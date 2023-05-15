Bích Phương vội vã 'trấn an' người hâm mộ ngay khi vừa thông báo tái xuất

Bích Phương có lẽ là một trong những ca sĩ "lười" nhất trong showbiz Việt. Trong suốt thời gian dài, nữ ca sĩ quê Quảng Ninh không ra bất cứ một sản phẩm âm nhạc cá nhân nào mới mà thi thoảng chỉ tham gia một vài sự kiện âm nhạc. Thậm chí trang cá nhân của nữ ca sĩ cũng không hoạt động gì khi dòng trạng thái cuối cùng đăng tải là ngày 21/02/2023.

Bích Phương có lẽ là nữ ca sĩ lười nhất Vbiz

Mới đây, Bích Phương bất ngờ thông báo sắp "tái xuất". Cô viết dòng chia sẻ vô cùng ngắn gọn: "Bích phương sắp trở lại". Tuy nhiên sau khi thấy lượng tương tác "khủng" dành cho bài viết này, cô nàng đã ngay lập tức trấn an người hâm mộ: "Sắp thôi chứ chưa biết lúc nào nha mọi người ơi, lâu không đăng gì đăng sảng tí chứ không mất hết tương tác".