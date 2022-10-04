Bà bầu uống sắt đến tháng thứ mấy thì dừng và uống bao nhiêu là đủ?

Bên cạnh đó, sắt cũng có tác dụng làm tăng cảm giác ngon miệng cho mẹ bầu. Đối với những thai phụ bị thiếu máu do thiếu sắt thì thường có cảm giác chán ăn, khó ngủ, người thường xuyên cảm thấy mệt mỏi vì lượng oxy cung cấp cho tế bào não cũng như các tế bào khác trong cơ thể rất ít. Thiếu sắt còn là nguyên nhân gây suy giảm sức đề kháng của mẹ dẫn đến nhiễm trùng. Nếu tình trạng thiếu máu do thiếu sắt xảy ra trong 6 tháng đầu của thai kỳ sẽ làm tăng nguy cơ sinh non lên gấp đôi và nguy cơ trẻ sinh ra bị nhẹ cân cũng tăng lên gấp 3 lần.

Trước khi tìm hiểu bà bầu uống sắt đến tháng thứ mấy thì dừng thì các mẹ bầu cần biết tới tầm quan trọng của sắt với phụ nữ mang thai. Khi có thai, nhu cầu về sắt của cơ thể tăng lên rất cao bởi vì sắt làm nhiệm vụ tạo máu và tham gia vào quá trình tạo nhân tế bào. Chính vì vậy mà các bác sĩ khuyên các mẹ bầu nên bổ sung sắt trong thời kỳ mang thai để đảm bảo đáp ứng được đủ lượng máu để nuôi dưỡng thai nhi.

Nếu như mẹ có sự chuẩn bị trước khi mang thai thì ngay từ thời điểm trước khi mang thai từ 2-3 tháng mẹ đã nên có một chế độ ăn giàu sắt nếu như cơ thể mẹ có tình trạng thiếu máu sẵn. Việc bổ sung sắt sớm trước khi mang thai sẽ làm tăng khả năng có thai, đồng thời làm giảm nguy cơ thiếu máu và tình trạng nôn nghén khi có thai cho mẹ.

Mẹ bầu khi biết mình có thai thường có một thắc mắc chung là không biết nên bắt đầu uống sắt bổ sung từ khi nào. Tức là thai được bao nhiêu tuần thì uống sắt để phòng tránh thiếu máu. Câu trả lời cho các mẹ bầu là nên bổ sung sắt ngay từ khi bắt đầu có thai và bổ sung liên tục cho đến sau khi sinh.

Bà bầu uống sắt đến tháng thứ mấy và uống bao nhiêu là đủ?

Mẹ bầu uống thuốc sắt cần có liều lượng, quy chuẩn và tùy vào từng thời điểm của thai kỳ mà lượng sắt tăng hoặc giảm. Việc uống bao nhiêu thuốc sắt là đủ cũng tùy thuộc vào nhu cầu của cơ thể từng bà bầu, điều này phải dựa vào kết quả xét nghiệm và sự tư vấn của bác sĩ.

Thông thường, một phụ nữ trước khi mang thai cần tối thiểu 15mg sắt mỗi ngày. Cho đến khi mang thai, nhu cầu sắt tối thiểu tăng lên gấp đôi là 30mg/ngày. Trong trường hợp không cung cấp đủ lượng sắt tối thiểu này, mẹ bầu sẽ bị thiếu sắt và có thể gặp phải các nguy cơ như đã nói ở trên.

Mẹ bầu uống bao nhiêu sắt là đủ tùy theo thể trạng thực tế của từng người!

Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới, phụ nữ lần đầu tiên phát hiện mình có thai nên bắt đầu sử dụng viên sắt mỗi ngày, uống càng sớm càng tốt. Liều lượng bổ sung là 30mg - 60mg sắt kèm theo 400mcg axit folic.

Trường hợp thai phụ được xét nghiệm và chẩn đoán lâm sàng cho thấy bị thiếu máu thì có thể được kê sử dụng 120mg sắt một ngày cho đến khi nồng độ hemoglobin trong máu trở lại bình thường. Sau đó mẹ bầu sẽ quay lại lượng uống tiêu chuẩn từ 30-60mg sắt mỗi ngày.

Vậy bà bầu uống sắt đến tháng thứ mấy thì dừng? Lời khuyên là bà bầu uống càng sớm càng tốt ngay từ khi biết mình có thai. Như vậy, việc bổ sung sắt không phải dừng ở tháng nào trong 9 tháng của thai kỳ mà kéo dài đến sau sinh một tháng. Các mẹ cần duy trì và ghi nhớ thói quen uống viên sắt cho đến khi sau sinh một tháng để đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ và bé nhé.

Bà bầu nên duy trì uống sắt cho đến sau khi sinh 1 tháng!

Thời điểm tốt nhất để uống sắt cho mẹ bầu

Các chuyên gia dinh dưỡng và bác sĩ chuyên khoa khuyên các mẹ bầu rằng thời điểm để uống sắt tốt nhất là lúc sáng sớm, thời điểm trước bữa ăn sáng 30 phút.

Lúc sáng sớm này, sau một giấc ngủ dài, hàm lượng sắt trong cơ thể đang ở mức thấp nhất đồng thời khi dạ dày trống rỗng là lúc mà cơ thể hấp thụ sắt tốt nhất. Quá trình hấp thu sắt sẽ bắt đầu tại dạ dày, diễn ra chủ yếu ở hành tá tràng và một ít ở đoạn đầu ruột non. Thuốc sắt cho bà bầu thường ở dạng viên hoặc dạng nước. Nếu uống sắt dạng viên thì các mẹ bầu nên uống cùng với một cốc nước ấm đầy (từ 80ml-240ml) và không được nhai thuốc khi uống. Nếu uống sắt ở dạng nước thì nên pha siro cùng nước ấm rồi uống.

Mẹ bầu nên uống sắt trước khi ăn sáng 30 phút với nước ấm là tốt nhất!

Nếu không uống được trước khi ăn sáng 30 phút thì bạn nên uống sau khi ăn sáng khoảng 1 tiếng. Hãy uống vào buổi sáng chứ không nên uống vào buổi chiều hoặc tối, sẽ không có lợi cho việc hấp thụ sắt, có thể gây nóng người, khiến mẹ bầu bị trằn trọc, khó ngủ. Ngoài ra nên tăng cường ăn các loại trái cây giàu vitamin C như ổi, cam, bưởi, táo,… để tăng cường hấp thu sắt.

Cảnh báo nguy cơ thừa sắt do mẹ bầu tự ý uống

Uống sắt là vô cùng cần thiết và có lợi cho sức khỏe của mẹ cũng như sự phát triển của em bé. Tuy nhiên, uống ở mức vừa đủ thì có lợi, ngược lại uống quá nhiều sẽ gây thừa sắt và gây nên tác dụng phụ không mong muốn.

Có một số trường hợp mẹ bầu tự ý bổ sung sắt mà không do bác sĩ kê đơn nên đã xảy ra các triệu chứng bất thường. Có một số mẹ bầu mang thai lần đầu, tự tìm hiểu thông tin và mua cùng lúc nhiều loại sắt về uống, lại thêm chế độ ăn bổ sung sắt nữa. Uống quá nhiều sắt như vậy gây ra những tác dụng phụ không có lợi cho sức khỏe của mẹ và bé.

Tác dụng phụ nhẹ thì có thể là gây ra tình trạng táo bón nặng, xanh xao, mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt, khó thở, rụng tóc. Nặng hơn có thể dẫn đến bị ngất, bị động thai, sảy thai, sinh non, nhiễm trùng hậu sản hoặc tai biến sản khoa nguy hiểm nhất là có thể gây tử vong do băng huyết sau khi sinh con.

Thừa sắt có thể gây ra nôn ói, mệt mỏi thậm chí gây tai biến sản khoa cho mẹ bầu!

Các bác sĩ chuyên khoa cảnh báo rằng “Sắt có vai trò rất quan trọng với mẹ bầu, tuy nhiên các mẹ bầu tuyệt đối không được sử dụng bừa bãi hoặc lạm dụng sắt. Bởi tác hại của việc thừa sắt cũng nguy hiểm tương đương với việc thiếu sắt.” Chính vì vậy mà các mẹ bầu khi mang thai mà uống bổ sung sắt thì cần được sự tư vấn và hướng dẫn của bác sĩ nhé.

Ngoài việc bổ sung thuốc sắt trong suốt quá trình mang thai thì trong thực đơn hàng ngày, mẹ bầu cũng nên thường xuyên ăn uống các thực phẩm giàu sắt như: thịt bò, thịt lợn nạc, các loại ngũ cốc, yến mạch, các loại hạt đậu, óc chó, macca, nho khô, trứng gà, cải bó xôi,… Mẹ bầu có thể sử dụng những thực phẩm này vào các bữa chính hoặc bữa phụ, tùy loại thực phẩm. Ví dụ các loại hạt, đậu, ngũ cốc thì có thể ăn vặt, ăn các bữa phụ hoặc chế biến thành sữa hạt cho các bữa phụ.



Những thực phẩm giàu sắt mẹ bầu nên bổ sung vào thực đơn!

Như vậy, các mẹ đã có câu trả lời cho vấn đề bà bầu uống sắt đến tháng thứ mấy thì dừng rồi phải không nào? Uống bổ sung sắt rất cần thiết đối với sự phát triển của thai nhi và sức khỏe bà bầu. Các mẹ muốn con sinh ra đủ cân, khỏe mạnh và thông minh thì mẹ bầu cần đi khám thai định kỳ và uống sắt theo đúng liều lượng và hướng dẫn của bác sĩ. Chúc các mẹ bầu và bé đều có một thai kỳ khỏe mạnh và suôn sẻ nhé!