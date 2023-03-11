Tuyệt chiêu ăn mặc thời thượng với giá cực hời, nâng tầm hình ảnh các nàng không nên bỏ qua

Bạn không cần phải bỏ ra một số tiền lớn hoặc thậm chí là bắt kịp xu hướng mới nhất để có vẻ ngoài ưa nhìn. Biết một số mẹo đơn giản có thể đủ để chọn quần áo tốt nhất cho bạn sẽ vô cùng có lợi. Bbạn không nên quên rằng có những tác phẩm kinh điển không bao giờ lỗi mốt. Đây là một số lời khuyên giúp bạn có thể trông thanh lịch mà không phải lo lắng về tiền bạc.

Các loại vải như cao su tổng hợp, vải lanh hoặc vải tuýt có thể trông đắt tiền và tinh xảo ngay cả khi chúng không phải như vậy. Bạn có thể tìm thấy loại quần áo này với giá thấp, đồng thời có được vẻ ngoài tinh tế và quyến rũ.

2. Chọn giả da thay vì da thuộc

Mặc dù tốt hơn là đầu tư vào vật liệu chất lượng và quần áo thiết kế riêng, nhưng không phải lúc nào giá cả cũng phải chăng. May mắn thay, có một số lựa chọn giả mà bạn sẽ không nhận thấy sự khác biệt giữa quần áo đắt tiền và quần áo bình dân. Da lộn là một ví dụ điển hình: nó bền hơn nhựa vinyl và là sự lựa chọn bền vững hơn da thuộc.

3. Chọn giày mũi nhọn

Có cả một tủ đầy giày là không cần thiết để trông đẹp hoàn hảo. Đầu tư vào giày mũi nhọn sẽ tốt hơn: chúng tôn dáng và đôi chân của bạn cách điệu hơn so với các loại giày khác. Chúng cũng trông thanh lịch và hoàn hảo cho văn phòng hoặc bữa tiệc, tùy thuộc vào trang phục bạn chọn.

Mặc dù đúng là các kiều giày đế vuông đã trở thành xu hướng trong một thời gian dài, nhưng chúng có thể góp phần tạo nên vẻ ngoài không cầu kỳ và không hề rẻ tiền, cho dù là loạn giày đắt tiền hay thiết kế riêng.

4. Tránh lạm dụng các yếu tố trang trí

Chi tiết có thể tiết lộ rất nhiều về chất lượng và chi phí của quần áo. Quần áo thiết kế thường có một số chi tiết ren, vì vậy tốt hơn hết là đừng lạm dụng nó với các yếu tố trang trí nếu bạn muốn đạt được vẻ ngoài đơn giản nhưng thanh lịch và nữ tính.

5. Khóa kéo là một chi tiết quan trọng

Một chiếc khóa kéo bị hở hoặc một chiếc khóa kéo có màu sắc hoàn toàn không phù hợp với trang phục là thứ đầu tiên khiến bạn chú ý. Đó là lý do tại sao chăm sóc các chi tiết nhỏ có thể tạo ra sự khác biệt lớn. Chọn khóa kéo ẩn nếu bạn đang mặc quần áo sặc sỡ hoặc nhiều loại quần áo khác nhau.

6. Kết hợp các loại vải và họa tiết khác nhau

Pha trộn các kết cấu và loại vải khác nhau là một mẹo hay khác để mang lại nét sống động cho vẻ ngoài của bạn mà không cần lạm dụng phụ kiện và các yếu tố trang trí khác. Nó sẽ làm cho bạn trông phong cách dễ dàng. Bạn có thể kết hợp denim, cotton, lụa, lanh, v.v., tùy thuộc vào các mùa khác nhau trong năm.

Theo Brightside