nguyên liệu có mùi nồng. Món này dùng để ăn vặt cũng rất phù hợp. Bạn cũng có thể ăn món này thay cho bữa sáng.

Đây là công thức khoai tây hấp trứng phô mai cực ngon. Sự kết hợp giữa khoai tây chắc bụng và trứng chứa nhiều protein, món ăn có vị cực thơm ngon. Sự kết hợp sẽ bùng nổ vị giác hơn nữa nếu bạn thêm thật nhiều phô mát sợi để tăng độ béo.

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2 củ khoai tây cỡ vừa

4 quả trứng

1/4 củ cà rốt

1/2 củ hành

200ml nước

2 miếng phô mát sợi

Tiêu đen

1/3 muỗng cà phê muối

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Nếu bạn có sẵn bất kỳ loại rau củ nào trong tủ lạnh, hãy cho chúng vào! Tuy nhiên, hãy tránh ăn các loại rau củ mọc mầm hoặc nấm tiết ra quá nhiều nước.

1.Đánh bông 4 quả trứng, lấy cả lòng trắng và lòng đỏ. Bạn phải đánh theo một hướng để trứng được đánh thật đều. Sau đó, bỏ 1/3 muỗng cà phê muối và tiêu vào phần trứng đã đánh. (Có thể điều chỉnh theo khẩu vị của bạn)

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2. Để trứng hấp được mềm, bạn hãy lọc trứng đã trộn qua rây. Lọc khoảng 3 lần nhưng nếu bạn muốn lọc thêm vẫn được, vì càng lọc nhiều thì trứng sẽ càng mềm mại.

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3. Cắt nhỏ tất cả các loại rau củ mà bạn có sẵn. 2 củ khoai tây thì 1 củ cắt theo dạng dài giống khoai tây chiên còn 1 củ thì thái hạt lựu. Cắt nó theo hai cách để tạo cảm giác khác biệt khi nhai.

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4. Đổ 200ml nước vào nồi và cho khoai tây đã thái sẵn vào.

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5. Đặt nồi lên bếp và đun ở lửa vừa, luộc khoai tây trong 5 phút. Nếu bạn cảm thấy nước luộc trở nên đặc lại do tinh bột trong khoai tây tiết ra thì được!

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6. Trộn cà rốt thái sợi và hành lá (hay những loại rau củ quả thái sợ mà bạn có sẵn) với tô trứng đã đánh, và đổ vào nồi khoai tây đang sôi trên bếp. Sau đó dùng thìa khuấy hình tròn hai lần để trộn đều trứng và khoai tây. (Nếu khuấy nhiều lần thì nó sẽ không đẹp cho nên chỉ được khuấy hình tròn 2 lần).

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7. Đậy nắp lại và nấu ở lửa nhỏ trong 10 phút. Nấu trong khoảng 5 phút ở lửa nhỏ, thì bên trong trứng gần như chín đều nhưng lớp trên sẽ chưa chín lắm. Nếu bạn muốn trứng hấp mềm, hãy nấu nó trong vòng 10 phút.

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Ảnh minh họa: Internet

8. Sau khoảng 7 phút ở lửa nhỏ, mở nắp ra cho thêm phô mát đã xé sợi vào. Ngoài phô mát sợi, bạn có thể dùng phô mát cheddar hay phô mát mozzarella đều ngon.

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9.Thêm phô mai sợi và đun sôi thêm 2-3 phút nữa là xong. Món khoai tây hấp trứng phô mai cực dễ làm đã ra lò. Mùi dậy lên rất thơm.

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10. Cho một cái thìa vào phía thành nồi và xoay một vòng để lấy trứng ra. Nó sẽ rơi ra như hình trên! ​Đặt một cái dĩa có cùng kích thước với lồng nồi lên trên mặt nồi và lật úp nó lại.

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Lấy dao cắt theo hình bạn muốn rồi cho vào lại vào dĩa Bạn nên xịt sốt cà chua lên món ăn để ăn kèm. Sự kết hợp giữa phô mai và khoai tây rất hợp với sốt cà chua.

Ảnh minh họa: Internet

Trứng hấp thơm, khoai tây bùi bùi, phô mát béo ngậy và sốt cà chua chua ngọt ngọt, món ăn này cũng rất thích hợp cho trẻ em.

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Đây là món ăn rất phù hợp để làm một món ăn nhẹ và không lo lắng về lượng calo.

Theo Naver