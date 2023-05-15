Sau khi chi mạnh 2 tỷ làm thẩm mỹ, 'công chúa' Lâm Khánh Chi ngày càng xinh đẹp, gợi cảm ở tuổi U50

Hậu trường 15/05/2023 15:35

Nữ ca sĩ Lâm Khánh Chi vừa qua đã khiến dân tình trầm trồ vì chi mạnh tay 2 tỷ tân trang nhan sắc.

Nữ ca sĩ Lâm Khánh Chi cho biết trong thời gian qua cô hạn chế hoạt động nghệ thuật cũng như kinh doanh, livestream bán hàng. Hiện tại cô đang tập trung nghỉ ngơi thật nhiều nhằm để hồi phục sau ca phẫu thuật tân trang nhan sắc.

Mới đây, cô đã đăng tải loạt ảnh ''bỏng mắt'' với cơ thể nuột nà cùng làn da trắng sáng ở tuổi 47 của mình. Cô thường xuyên đi du lịch cùng gia đình và tận hưởng cuộc sống bình yên, không ưu phiền. 

Sau khi chi mạnh 2 tỷ làm thẩm mỹ, 'công chúa' Lâm Khánh Chi ngày càng xinh đẹp, gợi cảm ở tuổi U50 - Ảnh 1
Sau khi chi mạnh 2 tỷ làm thẩm mỹ, 'công chúa' Lâm Khánh Chi ngày càng xinh đẹp, gợi cảm ở tuổi U50 - Ảnh 2
Nữ ca sĩ Lâm Khánh Chi tận hưởng cuộc sống ở tuổi 47 bằng cách đi du lịch khắp nơi 

Lâm Khánh Chi cho biết để có vóc dáng như hiện tại là cả một quá trình. Ban đầu nữ ca sĩ cũng gặp khá nhiều khó khăn khiến việc rèn luyện không như ý. Thế nhưng sau đó cô tự quyết tâm tập có bài bản, khoa học hơn.  

Ngoài ra cô khiến dân tình khá sốc khi tiết lộ chi phí trùng tu nhan sắc lên đến 2 tỷ đồng. Điều ước lớn nhất của cô dành cho bản thân lúc này chính là hoàn thiện 100% về hình dáng, giọng nói của một người con gái thực thụ sau nhiều năm chuyển giới. 

Sau khi chi mạnh 2 tỷ làm thẩm mỹ, 'công chúa' Lâm Khánh Chi ngày càng xinh đẹp, gợi cảm ở tuổi U50 - Ảnh 3
Sau khi chi mạnh 2 tỷ làm thẩm mỹ, 'công chúa' Lâm Khánh Chi ngày càng xinh đẹp, gợi cảm ở tuổi U50 - Ảnh 4
Nữ ca sĩ sở hữu vòng eo ''đồng hồ cát'' vô cùng quyến rũ khiến nhiều nhìn mà ao ước 
Sau khi chi mạnh 2 tỷ làm thẩm mỹ, 'công chúa' Lâm Khánh Chi ngày càng xinh đẹp, gợi cảm ở tuổi U50 - Ảnh 5
Cô cũng luôn là tâm điểm của sự chú ý khi tham gia các sự kiện 

Không tính đến chi phí phẫu thuật, Lâm Khánh Chi còn thiệt hại nhiều khi mọi công việc đều ngưng trệ. Cô tiết lộ mỗi tháng phải tốn khoảng 200 triệu đồng là chi phí để lo cho cửa hàng. Tình trạng này kéo dài 6 tháng khiến con số được nâng lên hơn 1 tỉ đồng. “Bây giờ tôi cũng chỉ nhận chụp ảnh thảm đỏ, tham dự event chứ chưa thể nhận lời phỏng vấn vì giọng tôi chưa được đẹp”, nữ ca sĩ cho hay.

Sau khi chi mạnh 2 tỷ làm thẩm mỹ, 'công chúa' Lâm Khánh Chi ngày càng xinh đẹp, gợi cảm ở tuổi U50 - Ảnh 6
Nữ ca sĩ chia sẻ về cuộc hành trình đi tìm chính mình 

Để có được tất cả như ngày hôm nay, Lâm Khánh Chi đã cực lực lao động tích góp trong một khoảng thời gian khá lâu. Được biết cô tạm rời showbiz vào năm 2012 và hoàn thành ước mơ chuyển giới của mình. Sau khi trở về nước cái tên nam ca sĩ Lâm Chí Khanh đã biến mất hoàn toàn mà thay vào đó là một Lâm Khánh Chi xinh đẹp, nữ tính và đầy cuốn hút.  

Sau khi chi mạnh 2 tỷ làm thẩm mỹ, 'công chúa' Lâm Khánh Chi ngày càng xinh đẹp, gợi cảm ở tuổi U50 - Ảnh 7
Sau khi chi mạnh 2 tỷ làm thẩm mỹ, 'công chúa' Lâm Khánh Chi ngày càng xinh đẹp, gợi cảm ở tuổi U50 - Ảnh 8
Hình ảnh Lâm Khánh Chi đầy nam tính khi chưa chuyển giới 
Sau khi chi mạnh 2 tỷ làm thẩm mỹ, 'công chúa' Lâm Khánh Chi ngày càng xinh đẹp, gợi cảm ở tuổi U50 - Ảnh 9
Vốn có nét đẹp thanh thoát nên Khánh Chi chỉ can thiệp dao kéo phần ngực và eo

Cô nhanh chóng có một hôn lễ như bao người phụ nữ khác cùng với người đàn ông mà mình yêu thương. Năm 2018, cô công bố kết hôn với Trần Phi Hùng. Tuy nhiên đến cuối năm 2021, họ chia tay sau 4 năm chung sống với lý do là không hợp nhau. Khi kết thúc mối tình này, Lâm Khánh Chi cho biết cô rất buồn và đau đớn.

Sau khi chi mạnh 2 tỷ làm thẩm mỹ, 'công chúa' Lâm Khánh Chi ngày càng xinh đẹp, gợi cảm ở tuổi U50 - Ảnh 10
Lâm Khánh Chi và chồng cũ Trần Phi Hùng

Tưởng chừng những đỗ vỡ hôn nhân sẽ làm cô chùn bước trong cuộc sống. Tuy nhiên hiện tại nữ ca sĩ chỉ tập trung cho sự nghiệp và nuôi dạy con trai, cô được nhận xét là rất mạnh mẽ và càng ngày càng bản lĩnh. Nữ ca sĩ sở hữu cơ ngơi trăm tỷ, biệt thự sang trọng và luôn xuất hiện lấp lánh, kiêu sa trước truyền thông. 

Sau khi chi mạnh 2 tỷ làm thẩm mỹ, 'công chúa' Lâm Khánh Chi ngày càng xinh đẹp, gợi cảm ở tuổi U50 - Ảnh 11
Lâm Khánh Chi hiện tại hạnh phúc bên con trai 
Lâm Khánh Chi lên tiếng việc không phải hoa hậu nhưng vẫn đội vương miện đi sự kiện

Lâm Khánh Chi lên tiếng việc không phải hoa hậu nhưng vẫn đội vương miện đi sự kiện

Mới đây nhất, Lâm Khánh Chi vấp phải nguồn ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng vì không phải hoa hậu nhưng vẫn đội vương miện đến dự một sự kiện lớn về hoa hậu.

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