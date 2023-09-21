Đàm Vĩnh Hưng, Vy Oanh có mặt từ sớm để dự phiên xử bà Nguyễn Phương Hằng

Theo thông tin từ báo Dân Trí, sáng ngày 21/9, ca sĩ Vy Oanh, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã có mặt tại TAND TP.HCM tham gia phiên tòa xét xử bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm. Hai ca sĩ có mặt ở phiên tòa xử bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Trước phiên xử, phía Đàm Vĩnh Hưng, Vy Oanh xác nhận sẽ tham gia phiên tòa nhưng từ chối hé lộ thêm chi tiết. Dự kiến họ sẽ trình bày quan điểm, làm rõ nhiều nội dung liên quan tại phiên tòa.

Vy Oanh mặc áo sơ mi trắng, trang điểm nhẹ nhàng. Cô được truyền thông vây quanh khi vừa xuất hiện, di chuyển nhanh vào bên trong tòa án.

Vy Oanh mặc áo sơ mi trắng, trang điểm nhẹ nhàng. Cô được truyền thông vây quanh khi vừa xuất hiện, di chuyển nhanh vào bên trong tòa án - Ảnh: Dân Trí

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, TAND TP.HCM tiến hành xét xử sơ thẩm bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam) và 4 đồng phạm tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Bốn đồng phạm là Nguyễn Thị Mai Nhi (40 tuổi, trợ lý của bà Hằng), Lê Thị Thu Hà (31 tuổi, nhân viên Công ty CP Ðại Nam), Huỳnh Công Tân (29 tuổi, Trưởng phòng Truyền thông Công ty CP Ðại Nam), Đặng Anh Quân (tiến sĩ luật, cựu giảng viên Trường đại học luật TP.HCM).

Bà Hằng vẻ khá điềm tĩnh khi được đưa lên phiên tòa - Ảnh: VnExpress

Phiên tòa dự kiến diễn ra 2 ngày, chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Bùi Đức Nam, thẩm phán dự khuyết là ông Nguyễn Tuấn Anh. Đại diện Viện KSND TP.HCM giữ công tố tại phiên tòa là 3 Kiểm sát viên.

Bà Nguyễn Phương Hằng có 1 luật sư bào chữa, là luật sư Hồ Nguyên Lễ (Đoàn luật sư TP.HCM). Luật sư Lễ cũng là người bào chữa cho các bị cáo Hà, Tân và Nhi. Ông Đặng Anh Quân có 3 luật sư bào chữa, là luật sư Nguyễn Ngọc Lâm (Đoàn luật sư tỉnh Quảng Ngãi), luật sư Nguyễn Tri Thắng và luật sư Lê Thị Quỳnh Anh (cùng Đoàn luật sư TP.HCM).

Trong phiên tòa này, ông Huỳnh Uy Dũng (chồng bà Nguyễn Phương Hằng) được HĐXX xác định là người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan. Tuy nhiên, cơ quan tố tụng xác định, việc bà Hằng sử dụng các địa điểm tổ chức livestream, không thông qua ông Dũng vì bà Hằng là Tổng giám đốc Công ty CP Đại nam.

Ngày 21/9, TAND TP.HCM tiến hành xét xử sơ thẩm bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam) và 4 đồng phạm tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” - Ảnh: Tiền Phong

Trong 57 buổi livestream của bà Hằng, ông Dũng có tham gia buổi livestream vào ngày 31/12/2021. Song nội dung được Nguyễn Phương Hằng phát ngôn xác định có vi phạm diễn ra trước khi ông Dũng có mặt.

Cùng tư cách tố tụng như ông Dũng là ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ), bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ) bà Đặng Thị Hàn Ni (nhà báo), ông Nguyễn Đức Hiển (nhà báo), bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ) cùng chồng là Lê Công Vinh (cựu cầu thủ bóng đá), ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), bà Đinh Thị Lan, bà Lê Thị Giàu, bà Trương Thị Việt Hà, Nguyễn Đình Kim.