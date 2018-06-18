Mẹo chiên rán không cần sử dụng đến dầu ăn mà món ăn vẫn giòn ngon như thường

Bạn muốn hạn chế các món ăn chứa nhiều calo, dầu mỡ trong bữa ăn gia đình nhưng các thành viên lại thích ăn các món chiên xào. Giải pháp hữu hiệu nhất đó là sử dụng các mẹo chiên rán không cần dùng dầu mỡ dưới đây.

Một trong những giải pháp cho việc có những món ăn chiên rán đạt tiêu chuẩn là dùng dung dịch xịt chống dính. Dung dịch xịt chống dính (cooking spray) có thể thay thế dầu ăn rất tốt, mà lại có hàm lượng calo rất thấp. Bạn chỉ cần dùng một chút dung dịch này là thức ăn đã không bị dính vào chảo khi rán.

Chỉ với một chiếc chảo chống dính loại tốt bạn đã có thể chiên hay xào món ăn mà không cần đến dầu mỡ. Hãy cố gắng đầu tư chiếc chảo không có vết xước, có chất lượng cao để đảm bảo bữa ăn lành mạnh mà vẫn ngon miệng cho cả gia đình.

Dùng vài giọt chất lỏng thay dầu ăn

Chị em có thể thêm một vài giọt chất lỏng trước khi nấu ăn thay vì dùng dầu mỡ trước khi rán để thức ăn không bị dính vào chảo. Các chất lỏng đó có thể là nước lọc, nước rau, nước súp, nước thịt luộc, nước trái cây hoặc là vài giọt rượu để tăng thêm mùi vị cho món ăn.

Có một số món, người ta sẽ không dùng dầu ăn mà sẽ thay bằng bơ. Chỉ cần cho bơ vào chảo sau đó để nóng, tan chảy là có thể làm món chiên, xào.

Dùng các chất lỏng thay thế dầu ăn sẽ làm tăng thêm mùi vị cho món ăn - Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng máy nướng bánh mì

Bạn có thể sử dụng chiếc máy này để chiên rán nhiều loại thực phẩm khác nhau như: bánh, trứng, xúc xích mà chẳng cần dùng đến dầu ăn.

Loại máy này chỉ phù hợp để nấu những món ăn không quá dày và không tốn quá nhiều thời gian. Bạn có thể dùng đến một tờ giấy sáp để làm sạch máy sau khi nấu. Trên thị trường có rất nhiều loại máy nướng khác nhau mà giá thành lại không hề đắt để bạn tham khảo.

Máy nướng bánh mì còn có thể dùng để nấu một vài loại thực phẩm khác - Ảnh minh họa: Internet

Nấu món nướng thay vì chiên

Chị em hãy thử biến tấu một vài món chiên bằng cách cho loại thực phẩm đó vào lò nướng. Khi nướng bạn hãy dùng đến một tờ giấy bọc bên ngoài, xịt một chút nước bên trên để món ăn không bị khô cứng. Tùy thuộc vào từng loại nguyên liệu làm nên món ăn mà bạn chọn cách chế biến để duy trì độ ẩm.

Áp dụng ngay các mẹo hữu ích trên, bạn sẽ giảm được lượng dầu mỡ mà gia đình bổ sung hàng ngày, tuy nhiên vẫn giữ được chất lượng bữa ăn.