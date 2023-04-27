Lâm Khánh Chi lên tiếng việc không phải hoa hậu nhưng vẫn đội vương miện đi sự kiện

Ngày 26/4, tại buổi khởi động cuộc thi Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2023, Lâm Khánh Chi gây chú ý với màn xuất hiện trên thảm đỏ. Người đẹp chuyển giới diện bộ cánh trắng tua rua ôm cơ thể và trên đầu là một chiếc vương miện tinh xảo. Hình ảnh này khiến nhiều người thắc mắc vì Lâm Khánh Chi không thi nhan sắc cũng như chưa sở hữu danh hiệu Hoa, Á hậu nào.

Lâm Khánh Chi đội vương miện đi sự kiện hoa hậu - Ảnh: Internet

Trước nhiều ý kiến tranh cãi từ dư luận, Lâm Khánh Chi không ngại bày tỏ quan điểm của mình. Cô chia sẻ với truyền thông: "Tôi nghĩ là vương miện thì người bình thường nếu thích người ta vẫn có thể đội được, đâu có sao đâu.