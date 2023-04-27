Lâm Khánh Chi lên tiếng việc không phải hoa hậu nhưng vẫn đội vương miện đi sự kiện

Mới đây nhất, Lâm Khánh Chi vấp phải nguồn ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng vì không phải hoa hậu nhưng vẫn đội vương miện đến dự một sự kiện lớn về hoa hậu.
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Ngày 26/4, tại buổi khởi động cuộc thi Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2023, Lâm Khánh Chi gây chú ý với màn xuất hiện trên thảm đỏ. Người đẹp chuyển giới diện bộ cánh trắng tua rua ôm cơ thể và trên đầu là một chiếc vương miện tinh xảo. Hình ảnh này khiến nhiều người thắc mắc vì Lâm Khánh Chi không thi nhan sắc cũng như chưa sở hữu danh hiệu Hoa, Á hậu nào.
Trước nhiều ý kiến tranh cãi từ dư luận, Lâm Khánh Chi không ngại bày tỏ quan điểm của mình. Cô chia sẻ với truyền thông: "Tôi nghĩ là vương miện thì người bình thường nếu thích người ta vẫn có thể đội được, đâu có sao đâu.
Tôi đội theo ban tổ chức yêu cầu nên tôi rất thoải mái. Không phải Hoa hậu mới đội được vương miện, người thường vẫn đội được. Vương miện này không phải vương miện của Hoa hậu, nó rất nhỏ giống như vương miện của công chúa. Ban tổ chức yêu cầu tôi đội nên đội cho họ vui".
Nhưng khi nhìn hình ảnh tại sự kiện, khán giả phải thừa nhận là chiếc vương miện đã tôn thêm phần yêu kiều cho Lâm Khánh Chi. Thời gian qua, Lâm Khánh Chi cũng được nhiều ban tổ chức ưu ái mời đến dự các sự kiện liên quan đến sắc đẹp. Trong đó phải kể đến cuộc thi MIQ 2023 do nữ ca sĩ Hương Giang làm giám đốc tổ chức.