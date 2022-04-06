Phương pháp chăm da lạ mà quen: Dưa chuột đông lạnh dưỡng ẩm là thứ mà da của bạn sẽ rất cần

Những công dụng chính của những công cụ này là gì? Mát xa, giảm căng phồng và giảm căng thẳng cho da. Dưa chuột đông lạnh có thể làm được tất cả và hơn thế nữa.
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Dưa chuột đông lạnh
Như cái tên cho thấy, xu hướng đề cập đến việc đông lạnh các miếng dưa chuột và sử dụng nó trên da để tận dụng lợi ích của việc chườm da cùng với dưa chuột dưỡng ẩm và làm dịu, cả hai cùng một lúc.
Thông qua xu hướng này, dưa chuột đông lạnh được thành lập và được quảng cáo như một sự thay thế "tự nhiên làm dịu" cho đá gua sha. Những công dụng chính của những công cụ này là gì? Mát xa, giảm căng phồng và giảm căng thẳng cho da. Dưa chuột đông lạnh có thể làm được tất cả và hơn thế nữa. Vì vậy, tất cả những gì bạn cần làm là xoa một miếng dưa chuột đông lạnh lên mặt để tận hưởng những lợi ích từ nó.
Dưa chuột chứa tới 96% nước, có nghĩa là chúng chứa nhiều nước và cung cấp cho da một lượng nước lớn. Ngoài ra, chúng còn chứa nhiều vitamin B, C và K giúp làm sáng, cấp nước và làm dịu da đồng thời chăm sóc vùng thâm dưới mắt. Vì dưa chuột chủ yếu là nước nên dưa chuột lạnh sẽ làm dịu làn da bị viêm, mẩn đỏ hoặc bị kích ứng bằng cách làm dịu tất cả da với các đặc tính chống viêm. Dưa chuột, đặc biệt là dưa chuột đông lạnh, cũng giúp se khít, thu nhỏ lỗ chân lông rõ rệt.
Cách làm đúng
Để sử dụng dưa chuột đông lạnh trên da, bạn phải cắt dưa chuột thành lát và đặt vào túi nhựa và đông lạnh. Sau khi đông lạnh, hãy chà dưa chuột lên da và giúp da mặt bạn đẹp và tức thì bằng cách thúc đẩy hệ thống thoát bạch huyết và làm mát da. Đừng để một miếng dưa chuột chưa bọc nhựa trong tủ đá vì nó có thể tích tụ vi trùng và vi khuẩn. Mặc dù một số người sử dụng lại miếng bọc nhựa một vài lần, nhưng tốt nhất bạn không nên làm như vậy vì bạn muốn tránh nhiễm trùng và nổi mụn
Dưa chuột chỉ tốt nhất để sử dụng một lần, lý tưởng nhất là bạn nên đắp dưa chuột lên mặt trần, có nghĩa là bạn không thể sử dụng nó với các sản phẩm như gua shas và con lăn ngọc. Tuy nhiên, đó là một mẹo tuyệt vời để giúp da mặt bạn nhanh chóng được làm lạnh và ngậm nước.
Theo Femina