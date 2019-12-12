Thực phẩm giàu canxi cho bà bầu theo từng giai đoạn từ khi mang thai đến sau sinh

Mẹ cần bổ sung canxi bằng thực phẩm như thế nào là hợp lý. Bài viết dưới đây sẽ giúp mẹ bầu nắm được những thực phẩm giàu canxi cho bà bầu theo từng giai đoạn.

Canxi là khoáng chất có vai trò vô cùng quan trọng đối với sức khỏe của mẹ, đặc biệt là với sự hình thành cơ, hệ xương, răng và nhiều cơ quan khác của thai nhi. Vậy mẹ cần bổ sung những loại thực phẩm nào để cung cấp đủ lượng canxi cần thiết. Các thông tin dưới đây sẽ giúp mẹ bầu nắm được những thực phẩm giàu canxi cho bà bầu theo từng giai đoạn. Những thực phẩm giàu canxi cho bà bầu theo từng giai đoạn - Ảnh minh họa: Internet. Thực phẩm giàu canxi cho bà bầu 3 tháng đầu Trong 3 tháng đầu, sức khỏe và khả năng đề kháng của mẹ giảm đi nhiều do có sự thay đổi lớn trong nội tiết tố. Bổ sung canxi là rất cần thiết để nâng cao hệ miễn dịch cho cả mẹ và bé.

Những thực phẩm giàu canxi cho mẹ bầu 3 tháng đầu có thể tham khảo như sau: Sữa và sữa chua : Hàm lượng canxi trong sữa và sữa chua luôn cung cấp ở mức độ lý tưởng cho mẹ bầu trong 3 tháng đầu mang thai. Ngoài ra, sữa chua còn giúp mẹ tiêu hóa tốt, nhuận tràng.

Cải thìa, súp lơ xanh: Là hai loại rau có chứa nhiều canxi nhất trong nhóm rau xanh. Bà bầu ăn 100g cải thìa sẽ được cung cấp khoảng 105mg canxi, ăn 100g súp lơ xanh sẽ hấp thụ được khoảng 47mg canxi vào cơ thế. Cải thìa là nguồn cung cấp canxi dồi dào - Ảnh minh họa: Internet. 3 loại hạt hạnh nhân, hạt dẻ và yến mạch : chứa nhiều canxi nhất trong nhóm hạt, ngũ cốc. Thực phẩm này còn nhiều chất xơ giúp hệ tiêu hóa của mẹ hoạt động tốt hơn, tránh bị táo bón.

Hàu, sò, nghêu, ốc, hến: cung cấp lượng canxi, sắt và kali khá dồi dào. Trong đó, hàu là loại hải sản được khuyên dùng nhiều nhất trong giai đoạn đầu vì an toàn nhất. Tuy nhiên, các loại hải sản mẹ chỉ nên ăn tối đa 2 lần/tuần. Hàu là loại hải sản cung cấp lượng lớn canxi an toàn cho mẹ bầu 3 tháng đầu - Ảnh minh họa: Internet. Cá mòi: Ngoài sữa thì cá mòi là nguồn thực phẩm chứa hàm lượng canxi cao nhất. Bà bầu ăn 85g cá mòi có thể cung cấp được 325mg canxi. Bà bầu nên chọn những món chế biến từ cá mòi có cả xương để hấp thụ tối đa canxi từ thực phẩm này. Thực phẩm giàu canxi cho bà bầu 3 tháng giữa Giai đoạn tam cá nguyệt thứ hai, thai nhi bắt đầu có những bước phát triển đầu tiên. Vì vậy, mẹ cần bổ sung canxi ngay để giúp trẻ sau này có hệ xương, răng và cơ chắc khỏe.

Mẹ có thể tham khảo một số loại thực phẩm nhiều canxi cho bà bầu ở giai đoạn 3 tháng giữa như sau: Cua biển: Không chỉ giàu canxi, ít chất béo, cua biển còn cung cấp cho mẹ bầu lượng kẽm, vitamin C và vitamin A dồi dào giúp xương mẹ vừa chắc khỏe vừa nâng cao sức đề kháng. Cua biển không chỉ giàu canxi mà còn có nhiều chất dinh dưỡng rất tốt cho bà bầu giai đoạn 3 tháng giữa - Ảnh minh họa: Internet. Đậu phụ : Ngoài cung cấp lượng canxi dồi dào, đậu phụ còn bổ sung protein, chất xơ lợi cho đường tiêu hóa, giảm các nguy cơ về bệnh tim mạch, huyết áp.

Mè đen : Cứ 100g mè thì chứa 800mg canxi nên giai đoạn giữa mẹ bầu nhất định phải bổ sung thực phẩm này.

Chuối : là nguồn canxi và kali rất dồi dào cho mẹ bầu.

Rau đay, rau dền: cung cấp lượng canxi dễ hấp thụ. Ngoài ra, đây còn là loại rau giúp bà bầu làm mát cơ thể, nhuận tràng. Thực phẩm giàu canxi cho bà bầu 3 tháng cuối 3 tháng cuối là giai đoạn chuẩn bị “về đích” đối với mẹ bầu, bổ sung canxi trong giai đoạn này đóng vai trò “then chốt” đối với sự phát triển thai nhi sau này. Tuy nhiên, mẹ bầu cũng nên để ý không bổ sung dư thừa sẽ dễ gây các biến chứng thai kỳ. Các thực phẩm giàu canxi mẹ nên ăn trong giai đoạn này như sau: Tảo biển: chứa tới 135 mg canxi trong 1 chén tảo biển. Ngoài ra, tảo biển còn bổ sung một lượng dồi dào chất xơ, iot rất có lợi cho tuyến giáp, giảm nguy cơ bị bướu cổ, giúp trí não thai nhi phát triển hoàn thiện. Tảo biển là nguồn cung canxi, iot, sắt rất tốt cho giai đoạn 3 tháng cuối mang thai - Ảnh minh họa: Internet. Cải xoăn : Cải xoăn không những cung cấp canxi mà còn giúp mẹ bầu 3 tháng cuối bổ sung một lượng lớn sắt, kali, vitamin C, A, folate.

Sữa: là loại thực phẩm giàu canxi cho mẹ bầu không thể thiếu. Ngoài ra các chế phẩm từ sữa như sữa chua cũng là sự lựa chọn thích hợp nếu mẹ cảm thấy uống sữa nhiều bị ngán. Tháng cuối là giai đoạn nhu cầu canxi vô cùng cao cho mẹ và thai nhi nên không thể thiếu sự có mặt của sữa trong chế độ ăn uống của mẹ. Sữa và chế phẩm từ sữa vô cùng quan trọng đối với 3 tháng cuối của mẹ bầu - Ảnh minh họa: Internet. Kiwi: Ngoài cung cấp lượng canxi lành mạnh, kiwi còn mang nguồn vitamin C, carotene và lutein giúp mẹ phòng chống nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Thực phẩm giàu canxi cho mẹ sau sinh Canxi không chỉ quan trọng khi mẹ mang thai mà ngay cả khi đã sinh em bé, mẹ vẫn cần bổ sung đầy đủ để đảm bảo dinh dưỡng cho bé và sự phát triển của bé được toàn diện. Một số thực phẩm giàu canxi cho phụ nữ sau sinh mà mẹ nên tham khảo như sau: Hải sản : các loại hải sản luôn là nguồn thực phẩm giàu canxi cho bà mẹ cho con bú dồi dào nhất, điển hình là: cá hồi, cá mòi, cá thu, hàu, nghêu,...

Cải xoăn, rau đay, rau ngót: là một trong những thực phẩm giàu canxi cho bà đẻ, rất có lợi cho cơ thể của mẹ và cung cấp lượng vitamin, khoáng chất hỗ trợ hệ tiêu hóa của mẹ và bé. Mẹ sau khi sinh em bé cũng cần bổ sung đầy đủ canxi để mẹ khỏe và bé phát triển toàn diện - Ảnh minh họa: Internet. Các loại đậu : Các loại đậu không chỉ dễ ăn, tốt cho hệ tiêu hóa mà còn bổ sung lượng canxi dồi dào cho mẹ và bé.

Nguồn canxi từ trái cây: nguồn canxi từ trái cây mẹ cũng nên bổ sung đầy đủ. Trái cây còn cung cấp nguồn vitamin đa dạng cho mẹ và giúp nâng cao sức đề kháng cho bé. Trên đây là những thực phẩm giàu canxi cho bà bầu theo từng giai đoạn từ khi mang thai đến sau sinh. Các mẹ nên căn cứ vào từng giai đoạn từ khi mang thai đến lúc sinh con để lựa chọn các thực phẩm bổ sung canxi cho phù hợp. Thực phẩm chứa canxi là nguồn dinh dưỡng không thể thiếu đối với mẹ và bé nên mẹ cần hết sức chú trọng để đưa vào thực đơn nhằm đảm bảo sức khỏe và sự phát triển của em bé sau này. >>> Xem thêm: - Thực phẩm giàu vitamin B không thể thiếu trong bữa ăn hàng ngày - Những thực phẩm giàu vitamin K rất dễ tìm, bạn cần biết

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