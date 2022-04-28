Fan 'cười xỉu lên xỉu xuống' khi Bích Phương 'tiết lộ' phải dùng nick ảo vì những 'tiện ích' này

Hậu trường 28/04/2022 17:48

Bích Phương lại khiến fan cười ngất khi tiết lộ lý do phải dùng nick ảo của mình.

Bích Phương sinh năm 1989, quê Quảng Ninh, gây chú ý khi tham gia chương trình Vietnam Idol 2010 (Thần tượng âm nhạc Việt Nam). Sau cuộc thi, cô liên tiếp gặt hái được thành công khi trình làng các ca khúc như Có khi nào rời xa, Vẫn, Mình yêu nhau đi, Bùa yêu…

Fan 'cười xỉu lên xỉu xuống' khi Bích Phương 'tiết lộ' phải dùng nick ảo vì những 'tiện ích' này - Ảnh 1
Bích Phương thành công với nhiều ca khúc nổi tiếng - Ảnh minh họa: Internet

 

Trong mắt fan hâm mộ, giọng ca ‘Bùa yêu’ là ca sĩ có tính cách ‘lầy lội’ nhất, nhì trong showbiz Việt. Mặc dù là ca sĩ nhưng không ít người nhận xét cô có khiếu diễn hài. Dòng nhạc Bích Phương theo đuổi có xu hướng trầm buồn nhưng tính cách của cô nàng trái ngược lại.

Mới đây, giọng ca Đi đu đưa đi bất ngờ có chia sẻ ‘lầy lội’ khiến fan cười nắc nẻ. Cụ thể, Bích Phương chia sẻ lí do cô tạo "nick ảo" vì xưa lỡ xem livestream người ta bán kem trộn cuốn quá, vào xem tí bị cả nước trêu. Nữ ca sĩ hài hước nói: "Trong xã hội này, ai cũng nên có một cái clone, để hóng cho nó thoải mái".

Fan 'cười xỉu lên xỉu xuống' khi Bích Phương 'tiết lộ' phải dùng nick ảo vì những 'tiện ích' này - Ảnh 2
Nữ ca sĩ được mệnh danh là nghệ sĩ lầy lội nhất nhì vbiz - Ảnh minh họa: Internet

 

Bích Phương từng trả lời fan: "Chị nhiều nick clone lắm em ơi nhưng khẩu nghiệp thầm nó không sướng như khẩu nghiệp hào sảng 2 cảm giác đó mãi mãi không giống nhau ngang trái em ạ".

Nữ ca sĩ nhiều lần khiến fans cười nghiêng ngả trước những chia sẻ, comment "lầy lội" của mình. Cư dân mạng phát hiện Bích Phương không "lầy" tự nhiên mà thừa hưởng nét tính cách này từ gia đình, nhất là mẹ.

Fan 'cười xỉu lên xỉu xuống' khi Bích Phương 'tiết lộ' phải dùng nick ảo vì những 'tiện ích' này - Ảnh 3
Bích Phương phải tạo nick ảo để đi commet dạo - Ảnh minh họa: Internet

 

Là một trong những giọng ca tiềm năng của làng nhạc Việt, Bích Phương đã sở hữu một lượng fan hùng hậu không kém cạnh những tên tuổi lớn.

Từ khóa:   bích phương ca sĩ Bích phương vbiz

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