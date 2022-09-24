Hậu ly hôn, Lâm Khánh Chi đau đớn thừa nhận chuyện 'khổ vì tình', tự nhắn nhủ bản thân một câu đầy chua xót!

Hậu trường 24/09/2022 08:49

Những chia sẻ đầy tâm trạng của Lâm Khánh Chi về chuyện tình cảm gây nhiều sự chú ý của người hâm mộ.

Chuyện tình yêu đẹp của Lâm Khánh Chi và chồng cũ Phi Hùng từng khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ. Song, tưởng chừng hạnh phúc là bền lâu, vừa qua, cặp đôi đã tuyên bố "đường ai nấy đi" gây nhiều sự tiếc nuối. Trên trang cá nhân của cả 2, dưới những bài đăng mới, người hâm mộ luôn bày tỏ sự mong chờ Lâm Khánh Chi và Phi Hùng có thể "gương vỡ lại lành".

Hậu ly hôn, Lâm Khánh Chi đau đớn thừa nhận chuyện 'khổ vì tình', tự nhắn nhủ bản thân một câu đầy chua xót! - Ảnh 1
Người hâm mộ vẫn hy vọng cặp đôi có thể 'gương vỡ lại lành' - Ảnh: Internet

Thế nhưng, sau chia tay, hiện tại, Phi Hùng đang tận hưởng những khoảnh khắc hạnh phúc bên bạn gái mới thì Lâm Khánh Chi chỉ tập trung vào công việc và chăm sóc con. Thi thoảng, nữ ca sĩ cũng vướng phải nhiều tin đồn hẹn hò với trai trẻ. Song sau đó, Lâm Khánh Chi đã lập tức phủ nhận những lời đồn hẹn hò này.

Hậu ly hôn, Lâm Khánh Chi đau đớn thừa nhận chuyện 'khổ vì tình', tự nhắn nhủ bản thân một câu đầy chua xót! - Ảnh 2
Hậu ly hôn, Lâm Khánh Chi bị Phi Hung tố ngoại tình - Ảnh: Internet

Cách đây ít giờ, trên trang cá nhân, người đẹp bất ngờ chia sẻ dòng trạng thái buồn thu hút nhiều sự chú ý của khán giả. Cụ thể, cô viết: "Yêu làm gì để rồi khổ đau vì tình...Em buông". Ngay khi bài viết đăng tải, phía dưới bài viết, nhiều bạn bè và người hâm mộ đã để lại những bình luận động viên, an ủi người đẹp. Nhiều người còn cho rằng có lẽ nữ ca sĩ vẫn chưa nguôi ngoai tình yêu với chồng cũ Phi Hùng nên mới khổ đau như vậy.

Hậu ly hôn, Lâm Khánh Chi đau đớn thừa nhận chuyện 'khổ vì tình', tự nhắn nhủ bản thân một câu đầy chua xót! - Ảnh 3
Nữ ca sĩ chia sẻ tâm trạng buồn về chuyện tình yêu - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, cách đây không lâu, Lâm Khánh Chi cũng từng gây chú ý khi có chia sẻ đầy tâm trạng về chuyện tình cảm. Đồng thời, cô cũng tiết lộ mình đang trong tình trạng độc thân và tự nhắn nhủ phải biết yêu thương bản thân mình nhiều hơn: "Tình em như con lũ cuốn đôi bở mưa giông. Tình anh như sông vắng trong xanh biển lặng. Phụ nữ độc thân xinh đẹp nhất vì cô ấy có nhiều thời gian để yêu thương bản thân mình nhiều hơn nè và em cũng thế".

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