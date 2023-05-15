Rục rịch tái xuất sau thời gian 'ngủ đông', Bích Phương bị một người hâm mộ gần 20 năm 'chấn chỉnh'

Hậu trường 15/05/2023 17:00

Dòng trạng thái mới đây của Bích Phương nhanh chóng 'làm mưa làm gió' trên mạng xã hội.

Mới đây, Bích Phương đã khiến cộng đồng mạng được phen "đứng ngồi không yên" khi đăng tải dòng trạng thái ngắn gọn nhưng lại đi thẳng vào trọng tâm vấn đề được khán giả vô cùng quan tâm. Cụ thể, giọng ca Bùa yêu cho biết: "Bích Phương sắp trở lại", dòng trạng thái chỉ vỏn vẹn 5 chữ ngắn gọn, nhưng lại khiến cõi mạng không ngừng xôn xao khi nữ ca sĩ đã có động thái về việc tái xuất sau khoảng thời gian dài "ngủ đông". 

Rục rịch tái xuất sau thời gian 'ngủ đông', Bích Phương bị một người hâm mộ gần 20 năm 'chấn chỉnh' - Ảnh 1
Bùa yêu cho biết: "Bích Phương sắp trở lại".

Tuy nhiên, vừa khiến người hâm mộ vui mừng không lâu trước thông tin sắp trở lại, nữ ca sĩ đã nhanh chóng để lại bình luận "trấn an" khán giả: "Sắp thôi chứ chưa biết lúc nào nha mọi người ơi lâu không post gì post sảng tí chứ không mất hết tương tác". Mặc dù có chút hụt hẫng khi nữ ca sĩ vẫn chưa biết khi nào sẽ chính thức trở lại, nhưng người hâm mộ vẫn không ngừng hi vọng rằng ngày đó sẽ không còn quá xa. 

Rục rịch tái xuất sau thời gian 'ngủ đông', Bích Phương bị một người hâm mộ gần 20 năm 'chấn chỉnh' - Ảnh 2
Bích Phương đã nhanh chóng để lại bình luận "trấn an" khán giả.

Bên dưới bài đăng của Bích Phương, đông đảo cư dân mạng đã không ngừng bàn tán, thậm chí có ý kiến "năn nỉ" nữ ca sĩ hãy mau sớm ra bài để người hâm mộ đỡ nhớ nhung.

Đặc biệt, một khán giả cho biết mình đã hâm mộ Bích Phương được 20 năm chia sẻ: "Tôi rất quan tâm câu chuyện này… Hi vọng là mình không bị lừa… Fan Bích Phương 20 năm chưa nghĩ 01 ngày nào" . 

Ngay khi nghe được chia sẻ từ bạn khán giả này, Bích Phương đã nhanh chóng hồi đáp: "Thật xúc động em đã hâm mộ chị ngay từ khi mới đẻ quá tuyệt vời rồi chị cám ơn em rất nhiều". Khán giả đã không khỏi nhịn cười trước màn đối đáp "lầy lội" của Bích Phương với người hâm mộ.

Rục rịch tái xuất sau thời gian 'ngủ đông', Bích Phương bị một người hâm mộ gần 20 năm 'chấn chỉnh' - Ảnh 3
Màn đối đáp "lầy lội" của Bích Phương với người hâm mộ.

Chưa biết khi nào Bích Phương sẽ chính thức trở lại đường đua nhạc Việt trong năm 2023 này, thế nhưng cách đây không lâu giọng ca Rằng em mãi ở bên đã đón nhận 1 thông tin vui khi trở thành nữ ca sĩ có thành tích đặc biệt tại Vpop. Cụ thể, 3 ca khúc trong EP Tâm trạng tan chậm một chút là Một cú lừa, Từ chối nhẹ nhàng thôi và Em bỏ hút thuốc chưa đã đồng loạt vượt mốc 10 triệu lượt stream trên Spotify. Bích Phương cũng là nữ ca sĩ đầu tiên của Vpop làm được điều này chỉ với 1 EP.

Rục rịch tái xuất sau thời gian 'ngủ đông', Bích Phương bị một người hâm mộ gần 20 năm 'chấn chỉnh' - Ảnh 4
3 ca khúc trong EP 'Tâm trạng tan chậm một chút' đồng loạt vượt mốc 10 triệu lượt stream trên Spotify.

Có lẽ, Bích Phương là một trong những ca sĩ "lười" nhất trong showbiz Việt. Trong suốt thời gian dài, nữ ca sĩ quê Quảng Ninh không ra bất cứ một sản phẩm âm nhạc cá nhân nào mới mà thi thoảng chỉ tham gia một vài sự kiện âm nhạc. Thậm chí trang cá nhân của nữ ca sĩ cũng không hoạt động gì khi dòng trạng thái cuối cùng đăng tải là ngày 21/02/2023. 

Rục rịch tái xuất sau thời gian 'ngủ đông', Bích Phương bị một người hâm mộ gần 20 năm 'chấn chỉnh' - Ảnh 5
Có lẽ, Bích Phương là một trong những ca sĩ "lười" nhất trong showbiz Việt.

Bích Phương là một trong những ca sĩ thành danh và sỡ hữu nhiều ca khúc đình đám. Đặc biệt, từ khi bước chân vào nghề cho đến khi nổi tiếng cô luôn giữ hình tượng trong sạch, nói không với những tai tiếng. Dù không ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc cá nhân, nhưng những ca khúc của Bích Phương vẫn luôn nằm trong list nhạc yêu thích của nhiều người. 

Rục rịch tái xuất sau thời gian 'ngủ đông', Bích Phương bị một người hâm mộ gần 20 năm 'chấn chỉnh' - Ảnh 6
Bích Phương còn sở hữu nhan sắc khiến nhiều người mê đắm.

Không chỉ được mọi người yêu thích bởi các sản phẩm âm nhạc, Bích Phương còn sở hữu nhan sắc khiến nhiều người mê đắm. Đặc biệt, nữ ca sĩ không ngừng thay đổi phong cách, ngoại hình.

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