Mới đây, một người bạn đã chia sẻ video ghi lại nhan sắc của Vy Oanh thông qua cam thường. Nhiều khán giả cho rằng cô vốn có nhan sắc ưa nhìn hơn so với các tấm hình gây tranh cãi trên MXH những ngày vừa qua.
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Sáng 21/9, Vy Oanh sáng đã xuất hiện tại tòa xét xử bị cáo Nguyễn Phương Hằng. Nữ ca sĩ ăn mặc khá giản dị, gương mặt không biểu lộ cảm xúc khi đến tham dự phiên tòa. Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục kiểm tra cần thiết bên ngoài, Vy Oanh đã đi vào trong trụ sở tòa án. Điều khiến khán giả ngạc nhiên nhất là nhan sắc của nữ ca sĩ sinh năm 1985. Nhiều người cho rằng, giọng ca Đồng Xanh lạm dụng nhiều phương pháp làm đẹp quá tay nên khiến cho gương mặt bị sưng phù, các đường nét mất hẳn sự hài hoà.
Trong khi đó trên Facebook của nữ ca sĩ, Vy Oanh lại khoe một nhan sắc khác hẳn khi xuất hiện tại tòa. Nữ ca sĩ khoe vẻ ngoài "hack tuổi" cùng gương mặt thon gọn.
Đến mới đây, một người bạn đã chia sẻ video ghi lại nhan sắc của nữ ca sĩ thông qua cam thường. người này còn hào hứng nói thêm: "Hôm nay vô tình gặp một chị gái đang hot. Hàng order photoshop trên mạng và hàng thật camera thường ngoài đời. Cứu tui cứu tui".
Sau khi xem đoạn video này, đa số khán giả đã đưa ra ý kiến trái chiều về nhan sắc ở ngoài đời thực của Vy Oanh. Nhiều người cho rằng, cô vốn có nhan sắc ưa nhìn hơn so với các tấm hình gây tranh cãi trước đó trên MXH.
Quay trở lại phiên xét xử bà Phương Hằng hôm 21/9, dẫn tin từ Tuổi Trẻ, Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) 3 năm tù; Đặng Anh Quân (45 tuổi, giảng viên Trường đại học Luật TP.HCM) 2 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thị Mai Nhi (40 tuổi, trợ lý tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam), Lê Thị Thu Hà (31 tuổi, nhân viên văn phòng Công ty cổ phần Đại Nam), Huỳnh Công Tân (29 tuổi, trưởng phòng truyền thông Công ty cổ phần Đại Nam) 1 năm 6 tháng tù cùng về tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo khoản 2 điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.