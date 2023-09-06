NÓNG: Trước phiên xử bà Phương Hằng, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ gửi đơn kiến nghị, khẳng định bản thân là người bị hại

Hậu trường 06/09/2023 13:56

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đề nghị tòa xem xét xác định lại tư cách tham gia tố tụng của mình trong vụ án là bị hại thay vì hiện tại đang xác định là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 6/9, TAND TP.HCM đã tiếp nhận đơn kiến nghị xác định lại tư cách tham gia tố tụng của ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng) trong vụ án "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" do bà Nguyễn Phương Hằng và các đồng phạm thực hiện.

Cụ thể, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đề nghị tòa xem xét xác định lại tư cách tham gia tố tụng của mình trong vụ án là bị hại thay vì hiện tại đang xác định là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Cùng với ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà Lê Thị Giàu (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thực phẩm Bình Tây) và bà Đinh Thị Lan cũng có kiến nghị, đề nghị xác lại tư cách tham gia tố tụng của bà Giàu, bà Lan.

Bà Lê Thị Giàu nói: “Tôi không phải là người liên quan, tôi là bị hại của Nguyễn Phương Hằng. Đề nghị tòa xem xét lại tư cách tham gia tố tụng của tôi trong vụ án”.

Luật sư Trương Anh Tú (người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp) cho ca sĩ Vy Oanh cũng cho biết đồng quan điểm đối với các luật sư đồng nghiệp về việc kiến nghị tòa xem xét lại tư cách tham gia tố tụng của những người liên quan trong vụ án.

NÓNG: Trước phiên xử bà Phương Hằng, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ gửi đơn kiến nghị, khẳng định bản thân là người bị hại - Ảnh 1
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng kiến nghị tòa xem xét xác định lại tư cách tham gia tố tụng của mình 

Trước đó, dẫn tin từ Tiền Phong, TAND TPHCM đã có quyết định đưa vụ bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam, tỉnh Bình Dương) và 4 đồng phạm, cùng tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331 ra xét xử sơ thẩm. 

 

Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Bùi Đức Nam, thẩm phán dự khuyết là ông Nguyễn Tuấn Anh. Đại diện Viện KSND TPHCM giữ công tố tại phiên tòa là 3 Kiểm sát viên Đinh Quốc Dũng, Lê Thị Quỳnh Anh và Nguyễn Ngọc Lâm.

Luật sư Hồ Nguyên Lễ (Đoàn luật sư TPHCM) là người bào chữa cho bà Nguyễn Phương Hằng. Bị cáo Đặng Anh Quân có 3 luật sư bào chữa, trong khi các bị cáo còn lại không có luật sư bào chữa.

NÓNG: Trước phiên xử bà Phương Hằng, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ gửi đơn kiến nghị, khẳng định bản thân là người bị hại - Ảnh 2
Bà Phương Hằng trong một buổi livestream trước đó

Tòa triệu tập ông Huỳnh Uy Dũng (chồng bà Nguyễn Phương Hằng), ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ), bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ); bà Đặng Thị Hàn Ni (nhà báo), ông Nguyễn Đức Hiển (nhà báo), bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ) cùng chồng là Lê Công Vinh (cựu cầu thủ bóng đá), ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), bà Đinh Thị Lan, bà Lê Thị Giàu, bà Trương Thị Việt Hà, Nguyễn Đình Kim đến tòa với tư cách là người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan.

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