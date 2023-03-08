Không lo dáng xồ xề, bụng chảy sệ nếu biết đến mẹo giảm cân chẳng cần phải ăn kiêng nghiêm ngặt này

Một số chuyên gia không được chứng nhận tuyên bố rằng họ có thể giúp bạn giảm vài kg trong vòng vài ngày. Những thực hành như vậy không chỉ không lành mạnh mà còn có thể gây ra một số khiếm khuyết trong cơ thể. Khái niệm giảm cân còn nhiều điều hơn thế nữa. Bạn không cần phải ăn đồ luộc hoặc đồ nhạt để giảm cân. Chỉ cần với những thay đổi lối sống đơn giản, bạn có thể giảm cân một cách bền vững.

Ý tưởng về chế độ ăn kiêng cấp tốc và các chế độ ăn kiêng theo mốt hoàn toàn mới đã vẽ nên một bức tranh sai lầm về việc giảm cân đối với tất cả chúng ta.

Hầu hết mọi người né tránh chế độ ăn kiêng vì họ nghĩ rằng tất cả những gì nó bao gồm là thức ăn luộc và salad. Đã đến lúc phá vỡ bong bóng huyền thoại xung quanh việc ăn kiêng.

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Ăn kiêng chỉ đơn giản là hạn chế những thực phẩm có thể gây tăng cân và gây hại cho cơ thể bạn. Điều này không có nghĩa là bạn cần phải bỏ đói bản thân hoặc loại bỏ tất cả những món ăn ngon khỏi chế độ ăn uống của mình. Thay vì coi việc ăn kiêng là một điều gì đó khó khăn, hãy nhìn nó từ quan điểm ăn uống lành mạnh.

Bằng cách hạn chế tiêu thụ thực phẩm chế biến sẵn, thực phẩm chiên rán, món tráng miệng có đường và tiêu thụ nhiều trái cây, rau, ngũ cốc và chất béo lành mạnh, bạn có thể từ từ chuyển sang chế độ ăn uống cân bằng sẽ mang lại cho bạn kết quả đáng kinh ngạc trong thời gian dài.

Thay đổi lối sống

Nếu bạn muốn giảm cân và duy trì nó, tốt nhất bạn nên thay đổi lối sống hơn là tuân theo bất kỳ chế độ ăn kiêng phi thực tế nào.

Cơ thể bạn cần các loại vitamin, khoáng chất, protein, chất xơ, carbohydrate và thậm chí cả chất béo tốt. Để đáp ứng yêu cầu này, chế độ ăn uống của bạn phải được cân bằng.

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Hãy luôn nhớ rằng mục tiêu của chế độ ăn kiêng là hỗ trợ sức khỏe và tinh thần tốt bằng cách cung cấp cho cơ thể các chất dinh dưỡng cần thiết. Sử dụng các món ăn tự chế biến đơn giản, kết hợp với chế độ ăn thiếu calo là cách tốt nhất để giảm cân một cách lành mạnh.

Một số thực phẩm nhất định phải có

Nếu bạn thường xuyên ăn bột lúa mì, bạn có thể thêm nhiều ngũ cốc hơn vào chế độ ăn uống của mình bằng cách làm mix chung với các lại topping có lợi cho sức khỏe. Theo dõi lượng protein của bạn là điều rất tốt.

Đối với những người ăn chay, các loại thực phẩm như quinoa, đậu nành, rau bina và đậu là những nguồn tốt. Nếu bạn không ăn chay, hãy chọn các loại protein nạc như lòng trắng trứng và ức gà.

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Trao đổi đồ uống lạnh có đường và soda bằng nước ép trái cây tươi và nước chanh. Bao gồm nhiều loại hạt hơn trong chế độ ăn uống của bạn như hạnh nhân, quả óc chó, hạt bí ngô, hạt lanh, v.v. Bạn nên ăn 2-3 loại trái cây khác nhau hàng ngày nhưng với số lượng có kiểm soát.

Tập luyện thường xuyên

Ngoài khía cạnh ăn kiêng, một số loại hoạt động thể chất là điều cần thiết để giữ cho cơ thể năng động và nhanh nhẹn. Tập luyện không chỉ tăng cường lưu thông máu mà còn khiến bạn cảm thấy bớt uể oải. Bạn phải tập thể dục trong 30-40 phút ít nhất 5-6 lần một tuần.

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Tập gym, nhảy dây, yoga, đạp xe, pilates hoặc chơi bất kỳ môn thể thao nào như cầu lông, quần vợt, bóng rổ, bơi lội, v.v. là một số lựa chọn tốt. Tập thể dục thường xuyên kết hợp với chế độ ăn uống lành mạnh sẽ mang lại kết quả to lớn cho sức khỏe tổng thể của bạn.

Theo Times of India