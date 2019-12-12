Kiến thức mang thai: Cách nấu nước râu ngô cho bà bầu dư ối

Như đã nói ở trên, nước ối đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của sức khỏe thai nhi. Nó góp phần hạn chế tối đa sự tấn công của vi khuẩn và những tác động xấu khác. Khô ối, cạn ối là hiện tượng cực kỳ phổ biến, tuy nhiên đa ối chỉ gặp trong 1% trường hợp mẹ bầu mang thai.

Như chúng ta đã biết, 9 tháng 10 ngày em bé nằm trong bụng mẹ thì nước ối chính là thành phần quan trọng nhất đối với sự phát triển của thai nhi. Mỗi mẹ có lượng nước ối khác nhau, không ai giống ai. Cạn ối khô ối hay đa ối đều rất nguy hiểm đến sức khỏe của cả mẹ và con. Bài viết hôm nay, chúng tôi cung cấp cho các mẹ một số thông tin về hiện tượng đa ối và cách nấu nước râu ngô cho bà bầu dư ối .

Tất cả những mẹ bầu khi phát hiện ra mình bị đa ối đều rất hoang mang không biết làm thế nào và trong đầu luôn đặt ra câu hỏi “bà bầu bị đa ối phải làm sao?”. Tuy nhiên các mẹ hãy bình tĩnh và ghi nhớ một số lưu ý cần thiết để khắc phục dần hiện tượng này.

Đa ối mãn chiếm 95% tổng số các trường hợp đa ối. Đa ối mãn không quá nguy hiểm như đa ối cấp. Bệnh lý tiến triển chậm hơn và thường xảy ra vào những tháng cuối thai kỳ. Khi mẹ cảm thấy cơ thể nặng nề hơn; khó thở, bụng căng hơn thì hãy lập tức đi khám vì có thể bạn đã mắc phải chứng đa ối.

Đa ối cấp chỉ chiếm 5% các trường hợp đa ối, xảy ra vào tuần thai thứ 16-20. Điều này dẫn đến việc sinh non (chuyển dạ trước tuần thứ 28). Đa ối cấp cực kỳ nguy hiểm, nếu tình trạng dẫn đến diễn biến xấu thì bác sĩ buộc phải đình chỉ thai kỳ.

Nói nôm na cho các mẹ hiểu đa ối là hiện tượng nước ối phát triển nhanh khiến tử cung to nhanh, thừa nước ối, ảnh hưởng trầm trọng đến sự phát triển của thai nhi và khiến cho người mẹ cảm thấy nặng nề, khó chịu và vô cùng khó thở. Đa ối có đa ối cấp và đa ối mãn:

Không ăn các loại thực phẩm nhiều nước điển hình như là các loại quả như cam, bưởi, dừa;....

Bổ sung thêm canxi và sắt bởi đây là hai thành phần quan trọng nhất trong thai kỳ và cũng có tầm ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và bé khi bị dư ối.

Tránh ăn những thức ăn mặn gây tích nước, dư ối nặng hơn

Sữa cũng chỉ dùng ở mức vừa phải, không uống quá nhiều 2-3 cốc/ngày.

Không nên uống nhiều sữa trong ngày - Ảnh minh họa: Internet

Trên thực tế cho thấy không có thực phẩm làm giảm nước ối, chỉ là mẹ nên lưu ý cân bằng đồ ăn thức uống nạp vào cơ thể tránh việc tăng nước ối là được. Để khắc phục vấn đề này, mẹ hãy đảm bảo một chế độ ăn uống có những yêu cầu sau:

Chế độ dinh dưỡng đảm bảo đủ protein và đạm

Ăn nhiều trái cây giàu chất xơ

Bổ sung rau xanh càng nhiều càng tốt (trừ rau cải)

Bổ sung thật nhiều rau xanh ( trừ rau cải) - Ảnh minh họa: Internet

Cách nấu nước râu ngô cho bà bầu dư ối

Đã từ rất lâu, dân gian truyền tai nhau rằng cho bà bầu uống nước râu ngô bông mã đề khi bị dư ối. Từ một bài thuốc truyền miệng đã được các nhà khoa học công nhận và đây chính là giải pháp hữu hiệu cho những mẹ bầu đa ối. Râu ngô có vị ngọt, tính bình, mang công dụng thanh nhiệt và lợi tiểu. Chính vì thế khi uống nước râu ngô kết hợp với bông mã đề thì thai phụ sẽ thường xuyên đi tiểu tiện. Đó chính là một cách để rút bớt nước ối và đào thải các chất độc hại ra khỏi cơ thể của mẹ.

Râu ngô và bông mã đề - Ảnh minh họa: Internet

Chưa hết, trong râu ngô và bông mã đề có chứa rất nhiều vitamin và chất xơ đóng vai trò vô cùng quan trọng trong ngăn chặn hiện tượng xuất huyết. Không những thế còn hạn chế tối đa hiện tượng chảy máu cam và chảy máu chân răng trong những ngày cuối thai kỳ.

Cách nấu nước cho bà bầu dư ối cũng không quá phức tạp. Nếu bạn không tìm được bông mã đề thì có thể nấu mỗi râu ngô không; còn nếu tìm được bông mã đề thì cho thêm vào lại càng tốt. Nếu nấu râu ngô tươi thì cần 20gr, còn khô thì chỉ cần 10gr là đủ. Thao tác cũng cực kỳ đơn giản, bạn chỉ cần bỏ râu ngô vào sắc với nước hoặc hãm cùng với nước sôi. Mỗi ngày uống 2 đến 3 cốc trước bữa ăn khoảng 3-4 tiếng đồng hồ.

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Mỗi ngày uống 2 đến 3 cốc nước râu ngô - Ảnh minh họa: Internet

Khi chọn râu ngô các mẹ cũng phải lưu ý chọn loại an toàn có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, tránh mua đúng loại có phun thuốc sâu thì cực kỳ có hại. Nên uống nước râu ngô vào ban ngày, uống vào ban đêm sẽ khiến mẹ mất ngủ vì tiểu tiện quá nhiều.

Trên đây chính là cách nấu nước râu ngô cho bà bầu dư ối cùng một số kiến thức về hiện tượng đa ối, dư ối mà các mẹ cần nắm rõ. Đây là cách làm giảm nước ối an toàn và hiệu quả nhất được lưu truyền trong dân gian hàng trăm năm nay. Chúc các mẹ và bé có một thai kỳ khỏe mạnh và suôn sẻ!