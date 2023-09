Chuyện gì xảy ra nếu đau bụng khi mang thai tháng đầu?

Giai đoạn đầu thai kỳ là thời điểm cực kỳ quan trọng đối với những phụ nữ có tiền sử sảy thai hoặc có các biến chứng khi mang thai lần trước đó. Hãy nhớ rằng mỗi lần mang thai là mỗi lần khác biệt. Do đó, bạn nên chú ý đến thói quen và lối sống của mình để đảm bảo rằng thai nhi đang phát triển khỏe mạnh.

Đau bụng khi mang thai tháng đầu có nguy hiểm không? - Ảnh minh họa: Internet

1. Đau bụng khi mang thai tháng đầu tiết lộ điều gì?

Mức độ đau bụng trong giai đoạn này cũng giống như khi bạn đau bụng trong thời kỳ kinh nguyệt. Điều này là do xương chậu và tử cung co bóp. Bạn có thể cảm thấy đau ở bên này nhiều hơn bên còn lại. Đôi khi, mẹ bầu cũng sẽ thấy đau khi đứng quá lâu, khi cười, hắt hơi hoặc ho do áp lực đè lên vùng bụng đang ngày càng tăng lên.