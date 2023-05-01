Lâm Khánh Chi bất ngờ đăng ảnh bên 'người đặc biệt' sau thông báo 'nối lại tình xưa' với chồng cũ

Mới đây, Lâm Khánh Chi đăng ảnh bên 'người đặc biệt' khiến cộng đồng mạng quan tâm.

Lâm Khánh Chi là một trong những cái tên được quan tâm thời gian gần đây, đặc biệt là sau bài đăng ẩn ý "nối lại tình xưa" với chồng cũ Phi Hùng trên trang cá nhân. Bài đăng ẩn ý chuyện "nối lại tình xưa" của Lâm Khánh Chi mới đây đã gây xôn xao dân mạng - Ảnh: FBNV Hậu thông báo "nối lại tình xưa", mới đây, nữ ca sĩ chuyển giới đã bất ngờ chia sẻ hình ảnh tươi tắn, rạng ngời bên người đặc biệt, nhân vật đó không ai khác chính là bé Thiên Long.

Theo đó Lâm Khánh Chi khoe khoảnh khắc diện trang phục sexy, thần sắc rạng ngời kèm theo dòng trạng thái: "Đi chơi là cười tươi liền. Mẹ con em đi chơi lễ nè!". Khoảnh khắc Lâm Khánh Chi vui vẻ bên cạnh con trai - bé Thiên Long - Ảnh: FBNV Có thể thấy sau những biến cố trong cuộc sống, Lâm Khánh Chi giờ đây đã lấy lại sự cân bằng, vui tươi, rạng ngời hơn để chăm lo tốt cho cậu con trai.

Chứng kiến hình ảnh này của Lâm Khánh Chi, đông đảo khán giả đã để lại lời nhắn nhủ, động viên đến hai mẹ con. - "Hai mẹ con dễ thương quá chị". - "Hai mẹ con nhìn cưng xỉu luôn chúc chị ngày mới vui vẻ". - "Hai mẹ con xinh quá, Bi đẹp trai quá con ơi, giống ba Hùng như đúc nha". - "Bé giống ba Phi Hùng quá. Đúng là duyên tiền định". Sau khi ly hôn Phi Hùng, Lâm Khánh Chi sống cùng con tại căn hộ ở quận 7, TP HCM. Được biết dù đã "đường ai nấy đi" với chồng cũ, Lâm Khánh Chi vẫn tạo điều kiện cho Phi Hùng gặp con trai, đồng thời tránh nhắc chuyện đổ vỡ vì muốn giữ tuổi thơ bình yên cho con. Lâm Khánh Chi khẳng định không hề vất vả trong chuyện nuôi con - Ảnh: FBNV Lâm Khánh Chi khẳng định cô không vất vả trong việc nuôi con vì kinh tế vững vàng. Lâm Khánh Chi tiết lộ cô một mình nuôi con, không nhận chu cấp từ người cũ. Trước đó, Lâm Khánh Chi khiến nhiều người bất ngờ khi đăng tải hình ảnh nắm tay chồng cũ kèm dòng trạng thái: "Nối lại tình xưa". Tuy nhiên, cho đến hiện tại cặp đôi chưa lên tiếng xác nhận 'yêu lại' sau khoảng thời gian 'đường ai nấy đi'. Dẫu vậy, dân tình đã nhanh chóng để lại nhiều bình luận chúc mừng đến "công chúa".

Giữa tin đồn 'nối lại tình xưa' với chồng cũ, 'tình tin đồn' của Lâm Khánh Chi có động thái gây bất ngờ? Những ngày qua, Lâm Khánh Chi khiến nhiều người bất ngờ khi đăng tải hình ảnh nắm tay chồng cũ kèm dòng trạng thái 'Nối lại tình xưa'. Đáng chú ý, động thái của 'tình tin đồn' Lâm Khánh Chi trước tin đồn này khiến netizen ngỡ ngàng.

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