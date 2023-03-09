5 mẹo tôn sắc vóc, hợp thời trang cho nàng sang đẹp mỗi ngày, 1 chi tiết nhỏ cũng nổi bần bật

Kiểu tóc, màu son không phù hợp hay thậm chí là khuyên tai có thể khiến bạn có vẻ ngoài phong trần. Đây là danh sách các mẹo tạo kiểu để giúp bạn làm mới diện mạo của mình.

Nhiều người trong chúng ta đã từng gặp phải tình huống khi tất cả chúng ta đều mặc quần áo đẹp cho một sự kiện, nhưng hình ảnh phản chiếu trong gương lại cho thấy một người trông không giống chúng ta hoặc thậm chí có vẻ già hơn.

Mất collagen và độ đàn hồi có thể khiến da mất đi độ săn chắc, kể cả ở dái tai. Hãy ghi nhớ điều này khi chọn bông tai, vì những bông tai quá nặng có thể khiến dái tai của bạn giãn ra và làm nổi bật tuổi tác của bạn.

2. Trang sức không phù hợp

Đeo một bộ trang sức hoàn toàn phù hợp từng là một tiêu chuẩn phái đẹp, nhưng những ngày đó đã qua lâu rồi.

Các chuyên gia khuyên bạn nên tránh những bộ trang sức có vòng cổ và hoa tai khớp chính xác. Đối với những người dưới 40 tuổi, đây có thể là một tài liệu tham khảo rõ ràng về những thập kỷ trước như thập niên 80 và 90. Và đối với những người trên 40 tuổi, nó có thể trông lỗi thời. Thay vào đó, trộn kim loại là một xu hướng hiện đại cho thấy bạn đang thịnh hành.

3. Vuốt tóc ra sau một cách lỏng lẻo

Tạo kiểu cho mái tóc vuốt ngược ra sau có thể khiến bạn trông thật thanh lịch. Tuy nhiên, việc đội mũ cao làm nổi bật các đường nét sắc sảo hoặc sự không cân đối nhất định trên khuôn mặt. Nó thậm chí có thể khiến bạn trông quá nghiêm túc và cộng thêm tuổi cho bạn.

Mặt khác, một kiểu tóc buông xõa ra sau với một số lọn tóc ôm sát khuôn mặt sẽ tôn lên các đường nét của bạn và mang đến cho bạn một phong cách trang trọng và trẻ trung hơn.

4. Tạo kiểu chân mày theo mốt hiện đại

Mặc dù cách bạn tạo kiểu cho lông mày khá cá tính, nhưng những kiểu lông mày mảnh và cong có thể khiến khuôn mặt trông cứng và có phần già đi, vì chúng có thể làm nổi bật các đường biểu cảm và khiến lớp trang điểm trông quá đậm. Ngược lại, lông mày dày, rõ nét và hơi cong sẽ tạo khung cho khuôn mặt, làm nổi bật vẻ ngoài và có thể giúp làm mất đi nhiều tuổi.

5. Chọn màu phối đồ cẩn thận

Một số yếu tố ảnh hưởng đến nhận thức của chúng ta về ngoại hình của ai đó như hình dạng cơ thể và ánh sáng, chỉ đề cập đến một số yếu tố. Nói chung, các sắc thái nhẹ nhàng và đằm thắm hơn, chẳng hạn như hồng nhạt, xanh bạc hà và xanh nhạt, có thể tạo hiệu ứng làm mềm và tạo cảm giác thoải mái. Ngược lại, những màu tối hơn và rực rỡ hơn, chẳng hạn như đỏ tía và đen, đậm hơn và cũng có thể làm nổi bật tuổi tác của chúng ta.

Theo Brightside