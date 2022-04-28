Fan 'cười xỉu lên xỉu xuống' khi Bích Phương 'tiết lộ' phải dùng nick ảo vì những 'tiện ích' này

Bích Phương sinh năm 1989, quê Quảng Ninh, gây chú ý khi tham gia chương trình Vietnam Idol 2010 (Thần tượng âm nhạc Việt Nam). Sau cuộc thi, cô liên tiếp gặt hái được thành công khi trình làng các ca khúc như Có khi nào rời xa, Vẫn, Mình yêu nhau đi, Bùa yêu…

Trong mắt fan hâm mộ, giọng ca ‘Bùa yêu’ là ca sĩ có tính cách ‘lầy lội’ nhất, nhì trong showbiz Việt. Mặc dù là ca sĩ nhưng không ít người nhận xét cô có khiếu diễn hài. Dòng nhạc Bích Phương theo đuổi có xu hướng trầm buồn nhưng tính cách của cô nàng trái ngược lại.

Mới đây, giọng ca Đi đu đưa đi bất ngờ có chia sẻ ‘lầy lội’ khiến fan cười nắc nẻ. Cụ thể, Bích Phương chia sẻ lí do cô tạo "nick ảo" vì xưa lỡ xem livestream người ta bán kem trộn cuốn quá, vào xem tí bị cả nước trêu. Nữ ca sĩ hài hước nói: "Trong xã hội này, ai cũng nên có một cái clone, để hóng cho nó thoải mái".