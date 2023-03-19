Mụn bùng phát, điều trị ngay nhờ có loại quả siêu giàu vitamin C này, vừa dưỡng sáng vừa trị thâm, uống hay thoa đều có lợi

Làm đẹp 19/03/2023 05:49

Chế độ ăn uống đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì làn da khỏe mạnh và ngăn ngừa mụn trứng cá.

Mặc dù không phải tất cả các bác sĩ đều nhắc bạn chú ý đến thực phẩm bạn ăn, nhưng có nhiều bằng chứng cho thấy rằng “bạn là những gì bạn ăn” kể cả làn da cũng được hưởng lợi.

Mụn trứng cá là gì?

Mụn trứng cá là một trong những tình trạng da phổ biến nhất ảnh hưởng đến 15% dân số trên toàn thế giới. Nó xảy ra khi các tuyến dầu trên da tiết ra bã nhờn quá mức, làm tắc nghẽn các nang lông và lỗ chân lông. Sự tắc nghẽn này có thể có hoặc không kèm theo nhiễm trùng do vi khuẩn.

Mụn bùng phát, điều trị ngay nhờ có loại quả siêu giàu vitamin C này, vừa dưỡng sáng vừa trị thâm, uống hay thoa đều có lợi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một số nguyên nhân phổ biến gây ra mụn trứng cá bao gồm: 

  • Tuổi dậy thì
  • Chế độ ăn nhiều thực phẩm chế biến và giàu chất béo
  • Không khí ô nhiễm
  • Nhạy cảm với các sản phẩm mỹ phẩm như kem dưỡng hoặc kem chống nắng
  • Mất cân bằng nội tiết tố
  • Di truyền học

Ăn nhiều cam giúp trị mụn, bạn có biết không?

Quả cam đã trở nên phổ biến như một loại thực phẩm chống mụn trứng cá. Cam giàu vitamin C, flavonoid và các hợp chất hoạt tính sinh học có hiệu quả trong việc giảm viêm trong cơ thể nên quả cam có thể rất hiệu quả trong việc ngăn ngừa mụn trứng cá khi được tiêu thụ ở dạng trái cây hoặc nước ép. 

Mụn bùng phát, điều trị ngay nhờ có loại quả siêu giàu vitamin C này, vừa dưỡng sáng vừa trị thâm, uống hay thoa đều có lợi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vitamin C từ cam là một phương thuốc hiệu quả chống lại mụn trứng cá do tính chất chống oxy hóa và khả năng hỗ trợ tái tạo làn da mới khỏe mạnh. Trong các nghiên cứu, những người được bổ sung vitamin C cùng với điều trị mụn trứng cá ít gặp tác dụng phụ hơn từ việc điều trị. 

Trên một nghiên cứu trên động vật cho thấy, việc uống nước cam trong 4 tuần (cùng với thuốc trị mụn trứng cá) có hiệu quả trong việc giảm sự phát triển của tuyến dầu, giảm viêm và giảm số lượng chất béo trung tính. Vì lý do này, chiết xuất cam hoặc tinh dầu được sử dụng trong các sản phẩm bôi ngoài da dành cho mụn trứng cá. 

Trong các thử nghiệm trên người, tinh dầu cam cũng hữu ích trong việc làm sạch các tổn thương do mụn trứng cá từ 43% đến 75% mà không gây khó chịu. 

Mụn bùng phát, điều trị ngay nhờ có loại quả siêu giàu vitamin C này, vừa dưỡng sáng vừa trị thâm, uống hay thoa đều có lợi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, khi bạn cố gắng ăn một chế độ ăn nhiều chất xơ sẽ rất hữu ích trong việc làm sạch da mụn. Mặc dù cơ chế chính xác mà chất xơ giúp cải thiện mụn trứng cá vẫn chưa được biết rõ nhưng chế độ ăn nhiều chất xơ, chẳng hạn như bổ sung thêm cam có thể có lợi. 

Tất cả các nghiên cứu đề cập ở trên chỉ ra rằng ăn ít nhất 2 quả cam mỗi ngày có thể giúp giảm mụn trứng cá.

Chế độ ăn uống có thể giúp trị mụn như thế nào?

Nhiều nghiên cứu được thực hiện trong thập kỷ qua đã chỉ ra vai trò của chế độ ăn uống đối với sự hình thành, thời gian và mức độ nghiêm trọng của sự hình thành mụn trứng cá.

Thực phẩm kích hoạt hoặc làm trầm trọng thêm mụn trứng cá ở hầu hết mọi người bao gồm: 

  • Thực phẩm nhiều đường và ít chất xơ
  • Sản phẩm từ sữa
  • Thực phẩm giàu chất béo
  • Sôcôla

Thực phẩm có thể đóng vai trò bảo vệ làn da bao gồm:

Mụn bùng phát, điều trị ngay nhờ có loại quả siêu giàu vitamin C này, vừa dưỡng sáng vừa trị thâm, uống hay thoa đều có lợi - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet
  • Chất béo tốt như chất béo từ các loại hạt và hạt
  • Trái cây tươi và rau quả
  • Thực phẩm giàu chất xơ như ngũ cốc nguyên hạt và đậu lăng

Theo Emedihealth

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