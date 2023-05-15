Bích Phương vội vã 'trấn an' người hâm mộ ngay khi vừa thông báo tái xuất

Bích Phương vừa thông báo tái xuất sau thời gian dài vắng bóng trên mạng xã hội nhưng lại khiến fan một phen "cười nghiêng ngả".
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Bích Phương có lẽ là một trong những ca sĩ "lười" nhất trong showbiz Việt. Trong suốt thời gian dài, nữ ca sĩ quê Quảng Ninh không ra bất cứ một sản phẩm âm nhạc cá nhân nào mới mà thi thoảng chỉ tham gia một vài sự kiện âm nhạc. Thậm chí trang cá nhân của nữ ca sĩ cũng không hoạt động gì khi dòng trạng thái cuối cùng đăng tải là ngày 21/02/2023.
Mới đây, Bích Phương bất ngờ thông báo sắp "tái xuất". Cô viết dòng chia sẻ vô cùng ngắn gọn: "Bích phương sắp trở lại". Tuy nhiên sau khi thấy lượng tương tác "khủng" dành cho bài viết này, cô nàng đã ngay lập tức trấn an người hâm mộ: "Sắp thôi chứ chưa biết lúc nào nha mọi người ơi, lâu không đăng gì đăng sảng tí chứ không mất hết tương tác".
Sự trở lại lần này của Bích Phương khiến nhiều người háo hức mong chờ một sản phẩm bùng nổ cho bõ công chờ đợi. Hoạt động nghệ thuật từ năm 2008, Bích Phương là một trong những ca sĩ thành danh và sỡ hữu nhiều ca khúc đình đám.
Không chỉ tạm dừng việc đi hát và hoạt động nghệ thuật mà Bích Phương còn hạn chế việc chia sẻ ảnh mới trên mạng xã hội. Những hình ảnh gần đây nhất được nữ ca sĩ chia sẻ ở tài khoản cá nhân đều rơi vào khoảng cuối năm ngoái.
Khi nhìn vào tần suất hoạt động trên mạng xã hội của người đẹp, nhiều người hâm mộ đều mong muốn cô sẽ chăm chỉ đăng ảnh, tương tác nhiều hơn với khán giả. Không chỉ được mọi người yêu thích bởi các sản phẩm âm nhạc, Bích Phương còn sở hữu nhan sắc khiến nhiều người mê đắm. Đặc biệt, nữ ca sĩ không ngừng thay đổi phong cách, ngoại hình.