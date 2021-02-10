Bích Phương tuyên bố châm ngôn đắt giá trả lời câu hỏi muôn thuở dịp Tết 'Bao giờ lấy chồng?', khiến netizen 'vỗ tay ầm ầm'

Dẫn chuyện một cách vô cùng đầu tư, Bích Phương đã kể về chú “Hoài hấp” cùng xóm với cô lúc trước. Nữ ca sĩ viết rằng: “Ngày xưa ở xóm công đoàn là xóm cũ của tôi ở quê có 1 chú Hoài mãi không lấy vợ và bị mọi người gọi là Hoài hấp. Bây giờ trưởng thành rồi và cũng mãi không lấy chồng và một sáng nghĩ đến chú Hoài hấp tôi thấy thật thương cho chú và may cho mình”.

Nhớ chú ‘Hoài hấp’, Bích Phương chia sẻ luôn quan điểm về việc kết hôn - Ảnh: FBNV

Dù đã hơn 30 xuân xanh, thế nhưng Bích Phương chưa bao giờ cảm thấy việc lấy chồng là chuyện gấp gáp. Cô nàng dành mọi sức lực để theo đuổi đam mê ca hát. Không những thế, nữ ca sĩ còn nổi tiếng với những phát ngôn “chất lừ” về tình yêu và hôn nhân. Như trong bài đăng mới đây chẳng hạn: “Độc thân rất cool. Ai lấy chồng lấy vợ mừng cho người ta còn chưa lấy hay không muốn lấy cũng không sao hết. Không có chuyện đến tuổi thì PHẢI có gia đình. Khi nào ta sẵn sàng thì ta có. Ta chưa thì ta thôi. Ta không thích ta không cần miễn cưỡng”.