Phương pháp chăm da lạ mà quen: Dưa chuột đông lạnh dưỡng ẩm là thứ mà da của bạn sẽ rất cần

Như cái tên cho thấy, xu hướng đề cập đến việc đông lạnh các miếng dưa chuột và sử dụng nó trên da để tận dụng lợi ích của việc chườm da cùng với dưa chuột dưỡng ẩm và làm dịu, cả hai cùng một lúc.

Ảnh minh họa: Internet

Thông qua xu hướng này, dưa chuột đông lạnh được thành lập và được quảng cáo như một sự thay thế "tự nhiên làm dịu" cho đá gua sha. Những công dụng chính của những công cụ này là gì? Mát xa, giảm căng phồng và giảm căng thẳng cho da. Dưa chuột đông lạnh có thể làm được tất cả và hơn thế nữa. Vì vậy, tất cả những gì bạn cần làm là xoa một miếng dưa chuột đông lạnh lên mặt để tận hưởng những lợi ích từ nó.

Ảnh minh họa: Internet

Dưa chuột chứa tới 96% nước, có nghĩa là chúng chứa nhiều nước và cung cấp cho da một lượng nước lớn. Ngoài ra, chúng còn chứa nhiều vitamin B, C và K giúp làm sáng, cấp nước và làm dịu da đồng thời chăm sóc vùng thâm dưới mắt. Vì dưa chuột chủ yếu là nước nên dưa chuột lạnh sẽ làm dịu làn da bị viêm, mẩn đỏ hoặc bị kích ứng bằng cách làm dịu tất cả da với các đặc tính chống viêm. Dưa chuột, đặc biệt là dưa chuột đông lạnh, cũng giúp se khít, thu nhỏ lỗ chân lông rõ rệt.