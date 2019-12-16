Đau bụng khi mang thai tháng thứ 2 có nguy hiểm không?

Đau bụng khi mang thai tháng thứ 2 có sao không? Nguyên nhân là gì và cách khắc phục ra sao để an toàn nhất? Cùng tìm hiểu ngay nhé!

Thai nghén là một quá trình cực kỳ vất vả đối với chị em phụ nữ nhưng lại cực kỳ thiêng liêng mà ai cũng muốn một lần vượt qua. Hầu hết, các mẹ bầu đau bụng khi mang thai tháng thứ 2 tỏ ra rất lo lắng. Tuy nhiên, nếu không có những triệu chứng bất thường thì mẹ hoàn toàn có thể yên tâm. Hãy bỏ túi những kiến thức dưới đây để có một thai kỳ khỏe mạnh và an toàn nhé. Đau bụng khi mang thai tháng thứ 2 là biểu hiện thường gặp - Ảnh minh họa: Internet Lý giải hiện tượng đau bụng khi mang thai tháng thứ 2 Theo một khảo sát, có đến 90% phụ nữ gặp phải hiện tượng đau bụng trong giai đoạn đầu vừa mới mang thai, đặc biệt là vào thời điểm tháng thứ 2. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này.

Nếu đau bụng dưới khi mang thai tháng thứ 2 thì có lẽ do tử cung đang dần to ra. Các mẹ thường nghĩ, mang thai tháng thứ 2 bằng mắt thường cũng không thể nhìn thấy được bụng có to hay không thì làm sao mà tử cung có thể dãn ra được. Sự thật không phải như thế. Thực tế ở bên trong, bào thai đã bắt đầu lớn lên, đồng nghĩa với việc các mô và dây chằng bị kéo giãn ra hỗ trợ cho tử cung phát triển. Đó chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các cơn đau lưng hoặc đau bụng ở tháng thứ 2 của thai kỳ. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện tượng đau bụng này - Ảnh minh họa: Internet Khi mang thai, các cơ của vùng bụng và vùng xương chậu thường xuyên bị chuột rút. Đó chính là nguyên nhân dẫn đến hiện tượng đau bụng trên khi mang thai tháng thứ 2. Điều này không quá nguy hiểm, chỉ cần mẹ để ý một chút, thả lỏng và thay đổi tư thế đi đứng, nằm ngồi là được.

Thêm một nguyên nhân dẫn đến hiện tượng đau bụng khi mang thai tháng thứ 2 nữa đó là do ốm nghén. Có đến 70% mẹ bầu gặp phải hiện tượng ốm nghén, nôn khan, cúm, ho (đặc biệt là vào mùa đông). Khi nôn ọe nhiều hoặc ho nhiều sẽ dẫn đến hiện tượng đau tức toàn bộ vùng bụng cả trên và cả dưới. Những cơn đau âm ỉ vô cùng khó chịu - Ảnh minh họa: Internet (*) Lưu ý: Tuy nhiên nếu bạn gặp phải những dấu hiệu bất thường sau thì hãy đến gặp bác sĩ ngay nhé. Mẹ bầu cảm thấy đau bụng kèm theo xuất huyết máu âm đạo màu đỏ tươi; cơ thể mệt mỏi; đau đầu buồn nôn;… Hiện tượng này có thể do mang thai ngoài tử cung hoặc dọa sảy thai gây ra.

Những cách khắc phục hiện tượng mang bầu tháng thứ 2 bị đau bụng Đau bụng lâm râm khi mang thai tháng thứ hai thật sự là một cảm giác rất khó chịu. Tuy không phải là quá đau đớn nhưng cái cảm giác các cơn đau âm ỉ từ ngày này qua tháng khác sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến một phần đời sống sinh hoạt thường ngày của mẹ bầu. Chính vì thế, để khắc phục hiện tượng này, mẹ bầu hãy ghi nhớ một số cách thức dưới đây nhé: Có thể mẹ đang quá căng thẳng và mệt mỏi vì những cơn đau. Cách tốt nhất để giải tỏa là hãy thư giãn tinh thần bằng cách nằm nghỉ ngơi một chút. Mẹ nên nằm nghiêng về bên ngược lại với một bên bị đau, chân gập cao lên, thả lỏng cơ thể và hít thở đều. Tầm 15 đến 20 phút là những cơn đau sẽ bớt đi phần nào. Thả lỏng cơ thể và co chân lên cao - Ảnh minh họa: Internet Sử dụng túi chườm nóng, ngâm mình trong bồn nước ấm hoặc xông hơi. Nước ấm chính là một phương pháp giảm đau vô cùng hiệu quả. Những cơn đau bụng dưới những tháng ngày đầu có em bé không khác nhiều so với những cơn đau bụng kinh thời con gái. Chính vì thế mẹ có thể áp dụng các cách trên, một phần để thư giãn thoải mái đầu óc, phần còn lại là để giảm nhanh các cơn đau bụng.

Chú ý chế độ ăn uống để hạn chế tối đa hiện tượng rối loạn tiêu hóa trong giai đoạn đầu của thai kỳ, giảm các cơn đau bụng âm ỉ khi mang thai tháng thứ 2. Sử dụng chườm nóng để giảm đau - Ảnh minh họa: Internet Giữ ấm cơ thể, tránh tiếp xúc với những người mắc bệnh truyền nhiễm, thường xuyên đeo khẩu trang và hạn chế xuất hiện ở chốn đông người. Trong thời gian đầu mang thai, cơ thể của mẹ đề kháng cực yếu và rất dễ cảm cúm, ho khan. Chính vì thế mẹ hãy cẩn thận nhé.

Hạn chế quan hệ tình dục hoặc quan hệ thật nhẹ nhàng trong thời gian đầu thai kỳ.

Nếu các cơn đau không thuyên giảm kèm theo các hiện tượng đã lưu ý ở trên thì hãy nhanh chóng đến gặp bác sĩ để tìm ra phương án giải quyết nhanh nhất có thể. Nếu đau bụng và thấy không ổn hãy đến gặp bác sĩ - Ảnh minh họa: Internet >>> Xem thêm: - Lời cảnh báo đau bụng khi mang thai tháng thứ 2 không thể chủ quan! Tình trạng đau bụng khi mang thai tháng thứ 2 thường thì không phải điều trị hay quá lo lắng bởi đây là sự thay đổi của cơ thể mẹ để thích nghi với sự có mặt của con. Trên đây là những kiến thức mẹ cần ghi nhớ để có thể đảm bảo một thai kỳ khỏe mạnh nhất cho cả mẹ và em bé.

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