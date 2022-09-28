Món cháo Kim chi này không những lạ miệng mà còn có tác dụng giải rượu bia

Món cháo kim chi giá đỗ sẽ có vị cực ngon miệng và hơi cay, đây là món ăn có thể giải rượu.

Đây có thể là lần đầu tiên bạn thấy món cháo kimchi này. Vào tiết trời se lạnh buổi sáng và buổi tối, chúng ta nên thưởng thức một bát cháo nóng hổi.

Ai cũng vậy, từ nhỏ chúng ta đều đã được ăn nhiều loại cháo khác nhau. Từ cháo nhạt đạm bạt đến cháo đậm đà, món nào cũng đều hấp dẫn!! Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho mọi người cách làm món cháo kimchi chua cay mới lạ này.

Một chén rưỡi kim chi

Một con mực

300g giá đỗ

Một ít bí xanh

1/3 cây hành pa rô

Bánh gạo

2 chén cơm

4C nước

1T nước tương

1T bột ớt đỏ

1/2C nước dùng kim chi

1T dầu mè

1T = 15ml; 1ts = 5ml; 1C = 200ml.

Phần mực bạn có thể thay đổi bằng các món khác có trong tủ lạnh. Vì đây là một món canh để giải rượu nên giá đỗ là một nguyên liệu không thể thiếu.

Chuẩn bị khoảng một chén rưỡi đến hai chén kim chi, sau đó dùng kéo cắt nhỏ ra.

Sơ chế bí xanh bằng cách thái thành từng miếng nhỏ và hành pa rô cũng đem đi băm nhỏ ra.

Lấy một cái nồi lớn đun nóng trên bếp lửa, khi nồi nóng hãy cho một muỗng canh dầu mè vào trước. Sau đó cho kim chi đã cắt nhỏ vào và xào lên.

Lưu ý: Nếu kim chi quá cay hoặc quá mặn bạn nên cho một chút đường vào xào cùng.

Xào cho đến khi kim chi dậy lên mùi thơm, tiếp đó cho mực đã cắt nhỏ vào xào cùng. Bạn nên cắt mực thành từng miếng bằng kích cỡ với kim chi nhé!

Khi phần mực và kim chi đã chín hơn một nửa, thì lúc đó hãy cho hành ba rô và bí xanh vào xào.

Tiếp theo cho 4 cốc nước vào nồi, nếu bạn muốn món cháo kim chi của bạn ngon miệng hơn thì hãy thêm phần nước kim chi ra khi bạn muối nó vào nấu cùng. Nhưng nếu phần nước kim chi quá mặn hoặc quá cay, thì có thể không cần bỏ vào.

Nếu bạn đã cho tất cả các nguyên liệu trên vào thì hãy để nó nấu như vậy một lúc nhé.

Bạn có thể dùng phần cơm nguội còn thừa để nấu món cháo này. Nếu bạn dùng cơm nguội, thì nên hâm nóng nó trong lò vi sóng và nó sẽ ngon hơn nhiều. Cho hai chén cơm vào và trộn đều.

Bạn hãy nêm nếm thêm xì dầu và bột ớt để món ăn thêm phần màu sắc.

Vì đây là một món canh dùng để giải rượu nên không thể nào thiếu giá đỗ, cho phần giá đỗ đã chuẩn bị vào và nấu chín.

Chỉ nhìn thôi cũng thấy rất hợp để giải rượu rồi đúng không?

Đây là một món cháo đến từ Hàn Quốc. Món này rất dễ nấu và được nấu từ nhiều nguyên liệu dễ kiếm ở trong tủ lạnh của bạn.

Tiếp đó cho thêm bánh gạo vào. Lưu ý là vào lúc nồi cháo gần chín hết hãy cho bánh gạo vào vì bánh gạo rất dễ nở ra và không ngon.

Nếu món cháo chưa hợp khẩu vị của bạn, thì hãy nêm thêm một chút muối. Có rất nhiều giá đỗ trong cháo, vì vậy nó rất tốt khi dùng để giải rượu !! Và mực làm cho cháo kim chim càng ngon hơn.

Múc phần cháo kim chi đã chín ra chén, sau đó rắc bột rong biển và vừng lên trên để tăng thêm hương vị.

Món ăn giải rượu giúp bạn thoải mái hơn, chắc bụng và rất ngon miệng, bạn đã chuẩn bị sẵn dạ dày để ăn món ngon này chưa?

Cháo kim chi ăn lúc nào cũng ngon. Bạn cũng có thể ăn món cháo này vào buổi sáng vì nó sẽ giúp bụng của bạn không có cảm giác nặng nề.

Theo Naver