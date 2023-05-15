Dương Triệu Vũ hiếm hoi tiết lộ tình hình của Hoài Linh sau ồn ào của bà Nguyễn Phương Hằng

Hậu trường 15/05/2023 17:11

Mới đây, ca sĩ Dương Triệu Vũ đã chia sẻ về anh trai là danh hài Hoài Linh giữa lúc vụ kiện của bà Phương Hằng gây xôn xao dư luận.

Dương Triệu Vũ là em ruột của NSƯT Hoài Linh trong gia đình 6 anh em. Hoài Linh là con  thứ 3 và cũng là con trai trưởng. Dương Triệu Vũ từng chia sẻ rằng Hoài Linh từng ngăn cấm anh đi theo nghiệp hát vì sợ em trai gặp nhiều điều tiếng. Đồng thời, Hoài Linh luôn là người định hướng, dìu dắt ngay từ khi em trai bước chân vào nghệ thuật. Dương Triệu Vũ cũng đã thành công và trở thành nam ca sĩ nổi tiếng trong showbiz Việt. 

Mới đây, chia sẻ với báo Thanh niên, Dương Triệu Vũ cho biết tình hình sức khỏe của anh trai Hoài Linh hiện tại đã ổn định hơn trước. Nam ca sĩ chia sẻ: "Tôi rất vui khi được chia sẻ với mọi người rằng anh Hoài Linh hiện tại rất khỏe, ăn nhiều và mập mạp hơn lúc trước nhưng da đen hơn vì tuần nào anh ấy cũng lên rừng bẫy chim, đó là thú vui của anh Hoài Linh. Tôi cũng nhận thấy rằng anh Hoài Linh đã biết hưởng thụ cuộc sống hơn".

Dương Triệu Vũ hiếm hoi tiết lộ tình hình của Hoài Linh sau ồn ào của bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh 1Dương Triệu Vũ hiếm hoi tiết lộ tình hình của Hoài Linh sau ồn ào của bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh 2
Dương Triệu Vũ là em ruột của NSƯT Hoài Linh trong gia đình 6 anh em 

Bên cạnh đó, nam ca sĩ cũng bộc bạch những suy nghĩ của mình khi nhìn thấy Hoài Linh trải qua nhiều "biến cố" trong thời gian vừa qua. Dương Triệu Vũ cia sẻ thêm: "Khi thử thách ập đến như thế, tôi biết anh ấy có dư bản lĩnh để vượt qua những điều đó. Và đó cũng chính là bài học cho tôi, để khi tôi gặp phải những trắc trở, tôi cứ bình thản đối mặt vì quan trọng vẫn là lương tâm của mình và mình không bị mệt lòng vì những vấn đề đó. Nếu chúng ta biết bản thân không làm sai, mình chẳng có gì phải mệt mỏi, lo lắng".

Dương Triệu Vũ hiếm hoi tiết lộ tình hình của Hoài Linh sau ồn ào của bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh 3
Trong năm qua Hoài Linh cũng rất ít chia sẻ hình ảnh, thông tin cá nhân lên mạng xã hội

Trước đó, vào thời điểm tố cáo ông Võ Hoàng Yên có hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của mình, bà Hằng biết nghệ sỹ Hoài Linh có mối quan hệ với ông Yên nên yêu cầu nghệ sỹ Hoài Linh lên tiếng nhưng không được hưởng ứng. Vì vậy, bà Hằng tổ chức 8 buổi livestream xúc phạm nghệ sỹ Hoài Linh như “Hoài Linh đã rất là hâm mộ ông Võ Hoàng Yên… là bởi vì họ có những cái tư duy giống nhau…tư duy âm binh”, “Cái hành vi của Hoài Linh…là cái hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản là có thật”… Bức xúc trước sự xúc phạm này, ngày 25/5/2021, nghệ sỹ Hoài Linh đã tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng ra công an về hành vi vu khống và làm nhục người khác.

Tuy đã trở lại sân khấu từ năm 2021 nhưng danh hài Hoài  Linh vẫn chưa có những sản phẩm cá nhân riêng trong thời gian gần đây. Trong năm qua Hoài Linh cũng rất ít chia sẻ hình ảnh, thông tin cá nhân lên mạng xã hội. 

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Từ khóa:   Hoài Linh Dương Triệu Vũ sao Việt

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