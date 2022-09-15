HOT: Lâm Khánh Chi dự thi Hoa hậu ở tuổi 45, quyết tâm giành ngôi vị cao nhất?

Ở tuổi 45, Lâm Khánh Chi đã bất ngờ tuyên bố sẽ dự thi Hoa hậu và nhận được nhiều lời ủng hộ từ phía người hâm mộ. Thông tin được chính chủ chia sẻ ngay lập tức thu hút sự bàn tán rôm rả của dư luận.

Mới đây, Lâm Khánh Chi đã khiến người hâm mộ vô cùng bất ngờ khi thông báo cô sẽ dự thi Hoa hậu ở tuổi 45. Trong bức ảnh mà nữ ca sĩ đăng tải lên mạng xã hội, cô khoe trọn vóc dáng nuột nà, "vòng nào ra vòng nấy". Ngoài ra, có thể thấy cuộc thi mà cô muốn tham gia là Miss Grand Việt Nam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam.

Thông báo thi Hoa hậu của Lâm Khánh Chi - Ảnh: Chụp màn hình

Kèm với bức ảnh "rất chân thật" là dòng chú thích đầy hóm hỉnh của Lâm Khánh Chi: "Đường tình thì em thua nhưng đường đua thì em không ngại nhé". Có thể dễ dàng nhận thấy, bức ảnh này được nữ ca sĩ dùng phần mềm chỉnh sửa để ghép hình ảnh của mình vào thông báo thí sinh của cuộc thi.

Dưới phần bình luận của bài đăng này, cư dân mạng đã nhiệt tình "hùa" theo Lâm Khánh Chi và tỏ ra hào hứng với thông báo này của nữ ca sĩ: "Chúc mừng chị nhà", "Chúc mừng công chúa", "Quậy đục nước luôn chị ơi", "Ủng hộ chị hết mình", "Body đẹp mặt cũng đẹp".

Bên cạnh đó, vì dòng trạng thái "Đường tình thì em thua nhưng đường đua thì em không ngại nhé" của Lâm Khánh Chi, nhiều netizen đã bày tỏ sự thương cảm cho đời sống tình cảm không êm đẹp của nữ ca sĩ. Tuy nhiên, theo chia sẻ trước đó của cô thì hiện tại Lâm Khánh Chi và một người đàn ông đang tìm hiểu nhau.

“Anh không phải là người trong showbiz, là một người kinh doanh bình thường. Cả hai quen nhau trong một dịp đi chơi cùng bạn bè, anh là bạn của bạn Khánh Chi. Anh kém tuổi Khánh Chi.

Gu Khánh Chi là người đẹp trai, ít nói, lịch sự, ga lăng và anh có đủ những thứ đó. Anh nhắn tin từ sáng đến khuya, ngày nào cũng thế. Từ xưa Khánh Chi quen rất nhiều người nhưng chưa có ai quan tâm Khánh Chi như anh." - Lâm Khánh Chi tiết lộ.

Hậu ly hôn, Lâm Khánh Chi 'tái xuất' với triết lý về tình yêu Ồn ào chia tay chồng trẻ, Lâm Khánh Chi đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng về các chia sẻ đầy triết lý về tình yêu, khiến ai nấy cũng gật gù tâm đắc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hot-lam-khanh-chi-du-thi-hoa-hau-o-tuoi-45-quyet-tam-gianh-ngoi-vi-cao-nhat-503287.html