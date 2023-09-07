Nóng: Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng nộp tài liệu chứng minh thiệt hại đòi bà Phương Hằng 88 tỷ đồng

Hậu trường 07/09/2023 09:26

Gần đến ngày xét xử, Ca sĩ Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng tiếp tục cung cấp tài liệu để chứng minh thiệt hại cho cơ quan tố tụng, với tổng thiệt hại đòi bà Phương Hằng 88 tỷ đồng. 

Theo VTC News đưa tin, theo cáo trạng mới nhất của VKSND TP.HCM về vụ án Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng Giám đốc công ty CP Đại Nam) cùng 4 đồng phạm về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân - vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng đã cung cấp tài liệu để chứng minh thiệt hại. 

Nóng: Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng nộp tài liệu chứng minh thiệt hại đòi bà Phương Hằng 88 tỷ đồng - Ảnh 1
Đàm Vĩnh Hưng yêu cầu bị can Hằng và đồng phạm xin lỗi công khai và bồi thường thiệt hại về vật chất 43 tỷ đồng. Ảnh: Internet

Ngoài ra, Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh) xác nhận chưa thống kê cụ thể thiệt hại về vật chất, sẽ cung cấp tài liệu chứng minh thiệt hại trước ngày 25/3/2023, nhưng chưa thực hiện. 

Trong phiên tòa này, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có luật sư Lê Thị Hoài Giang, Võ Thị Thu Trang bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho mình còn vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên không có luật sư.

Theo kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, ca sĩ Thuỷ Tiên và chồng là Lê Công Vinh yêu cầu Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm bồi thường tổn thất về vật chất là 30,4 tỷ đồng; bồi thường tổn thất về tinh thần do các phát ngôn xúc phạm 2 vợ chồng là 14,9 tỷ đồng.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng yêu cầu bị can Hằng và đồng phạm xin lỗi công khai và bồi thường thiệt hại về vật chất 43 tỷ đồng do các phát ngôn của bà đã xúc phạm ông.

Ca sĩ Vy Oanh chưa có yêu cầu bồi thường về vật chất mà yêu cầu Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm phải xin lỗi do các phát ngôn xúc phạm mình.

Nóng: Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng nộp tài liệu chứng minh thiệt hại đòi bà Phương Hằng 88 tỷ đồng - Ảnh 2
Vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã cung cấp tài liệu để chứng minh thiệt hại lên đến 88 tỷ đồng. Ảnh: Internet. 

Theo báo Dân Trí đưa tin, theo hồ sơ vụ án, bị cáo Nguyễn Phương Hằng cho rằng vợ bà Trần Thị Thủy Tiên và ông Lê Công Vinh thiếu minh bạch trong các hoạt động từ thiện, ăn chặn tiền của dân. Vì vậy, từ ngày 11/9/2021 đến ngày 23/1/2022, bà Phương Hằng đã tổ chức 3 buổi livestream có nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của vợ chồng nữ ca sĩ.

Đối với ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), bị cáo Hằng cho rằng, nam ca sĩ này đã có phát ngôn xúc phạm mình trước. Do đó, từ ngày 8/8/2021 đến 26/2/2022, Nguyễn Phương Hằng đã tổ chức 14 buổi livestream có các nội dung xúc phạm nghiêm trọng tới uy tín, danh dự, nhân phẩm của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.

Ngày 1/9/2021, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng gửi đơn tới Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM tố cáo Nguyễn Phương Hằng về hành vi làm nhục người khác và khống. Ngày 28/9/2021, Công an TPHCM chuyển đơn của ông Hưng tới Công an tỉnh Bình Dương để giải quyết thẩm quyền.

Theo cơ quan tố tụng, bị cáo Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm đã lợi dụng các quyền tự do dân chủ thực hiện nhiều buổi livestream trên không gian mạng, vi phạm các điểm a, b Khoản 3 Điều 16, điểm b Khoản 1 Điều 17 Luật An ninh mạng năm 2018 và điểm b khoản 1 Điều 5 Nghị định 72/2013NĐ-CP, xâm phạm quyền lợi ích của cá nhân.

Nóng: Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng nộp tài liệu chứng minh thiệt hại đòi bà Phương Hằng 88 tỷ đồng - Ảnh 3
 phiên tòa xét xử bà Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) và đồng phạm vào ngày 21/9 tới. Ảnh: Internet

Trong quá trình điều tra, bị cáo Nguyễn Phương Hằng thừa nhận đã phát ngôn xúc phạm các cá nhân trên.

Đối với các cá nhân sử dụng kênh YouTube để chia sẻ thông tin liên quan đến Nguyễn Phương Hằng nhằm mục đích "câu like", tăng thu nhập, CQĐT Công an TP.HCM và các đơn vị chức năng liên quan đang xác minh, làm rõ để xử lý.

3 bị can Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân dù không có mâu thuẫn với những cá nhân trên nhưng do là nhân viên và hưởng lương của Nguyễn Phương Hằng nên liên tục thực hiện hành vi giúp sức tích cực cho bị can Hằng.

Đối với yêu cầu đòi bồi thường trên, bị cáo Nguyễn Phương Hằng nói chỉ đồng ý bồi thường theo phán quyết của tòa án.

NÓNG: Phía Đàm Vĩnh Hưng sẽ có mặt trong phiên tòa xét xử bà Nguyễn Phương Hằng nếu được triệu tập

NÓNG: Phía Đàm Vĩnh Hưng sẽ có mặt trong phiên tòa xét xử bà Nguyễn Phương Hằng nếu được triệu tập

Để phục vụ việc xét xử bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm, tòa án nhân dân TP.HCM sẽ triệu tập những nghệ sĩ có liên quan, trong đó có nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.

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Từ khóa:   Đàm Vĩnh Hưng Công Vinh và Thủy Tiên Nguyễn Phương Hằng

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