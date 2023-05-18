Các sao Việt bị CEO Nguyễn Phương Hằng réo tên ồn ào tiền từ thiện, cuộc sống hiện tại giờ ra sao ?

Ảnh hưởng nặng nề nhất từ vụ ồn ào trên chắc phải kể đến Hoài Linh. Từ một nghệ sĩ đông fan nhất nhì showbiz mà khi vướng ồn ào chậm giải ngân 14 tỷ tiền từ thiện cứu trợ miền Trung vào cuối năm 2020, Hoài Linh "mất điểm" hoàn toàn trong mắt nhiều người hâm mộ. Đây cũng được xem là ồn ào lớn nhất trong sự nghiệp của Hoài Linh khiến nam danh hài gần như "biến mất" cả showbiz lẫn mạng xã hội.

Đến nay, gần 2 năm trôi qua nhưng sự việc trên vẫn là đề tài được công chúng quan tâm, bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội. Dẫu các sao Việt kể trên đã làm nhiều việc minh oan cho mình nhưng cũng phải chịu không ít ảnh hưởng nặng nề về danh tiếng, không thể lấy lại thiện cảm của khán giả như trước.

Sau một thời gian "đóng băng", năm vừa qua, Hoài Linh cũng thi thoảng trở lại sân khấu nhưng thái độ của khán giả không mấy mặn mà. Hoài Linh lại về ở ẩn trong nhà thờ Tổ. Mới đây, chia sẻ với báo Thanh niên, ca sĩ Dương Triệu Vũ - em trai ruột cho biết, tình hình sức khỏe của anh trai Hoài Linh hiện tại đã ổn định hơn trước. Nam ca sĩ chia sẻ: "Tôi rất vui khi được chia sẻ với mọi người rằng anh Hoài Linh hiện tại rất khỏe, ăn nhiều và mập mạp hơn lúc trước nhưng da đen hơn vì tuần nào anh ấy cũng lên rừng bẫy chim, đó là thú vui của anh Hoài Linh. Tôi cũng nhận thấy rằng anh Hoài Linh đã biết hưởng thụ cuộc sống hơn".

Nam nghệ sĩ sau đó đã lên tiếng xin lỗi nhưng vẫn không nhận được sự cảm thông của khán giả. Anh từng trải lòng rằng bản thân không đánh đổi 30 năm sự nghiệp để đổi lấy 14 tỷ đồng. Hoài Linh nói: "Linh không biết nói sao nhưng số tiền này có người sẽ thắc mắc là Linh có biển thủ không? Quý vị ơi, nếu mà lấy cái sự nghiệp 30 năm của mình đánh đổi mười mấy tỉ này, thì quý vị cho Linh cái ý kiến là có nên không chứ đừng nói chữ muốn".

Đàm Vĩnh Hưng

Là một trong những sao Việt bị "réo tên" trên sóng livestream của bà Nguyễn Phương Hằng liên quan đến chuyện làm từ thiện nhưng thay vì ở ẩn như Hoài Linh thì ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng lại tỏ thái độ khá gay gắt trước ồn ào vì bị bôi nhọ danh dự. Thời gian qua, nam ca sĩ vẫn liên tục bị cư dân mạng chỉ trích.

ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng lại tỏ thái độ khá gay gắt trước ồn ào vì bị bôi nhọ danh dự

Mới đây nhất, Đàm Vĩnh Hưng khiến người hâm mộ hoang mang khi thông báo sức khỏe có vấn đề, phải nhập viện điều trị. Hiện sức khỏe của anh ổn định nhưng cần được các bác sĩ thăm khám, theo dõi thường xuyên. Tuy nhiên, vì bệnh tình nên Đàm Vĩnh Hưng buộc phải hủy lịch trình kéo dài đến tháng 7.

Mới đây nhất, Đàm Vĩnh Hưng khiến người hâm mộ hoang mang khi thông báo sức khỏe có vấn đề, phải nhập viện điều trị

Dưới bài viết thông báo của Đàm Vĩnh Hưng, một bộ phận cư dân mạng đã mỉa mai rằng "ông hoàng nhạc Việt" đang tìm cách trốn tránh buổi triệu tập của tòa án cùng với bà Nguyễn Phương Hằng vào ngày 1/6 tới. Đáp lại những bình luận tiêu cực trên, Đàm Vĩnh Hưng "phản pháo": "Nghe kể lại nhiều anh hùng rất là tào lao trên mạng, tay và mồm nhanh hơn não! Không biết họ có thấy mắc cỡ khi vội vã tự đưa mình vào thế việt vị không ta? Đành phải cười nhẹ cho cái sự đời!".

Thủy Tiên

CEO Nguyễn Phương Hằng thường xuyên livestream "bóc phốt" vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên về số tiền kêu gọi từ thiện cho miền Trung lũ lụt, đồng thời yêu cầu cặp đôi phải "sao kê" số tiền này. Sau một thời gian bị CEO Bình Dương "đấu tố", đến ngày 17/9/2021, Công Vinh - Thủy Tiên đã có mặt tại ngân hàng để livestream trực tiếp việc sao kê tiền từ thiện.

Ngày 17/9/2021, Công Vinh - Thủy Tiên đã có mặt tại ngân hàng để livestream trực tiếp việc sao kê tiền từ thiện.

Đồng thời, cuối năm 2021, Công Vinh - Thủy Tiên sau nhiều phiên làm việc với cơ quan chức năng và tự sao kê tiền từ thiện, họ được Bộ Công An xác nhận không có hành vi gian dối trong quá trình làm từ thiện. Tuy nhiên, danh tiếng, sự nghiệp vẫn bị ảnh hưởng nặng nề.

Cận cảnh một số trang sao kê

Mới đây, chiều ngày 16/5, ca sĩ Thủy Tiên còn gây chú ý khi lần nữa lên tiếng giải thích chuyện phát thiếu tiền trong chuyến từ thiện miền Trung năm đó. Đồng thời, khẳng định đã phát bù ngay sau đó cho các hộ dân. Không chỉ vậy, bà xã Công Vinh nhấn mạnh những đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội là bị bị người xấu vu khống, cắt ghép video sai sự thật: "Trên mạng họ cố tình cắt ghép đoạn những sơ sót mà cố tình bỏ đoạn sau để đi lan truyền sai sự thật. Tiên biết là giờ có nói ra thì cũng chẳng thay đổi được gì, ai không tin thì họ cứ không tin, nhưng Tiên nghĩ rằng những người đang theo dõi Tiên họ sẽ nhẹ lòng hơn khi nghe được sự thật câu chuyện được chia sẻ từ phía Tiên".

Trấn Thành

Ngoài những nghệ sĩ kể trên, người thiệt hại nhẹ nhàng nhất có vẻ là MC Trấn Thành. Cụ thể, sau livestream réo teemn của bà Nguyễn Phương Hằng, thông tin về số tiền 120 tỷ đồng mà Trấn Thành kêu gọi ngập tràn trên các diễn đàn mạng xã hội. Vì con số quá lớn nên cộng đồng mạng muốn nam MC phải sao kê rõ ràng.

Để chứng minh không "ăn chặn" 120 tỷ đồng, MC Trấn Thành đăng toàn bộ sao kê tiền từ thiện hơn 1000 trang. Thời điểm đó, chỉ đăng sao kê chưa đầy 30 phút, MC Trấn Thành đã nhận được hơn 200 nghìn lượt yêu thích trên trang cá nhân và gây bão mạng xã hội.

Trấn Thành đang là tâm điểm chỉ trích của dư luận liên quan đến nhiều scandal.

Từ lúc đó, anh dần lấy lại được niềm tin và sự yêu mến của khán giả. Cho đến đầu năm 2023, MC Trấn Thành liên tục vướng vào những tin đồn, scandal gây xôn xao dư luận. Đáng chú ý là bài đăng bóc phốt chuyện "bao rạp" hồi tháng 3/2023. Sau đó là phát ngôn gây tranh cãi về "hào quang rực rỡ" và "đời nghệ sĩ khó nuốt". Liên tiếp là bài "tố" nam MC quỵt tiền hóa đơn 187 triệu đồng vào tháng 4/2023.

Mới đây nhất (16/5), Trấn Thành bị YouTuber JVevermind "đào" lại thái độ không hay trong quá khứ trong lần hợp tác chung. JVevermind nhận xét Trấn Thành là người "ảo tưởng quyền lực", "xem mình là chân lý", thậm chí cho biết từng muốn đấm nam MC.

Để chứng minh không "ăn chặn" 120 tỷ đồng, MC Trấn Thành đăng toàn bộ sao kê tiền từ thiện hơn 1000 trang

Dù bị chỉ trích nặng nề, vướng vào loạt tin đồn "chấn động" nhưng Trấn Thành vẫn tiếp tục hoạt động tích cực trong showbiz. Mới đây, nam MC xác nhận sẽ tiếp tục dẫn dắt 2 gameshow đình đám sắp lên sóng là Rap Việt và Người Ấy Là Ai.