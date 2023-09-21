Bị chê PTTM lỗi vì nhan sắc khác lạ ở phiên xử vụ bà Phương Hằng, Vy Oanh khẳng định 'bị hại', tung clip khoe vẻ ngoài thực sự

Hậu trường 21/09/2023 16:09

Rất nhiều người tỏ vẻ ngỡ ngàng không nhận ra nữ ca sĩ Vy Oanh. Trên trang cá nhân, ở phần bình luận, nữ ca sĩ không ngại đáp trả những bình luận đề cập đến sự xuất hiện của bản thân trong phiên toà xét xử vụ bà Phương Hằng sáng nay.

Sáng 21/9, Vy Oanh có mặt tại TAND TP.HCM để tham gia phiên xét xử bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm. Vì vụ án có liên quan đến nhiều cá nhân, nên toà đã triệu tập các nghệ sĩ trong đó có giọng ca Đồng Xanh.

Đến toà án từ sớm, hình ảnh mới nhất của Vy Oanh ngay lập tức xuất hiện trên nhiều diễn đàn mạng và nhanh chóng trở thành chủ đề gây tranh cãi.

Bị chê PTTM lỗi vì nhan sắc khác lạ ở phiên xử vụ bà Phương Hằng, Vy Oanh khẳng định 'bị hại', tung clip khoe vẻ ngoài thực sự - Ảnh 1

Bị chê PTTM lỗi vì nhan sắc khác lạ ở phiên xử vụ bà Phương Hằng, Vy Oanh khẳng định 'bị hại', tung clip khoe vẻ ngoài thực sự - Ảnh 2
Một số bình luận chê bai nhan sắc của Vy Oanh 

Rất nhiều người tỏ vẻ ngỡ ngàng không nhận ra nữ ca sĩ xinh đẹp thuở nào vì cho rằng gương mặt của nữ ca sĩ sưng phù, lộ rõ dấu hiệu tăng cân và tuổi tác. Nhiều bình luận như: "Ủa ai đây?"; "Vy Oanh đây à?"; "Sao hôm nay nhìn tiều tụy vậy"... được để lại tràn lan khắp các diễn đàn mạng. Thậm chí không ít người còn cho rằng, vẻ ngoài hiện tại của nữ ca sĩ là vì tác dụng phụ của tân trang sắc đẹp.

Bị chê PTTM lỗi vì nhan sắc khác lạ ở phiên xử vụ bà Phương Hằng, Vy Oanh khẳng định 'bị hại', tung clip khoe vẻ ngoài thực sự - Ảnh 3
Vy Oanh tự đăng tải clip, chứng minh vẻ ngoài khác xa ảnh được cư dân mạng mỉa mai

Ở bài viết gần nhất của giọng ca Đồng Xanh, nhiều người bênh vực và nhận định nữ ca sĩ chưa thể giảm cân sau khi sinh con lần 3. Đáng chú ý, Vy Oanh cũng không ngại trả lời những bình luận bàn về nhan sắc của bản thân tại toà. Nữ ca sĩ cho rằng bản thân đã bị photoshop "hại", những hình ảnh đăng tải trên MXH khác xa với nhan sắc thực tế.

Bị chê PTTM lỗi vì nhan sắc khác lạ ở phiên xử vụ bà Phương Hằng, Vy Oanh khẳng định 'bị hại', tung clip khoe vẻ ngoài thực sự - Ảnh 4
Nữ ca sĩ tự 'hết hồn' khi nhìn thấy ảnh của bản thân trên MXH 
Bị chê PTTM lỗi vì nhan sắc khác lạ ở phiên xử vụ bà Phương Hằng, Vy Oanh khẳng định 'bị hại', tung clip khoe vẻ ngoài thực sự - Ảnh 5
Vy Oanh cho rằng hình ảnh của mình đã bị photoshop quá tay

Hiện tại tranh luận về vẻ ngoài của Vy Oanh trên mạng xã hội vẫn rất đa chiều. 

Bị chê PTTM lỗi vì nhan sắc khác lạ ở phiên xử vụ bà Phương Hằng, Vy Oanh khẳng định 'bị hại', tung clip khoe vẻ ngoài thực sự - Ảnh 6
Bà Phương Hằng tại phiên toà sáng nay - Ảnh: VnExpress

Như đã đưa tin trước đó, theo VTC News, ngày 21/9, TAND TP.HCM mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Phương Hằng (CEO Công ty Cổ phần Đại Nam) và 4 đồng phạm.

Với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án đã bị bà Nguyễn Phương Hằng xúc phạm, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sỹ Vy Oanh) không có ý kiến về cáo trạng.

Về phần bồi thường, quá trình điều tra vụ án, bà Oanh chưa cung cấp tài liệu chứng minh thiệt hại, chưa thống kê cụ thể thiệt hại về vật chất.

Sau khi hội ý với luật sư, bà Oanh nói rằng những năm qua, thiệt hại của bà không đong đếm được, đó là thiệt hại về danh dự, tinh thần.

Bà Mỹ Oanh nói bà thấy việc bà Hằng bị xử lý hình sự đã đủ cảnh tỉnh. "Mong pháp luật khoan hồng cho bà ấy và mong lời xin lỗi từ bà Hằng", bà Mỹ Oanh nói.

Đàm Vĩnh Hưng, Vy Oanh rút yêu cầu đòi bồi thường, chỉ muốn nhận lời xin lỗi, phản ứng của bà Nguyễn Phương Hằng ra sao?

Đàm Vĩnh Hưng, Vy Oanh rút yêu cầu đòi bồi thường, chỉ muốn nhận lời xin lỗi, phản ứng của bà Nguyễn Phương Hằng ra sao?

Bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh xin khoan hồng cho bà Nguyễn Phương Hằng, ông Huỳnh Minh Hưng và vợ chồng Trần Thị Thuỷ Tiên thay đổi yêu cầu bồi thường thiệt hại.

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Từ khóa:   Vy Oanh xét xử bà Phương Hằng Nguyễn Phương Hằng

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