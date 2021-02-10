Bích Phương tuyên bố châm ngôn đắt giá trả lời câu hỏi muôn thuở dịp Tết 'Bao giờ lấy chồng?', khiến netizen 'vỗ tay ầm ầm'

Trưa 29 Tết, nữ ca sĩ Bích Phương đã đăng tải dòng trạng thái chia sẻ về “tình trạng hôn nhân” của bản thân. Cô nàng đã thoải mái bày tỏ cảm xúc: “Không có chuyện đến tuổi thì PHẢI có gia đình”.
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Dẫn chuyện một cách vô cùng đầu tư, Bích Phương đã kể về chú “Hoài hấp” cùng xóm với cô lúc trước. Nữ ca sĩ viết rằng: “Ngày xưa ở xóm công đoàn là xóm cũ của tôi ở quê có 1 chú Hoài mãi không lấy vợ và bị mọi người gọi là Hoài hấp. Bây giờ trưởng thành rồi và cũng mãi không lấy chồng và một sáng nghĩ đến chú Hoài hấp tôi thấy thật thương cho chú và may cho mình”.
Dù đã hơn 30 xuân xanh, thế nhưng Bích Phương chưa bao giờ cảm thấy việc lấy chồng là chuyện gấp gáp. Cô nàng dành mọi sức lực để theo đuổi đam mê ca hát. Không những thế, nữ ca sĩ còn nổi tiếng với những phát ngôn “chất lừ” về tình yêu và hôn nhân. Như trong bài đăng mới đây chẳng hạn: “Độc thân rất cool. Ai lấy chồng lấy vợ mừng cho người ta còn chưa lấy hay không muốn lấy cũng không sao hết. Không có chuyện đến tuổi thì PHẢI có gia đình. Khi nào ta sẵn sàng thì ta có. Ta chưa thì ta thôi. Ta không thích ta không cần miễn cưỡng”.
Bên cạnh đó, nữ ca sĩ "Bao giờ lấy chồng" còn cực kì tâm lí khi bày sẵn “chiêu” cho những ai bị hối kết hôn vào dịp Tết năm nay: “Ai đó hỏi han trêu chọc hay sao đó thay vì tức giận hay phiền nhiễu bạn hãy thấy buồn cười, thật ra họ cũng đang thể hiện sự quan tâm của họ tới mình 1 cách EQ thấp thôi không có gì hết”.
Nữ ca sĩ Bích Phương tên thật là Bùi Thị Bích Phương, thuộc thế hệ cuối cùng của 8X. Năm 2010, Bích Phương tham gia Vietnam Idol và lọt vào top 7. Đây chính là bệ phóng giúp nữ ca sĩ chính thức bước vào chinh phục con đường âm nhạc cho đến hiện tại. Cô nàng nổi tiếng là một ca sĩ theo đuổi phong cách sexy quyến rũ. Thế nhưng thông qua những chương trình thực tế mà Bích Phương tham gia, cô cũng tỏ ra mình không kém phần lầy lội và dí dỏm. Chính vì điều này mà khi nhìn vào Bích Phương, người ta chẳng còn nhớ đến việc cô nàng đã bao nhiêu tuổi…