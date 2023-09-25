Vy Oanh được ông xã tháp tùng đi cúng Tổ, chứng minh không thể xấu thảm hại như loạt ảnh tràn lan trên mạng

Hậu trường 25/09/2023 18:46

Có mặt tại buổi lễ, ca sĩ Vy Oanh thu hút sự chú ý bởi nhan sắc xinh đẹp, rạng rỡ.

Những ngày gần đây, nhan sắc của Vy Oanh là chủ đề bàn tán, thậm chí gây tranh cãi của cộng đồng mạng. Cụ thể, sáng 21/9, Vy Oanh có mặt tại TAND TP.HCM để tham gia phiên xét xử bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm. Vì vụ án có liên quan đến nhiều cá nhân, nên toà đã triệu tập các nghệ sĩ trong đó có giọng ca Đồng Xanh.

Vy Oanh được ông xã tháp tùng đi cúng Tổ, chứng minh không thể xấu thảm hại như loạt ảnh tràn lan trên mạng - Ảnh 1
Hình ảnh khiến Vy Oanh trở thành tâm điểm bàn tán của cư dân mạng

Đến toà án từ sớm, hình ảnh mới nhất của Vy Oanh ngay lập tức xuất hiện trên nhiều diễn đàn mạng và nhanh chóng trở thành chủ đề gây tranh cãi.

Rất nhiều người tỏ vẻ ngỡ ngàng không nhận ra nữ ca sĩ xinh đẹp thuở nào vì cho rằng gương mặt của nữ ca sĩ sưng phù, lộ rõ dấu hiệu tăng cân và tuổi tác. Nhiều bình luận như: "Ủa ai đây?"; "Vy Oanh đây à?"; "Sao hôm nay nhìn tiều tụy vậy"... được để lại tràn lan khắp các diễn đàn mạng. Thậm chí không ít người còn cho rằng, vẻ ngoài hiện tại của nữ ca sĩ là vì tác dụng phụ của tân trang sắc đẹp.

Không để dân tình bàn tán xôn xao, loạt ảnh nữ ca sĩ được chồng hộ tống đi cúng tổ vào tối ngày 24/9 khiến nhiều người ngỡ ngàng vì nhan sắc thật ngoài đời.

Vy Oanh được ông xã tháp tùng đi cúng Tổ, chứng minh không thể xấu thảm hại như loạt ảnh tràn lan trên mạng - Ảnh 2
Nữ ca sĩ được chồng đưa đến tận nơi trong buổi tối lễ cúng Tổ 

Có mặt tại buổi lễ, ca sĩ Vy Oanh thu hút sự chú ý bởi nhan sắc xinh đẹp, rạng rỡ. Cô diện áo dài trắng nền nã, khoe vóc dáng thon gọn dù đã trải qua nhiều lần sinh nở. Vy Oanh cũng cho biết hiện tại cô 46kg và có vòng eo 60cm.

Cách trang điểm nhẹ nhàng càng làm tôn lên vẻ sắc sắo nhưng không mất đi nét ngây thơ "thương hiệu" của giọng ca Đồng Xanh. Dù đã là mẹ 3 con, song sắc vóc của cô vẫn được đánh giá cao.

Vy Oanh được ông xã tháp tùng đi cúng Tổ, chứng minh không thể xấu thảm hại như loạt ảnh tràn lan trên mạng - Ảnh 3Vy Oanh được ông xã tháp tùng đi cúng Tổ, chứng minh không thể xấu thảm hại như loạt ảnh tràn lan trên mạng - Ảnh 4

Vy Oanh tên thật là Nguyễn Thị Mỹ Oanh, sinh năm 1985, được khán giả biết đến qua những ca khúc như: Đồng xanh, Em rất nhớ anh, Cho em một con đường, Để cho em khóc...

Ngoài âm nhạc Vy Oanh còn đóng phim như: Thiên đường vắng em, Cuộc chiến hoa hồng, Vali tình yêu, Bên em trọn đời...

Vy Oanh được ông xã tháp tùng đi cúng Tổ, chứng minh không thể xấu thảm hại như loạt ảnh tràn lan trên mạng - Ảnh 5

Năm 2017, Vy Oanh bất ngờ công khai ảnh cưới với chồng doanh nhân dù trước đó cô giấu kín chuyện kết hôn. Sau khi lập gia đình, nữ ca sĩ sinh con và lui về chăm sóc tổ ấm của mình, hạn chế tham gia hoạt động nghệ thuật.

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Mới đây, một người bạn đã chia sẻ video ghi lại nhan sắc của Vy Oanh thông qua cam thường. Nhiều khán giả cho rằng cô vốn có nhan sắc ưa nhìn hơn so với các tấm hình gây tranh cãi trên MXH những ngày vừa qua.

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Từ khóa:   Vy Oanh sao Việt Tin tức giải trí bà Nguyễn Phương Hằng

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