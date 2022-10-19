Lâm Khánh Chi quyết tâm phẫu thuật để trở nên nữ tính hơn, hứa hẹn sẽ trở lại với phiên bản hoàn hảo nhất

Sao Việt 19/10/2022 18:30

Để trở nên nữ tính trọn vẹn, Lâm Khánh Chi sau thời gian dài đắn đo đã quyết tâm sang Thái để phẫu thuật dây thanh quản.

Lâm Khánh Chi là một trong những ca sĩ chuyển giới nổi tiếng. Trước khi xuất hiện trong hình hài nữ giới, cô từng là một nam danh ca có tiếng tăm, được khán giả yêu mến. Sau một thời gian im ắng, nữ ca sĩ quay trở lại làng giải trí và nhanh chóng nhận được sự chú ý lớn. Hơn cả những ca khúc mới, khán giả tò mò về cuộc sống cũng như chuyện tình cảm của nữ ca sĩ hơn bao giờ hết.

Lâm Khánh Chi quyết tâm phẫu thuật để trở nên nữ tính hơn, hứa hẹn sẽ trở lại với phiên bản hoàn hảo nhất - Ảnh 1
Lâm Khánh Chi 

Sau khi chuyển giới, Khánh Chi xuất hiện dày đặc trên các mặt báo. Khán giả cũng bị ấn tượng trước sự linh hoạt và hài hước của cô trên sóng truyền hình. Mặc dù đối mặt với nhiều lời dè bỉu nhưng nữ ca sĩ luôn tự tin đối mặt. Sự lạc quan và mạnh mẽ của cô càng nhận được sự cảm thông và ủng hộ từ phía công chúng. Ở hình dạng con gái, Khánh Chi trở nên điệu đà và nữ tính hơn. Cô nàng liên tục khiến dân tình phải trầm trồ bởi vẻ ngoài chỉn chu, đẹp ngất ngây trong từng bộ ảnh. 

Lâm Khánh Chi quyết tâm phẫu thuật để trở nên nữ tính hơn, hứa hẹn sẽ trở lại với phiên bản hoàn hảo nhất - Ảnh 2Lâm Khánh Chi quyết tâm phẫu thuật để trở nên nữ tính hơn, hứa hẹn sẽ trở lại với phiên bản hoàn hảo nhất - Ảnh 3

Lâm Khánh Chi quyết tâm phẫu thuật để trở nên nữ tính hơn, hứa hẹn sẽ trở lại với phiên bản hoàn hảo nhất - Ảnh 4
Nữ ca sĩ luôn khiến dân tình phải trầm trồ mỗi khi tung một bộ ảnh, hay một sản phẩm mới. Lâm Khánh Chi luôn đầu tư kĩ lưỡng các khâu từ concept, trang phục,make up... để cho ra những sản phẩm hoàn hảo nhất 

Mới đây Lâm Khánh Chi đã chia sẻ loạt ảnh "chất như nước cất" khiến dân mạng đứng ngồi không yên. Theo đó sau bộ ảnh hóa Bạch Xà - Bạch Tố Trinh cách đây chưa lâu, nữ ca sĩ chuyển giới lại tiếp tục gây choáng khi tung bộ ảnh với trang phục và make-up theo nguyên tác Tiểu Long Nữ. Nếu là fan của nhân vật Tiểu Long Nữ sẽ phát hiện mẫu đồ mà nữ ca sĩ diện được may như khuôn đúc với tạo hình của Lưu Diệc Phi, đặc biệt là phần ngực áo xếp hình hoa sen khá tao nhã.

Lâm Khánh Chi quyết tâm phẫu thuật để trở nên nữ tính hơn, hứa hẹn sẽ trở lại với phiên bản hoàn hảo nhất - Ảnh 5

Lâm Khánh Chi khá trau chuốt và tỉ mỉ cho trang phục của nhân vật. Không những gây ấn tượng với trang phục, nhờ nhan sắc lão hóa ngược, trẻ trung và dịu dàng, Lâm Khánh Chi đã phần nào làm toát lên được vẻ thanh thoát của Cô Cô. 

Lâm Khánh Chi quyết tâm phẫu thuật để trở nên nữ tính hơn, hứa hẹn sẽ trở lại với phiên bản hoàn hảo nhất - Ảnh 6

Lâm Khánh Chi quyết tâm phẫu thuật để trở nên nữ tính hơn, hứa hẹn sẽ trở lại với phiên bản hoàn hảo nhất - Ảnh 7Lâm Khánh Chi quyết tâm phẫu thuật để trở nên nữ tính hơn, hứa hẹn sẽ trở lại với phiên bản hoàn hảo nhất - Ảnh 8

Lâm Khánh Chi quyết tâm phẫu thuật để trở nên nữ tính hơn, hứa hẹn sẽ trở lại với phiên bản hoàn hảo nhất - Ảnh 9

Bên cạnh bộ ảnh, nữ ca sĩ chuyển giới Lâm Khánh Chi cũng có những chia sẻ đáng chú ý về việc sẽ tiếp tục phẫu thuật thanh quản để trở thành phiên bản hoàn hảo hơn. 

Cụ thể, vào chiều 17/10, Lâm Khánh Chi đã chia sẻ dòng trạng thái gây chú ý. Nữ ca sĩ cho biết cô sẽ sang Thái Lan phẫu thuật thay đổi giọng nói vào ngày 22/10 tới đây. Nữ ca sĩ khẳng định rằng: "22/10 bay Thái Lan. Để muốn trở thành một phiên bản hoàn hảo đôi khi mình phải đánh đổi nhiều thứ. Một lần nữa vì tình yêu mình sẽ làm". 

Lâm Khánh Chi quyết tâm phẫu thuật để trở nên nữ tính hơn, hứa hẹn sẽ trở lại với phiên bản hoàn hảo nhất - Ảnh 10

Lâm Khánh Chi quyết tâm phẫu thuật để trở nên nữ tính hơn, hứa hẹn sẽ trở lại với phiên bản hoàn hảo nhất - Ảnh 11
 Lâm Khánh Chi quyết phẫu thuật thay đổi giọng nói ở tuổi 46 

Dưới bình luận, Lâm Khánh Chi cho biết nếu cô không thể hát sau ca phẫu thuật sửa giọng, khán giả cũng đừng buồn bã: "Nếu như Khánh Chi không hát được nữa thì những khán giả yêu thương Khánh Chi đừng buồn nhé. Mãi yêu mọi người".

Lâm Khánh Chi quyết tâm phẫu thuật để trở nên nữ tính hơn, hứa hẹn sẽ trở lại với phiên bản hoàn hảo nhất - Ảnh 12

 Nữ ca sĩ xin khán giả đừng buồn mất đi giọng hát sau phẫu thuật. 

Trước đó, vào năm 2020, nữ ca sĩ từng tiết lộ muốn sửa giọng nói để nữ tính hơn. Bởi thi thoảng, cô vẫn bị đàm tiếu, chê bai chất giọng khàn khàn đậm chất đàn ông. Tuy nhiên, cô vẫn mãi đắn đo vì sợ mất đi giọng hát mà khán giả yêu thích: "Tôi cảm thấy cực kỳ khó chịu khi bị so sánh với một nữ ca sĩ chuyển giới khác. Người ta đâu hiểu mỗi người có một cấu tạo sinh học khác nhau. Tôi muốn sửa giọng nhưng lại sợ mất đi giọng hát nên phải đắn đo, cân nhắc rất nhiều''. 

Cho đến hiện tại, Lâm Khánh Chi đã quyết định thay đổi, nữ ca sĩ cho rằng năm 2022 là một năm rất đặc biệt với cô, đây cũng là năm người đẹp chuyển giới xuất hiện trước truyền thông và được người hâm mộ đón nhận rất nhiều. Chính vì vậy việc phẫu thuật lần này cô sẽ đi hát trở lại với một phiên bản hoàn hảo, mới mẻ hơn. 

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