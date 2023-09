Hô biến mái tóc hư tổn, dễ rụng trở nên suôn mượn, bồng bềnh chỉ với 5 công thức kiết hợp dầu dừa 'ngon, bổ, rẻ' này

Tóc rụng đang ngày càng phổ biến. Cho dù đó là do ô nhiễm, căng thẳng hay chỉ là do không có thói quen chăm sóc tóc, việc rụng tóc thực sự là một điều đau lòng. Trong thời gian gần đây, rụng tóc sau covid cũng trở thành một vấn đề đáng lo ngại.

May mắn thay, “dầu dưỡng tóc làm từ dừa” và mặt nạ tóc sẽ giúp ích cho chúng ta. Các phân tử của nó thấm sâu vào bên trong sợi tóc cũng như chân tóc, do đó nuôi dưỡng tóc từ trong ra ngoài.

Dầu dưỡng tóc gốc dừa chứa một lượng axit lauric tốt giúp cải thiện sức khỏe da đầu và giảm rụng tóc.

Nếu tóc của bạn bị rụng do tiếp xúc với nhiệt thường xuyên (ví dụ như duỗi và uốn tóc) hoặc nếu bạn nhuộm tóc thường xuyên, thì đã đến lúc ''kết bạn'' với dầu dừa càng sớm càng tốt! Nó được biết đến để ngăn chặn thiệt hại về màu sắc, thiệt hại do hóa chất, thiệt hại do nước cứng và thiệt hại do nhiệt.

Không cần tìm đâu xa, đây là danh sách 5 biện pháp khắc phục tại nhà để lấy lại sức mạnh cho mái tóc của bạn và tạm biệt tình trạng rụng tóc:

1) Mặt nạ dưỡng tóc từ dừa và mật ong

Mật ong giúp duy trì độ ẩm và tăng thêm độ bóng cho tóc của chúng ta. Mặt nạ tóc dễ làm này có tác dụng kỳ diệu đối với sức khỏe của tóc.

Tất cả những gì bạn cần làm là cho 1 thìa dầu dừa đã đun nóng và 1 thìa mật ong tự nhiên vào bát. Khuấy đều cho đến khi tạo thành hỗn hợp đồng nhất. Tiếp theo, thoa mặt nạ tóc này lên da đầu cũng như chiều dài của tóc và để yên trong khoảng 20 phút. Rửa kỹ bằng nước ấm để có kết quả tốt nhất.

2) Mặt nạ tóc dừa-chanh

Chanh rất giàu vitamin C giúp sản xuất collagen. Collagen được biết đến để thúc đẩy sự phát triển của tóc. Ngoài ra, tính chất kháng nấm của chanh có tác dụng kỳ diệu đối với tóc dầu bằng cách giảm dầu, giữ cho da đầu sạch và thông thoáng lỗ chân lông.

Để làm mặt nạ này, hãy thêm một thìa dầu dừa và một thìa nước cốt chanh vào bát và trộn đều. Thoa hỗn hợp này lên tóc khô và để trong 15 phút. Sau đó gội đầu bằng dầu gội thông thường của bạn.

3) Mặt nạ dừa và chuối

Một loại mặt nạ tóc dễ làm khác bao gồm dừa và chuối. Chuối giúp tóc mềm mượt, giữ được độ đàn hồi tự nhiên, ngăn ngừa chẻ ngọn và gãy rụng. Cho nửa quả chuối và 1 thìa dầu dừa vào máy xay sinh tố và trộn đều. Sau khi tạo thành một hỗn hợp mịn, hãy đổ nó vào một cái bát và mát xa da đầu của bạn với nó. Sau đó, để yên trong 20 phút và gội sạch bằng dầu gội.

4) Mặt nạ dừa và lòng đỏ trứng

Nếu bạn đang vật lộn với mái tóc mỏng và thiếu sức sống, thì đây là sản phẩm dành cho bạn!

Lòng đỏ trứng rất giàu vitamin giúp phục hồi các sợi hư tổn và ngăn tóc hư tổn thêm.

Để làm mặt nạ này, hãy cho một lòng đỏ trứng vào bát và thêm 2 thìa dầu dừa cho tóc. Trộn đúng cách và đắp mặt nạ lên tóc ẩm. Bạn nên sử dụng mũ tắm để tránh mặt nạ nhỏ giọt. Để yên trong 20 phút và rửa sạch bằng nước mát.

5) Mặt nạ tóc amla, shikakai (keo lá me) và dừa

Amla rất giàu chất chống oxy hóa và vitamin C giúp duy trì da đầu khỏe mạnh và thúc đẩy sự phát triển của tóc. Ngoài ra, bột shikakai củng cố chân tóc của chúng ta để ngăn gãy rụng. Khi trộn với dầu dưỡng tóc gốc dừa, chúng ta sẽ có được một loại mặt nạ giàu năng lượng giúp nuôi dưỡng tóc từ trong ra ngoài.

Để làm mặt nạ này, hãy trộn một thìa nước ép amla và bột shikakai với 2 thìa dầu dừa làm từ dầu dưỡng tóc. Trộn tất cả lại với nhau và đun sôi hỗn hợp. Sau đó, lọc nó và để có hỗn hợp dưỡng tóc tuyệt đỉnh. Massage mặt nạ vào tóc và để qua đêm. Gội sạch với dầu gội thông thường vào sáng hôm sau.

Mặc dù có 5 loại mặt nạ dưỡng tóc từ dầu dừa hàng đầu bạn có thể dễ dàng tìm kiếm và sử dụng, nhưng chỉ cần xoa bóp dầu dừa ấm và để qua đêm cũng có thể mang lại nhiều lợi ích cho mái tóc của chúng ta.

Theo Indiatimes