Đau bụng khi mang thai tháng thứ 2 có nguy hiểm không?

Nếu đau bụng dưới khi mang thai tháng thứ 2 thì có lẽ do tử cung đang dần to ra. Các mẹ thường nghĩ, mang thai tháng thứ 2 bằng mắt thường cũng không thể nhìn thấy được bụng có to hay không thì làm sao mà tử cung có thể dãn ra được. Sự thật không phải như thế.