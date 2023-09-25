Sáng 21/9, Vy Oanh sáng đã xuất hiện tại tòa xét xử bị cáo Nguyễn Phương Hằng. Nữ ca sĩ ăn mặc khá giản dị, gương mặt không biểu lộ cảm xúc khi đến tham dự phiên tòa. Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục kiểm tra cần thiết bên ngoài, Vy Oanh đã đi vào trong trụ sở tòa án. Điều khiến khán giả ngạc nhiên nhất là nhan sắc của nữ ca sĩ sinh năm 1985. Nhiều người cho rằng, giọng ca Đồng Xanh lạm dụng nhiều phương pháp làm đẹp quá tay nên khiến cho gương mặt bị sưng phù, các đường nét mất hẳn sự hài hoà.

Hình ảnh gây bão MXH của nữ ca sĩ

Trong khi đó trên Facebook của nữ ca sĩ, Vy Oanh lại khoe một nhan sắc khác hẳn khi xuất hiện tại tòa. Nữ ca sĩ khoe vẻ ngoài "hack tuổi" cùng gương mặt thon gọn.