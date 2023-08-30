Mở phiên toàn xét xử vụ bà Phương Hằng: Tòa triệu tập Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Thuỷ Tiên, Vy Oanh

Theo dự kiến, ngày 21/9, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng Giám đốc công ty CP Đại Nam) cùng 4 đồng phạm về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Liên quan đến vụ xét xử sắp tới, dẫn tin từ VTC News, Tòa triệu tập các ông, bà: Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh), bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh), bà Ðặng Thị Hàn Ni (cựu nhà báo Hàn Ni), ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Ðàm Vĩnh Hưng), bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên) cùng chồng là cựu cầu thủ Lê Công Vinh, ông Nguyễn Đức Hiển (Phó Tổng biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM), bà Ðinh Thị Lan, bà Lê Thị Giàu, bà Trương Việt Hà, ông Huỳnh Uy Dũng (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đại Nam - chồng bà Hằng), ông Nguyễn Đình Kim đến tham dự phiên tòa với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án. Bà Phương Hằng tại thời điểm bị tạm giam - Ảnh: Báo Lao Động Trước đó, dẫn tin từ VnExpress, hồi tháng 6, TAND TP.HCM dự kiến đưa vụ án ra xét xử nhưng sau đó trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung để làm rõ ông Huỳnh Uy Dũng có hay không đồng phạm với vợ. Tuy nhiên, cơ quan điều tra và VKS giữ nguyên quan điểm xác định hành vi của ông Dũng "không đủ yếu tố cấu thành tội phạm".

Cáo trạng xác định, bà Hằng đã sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội để livestream, phát ngôn xâm phạm bí mật đời tư, ảnh hưởng uy tín, danh dự của hàng loạt người. Quá trình điều tra, bà Hằng thừa nhận các thông tin chưa được kiểm chứng, làm vậy vì những người này đã phát ngôn xúc phạm mình, người thân và quỹ từ thiện do bà thành lập. Trong nhiều buổi livestream, bà Hằng mời tiến sĩ luật Đặng Anh Quân tham gia với vai trò cố vấn pháp lý để tăng độ tin cậy cho những phát ngôn của mình. Khi bà Hằng phát ngôn xúc phạm người khác thì ông Quân tương tác, hùa theo.

Cơ quan công tố xác định, ông Quân đã tham gia livestream cùng bà Hằng 11 buổi (từ tháng 10/2021 đến 3/2022) với mục đích "muốn an ủi và thấu hiểu bà Phương Hằng". Những người còn lại được giao nhiệm vụ lập nhiều tài khoản TikTok; trang Fanpage để thông báo lịch livestream, đặt máy quay, phát sóng trực tiếp, đăng tải bài viết lên các kênh... Được xác định là bị hại trong vụ án, vợ chồng Thủy Tiên yêu cầu bà Hằng và đồng phạm bồi thường tổn thất vật chất là gần 31 tỷ đồng, đề nghị cơ quan tố tụng kê biên tài sản của bà Hằng tại TP HCM để đảm bảo thi hành án. 4 nghệ sĩ được triệu tập đến tòa Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đòi bồi thường về vật chất hơn 43 tỷ đồng. Nghệ sĩ Hoài Linh, ca sĩ Vy Oanh, nhà báo Đức Hiển, bà Lê Thị Giàu, Trương Thị Việt Hà không đòi bồi thường, chỉ yêu cầu bà Hằng cùng đồng phạm xin lỗi do có các phát ngôn xúc phạm. Nhà báo Hàn Ni yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. Riêng bà Đinh Thị Lan không yêu cầu. Ngoài vụ án này, Công an TP HCM cũng bắt tạm giam nhà báo Đặng Hàn Ni, luật sư Trần Văn Sỹ về cùng tội danh, sau khi xác minh đơn tố giác tội phạm của ông Huỳnh Uy Dũng và bà Hằng. Họ bị cáo buộc cố ý đăng tải nhiều đoạn ghi hình trên YouTube với các nội dung chưa được kiểm chứng, những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư. Các nội dung đăng tải trên đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và bình luận, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, xâm phạm quyền cơ bản của công dân.

Từng là tâm điểm của thị phi, nhiều lần 'khẩu chiến' nảy lửa với bà Phương Hằng, Vy Oanh của hiện tại mong cầu 2 chữ 'TỬ TẾ', lần đầu trải lòng về sự thay đổi LỚN của bản thân Sau nhiều ồn ào rùm beng cõi mạng, mới đây Vy Oanh tiếp tục gây bão khi đăng đàn nhắc đến 2 chữ 'tử tế'. Đáng chú ý hơn, ở phần bình luận, nhiều cư dân mạng cho rằng nữ ca sĩ đang ẩn ý đến khoảng thời gian thị phi với bà Phương Hằng trước đó.

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