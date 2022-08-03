Lâm Khánh Chi 'lỡ miệng' công khai chồng cũ và người tình đã 'đường ai nấy đi', thái độ của chồng cũ mới thực sự gây chú ý

Lâm Khánh Chi vô tình tiết lộ chồng cũ Phi Hùng đã chia tay bạn gái được 2 tháng, sự thật khiến netizen hoang mang, rốt cuộc đâu mới là sự thật?
- Động thái không tưởng của Lâm Khánh Chi khi chồng cũ chia sẻ điều tiêu cực
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Trước đó, Lâm Khánh Chi và chồng cũ Phi Hùng đã quyết định 'đường ai nấy đi' sau 4 năm chung sống khiến nhiều người tiếc nuối vì mất đi một cặp đôi đẹp trong giới LGBT.
Sau hôn nhân tan vỡ với Lâm Khánh Chi, Phi Hùng đã nhanh chóng tìm được hạnh phúc mới với mẫu ảnh kém tuổi.
Cuối tháng 7 vừa qua, Lâm Khánh Chi bất ngờ tiết lộ chuyện tình cảm của chồng cũ và người mới. Cụ thể, trên Thời Báo Văn Học Nghệ Thuật, 'công chúa' đã chia sẻ trạng thái của bản thân hiện tại, 'công chúa' cho biết dù đã hết tình cảm yêu đương với chồng cũ, nhưng cảm giác vẫn còn thương và nhớ rất nhiều.
'Thú thật đến hiện tại, tôi đã hết cảm xúc tình yêu với anh Hùng. Nhưng tôi không quên được anh Hùng, vẫn thương, vẫn nhớ rất nhiều. Tôi luôn mong anh có cuộc sống tốt, hạnh phúc.
Tôi biết có người thứ ba xuất hiện, anh Hùng cũng bị cuốn vào mà thôi, nên tôi không bao giờ trách móc. Anh và người ấy đã chia tay 2 tháng qua', Lâm Khánh Chi chia sẻ.
Qua những chia sẻ đầy cảm xúc của nữ ca sĩ, người hâm mộ đều thấy tiếc nuối cho cả hai, tuy nhiên, phát ngôn của nữ ca sĩ khiến người hâm mộ ngỡ ngàng khi hay tin Phi Hùng và bạn gái mới đã tan vỡ sau một thời gian ngắn quen nhau. Nhiều người đặt nghi vấn sao lại đổ vỡ nhanh đến như vậy.
Sau phát ngôn của nữ ca sĩ, vào tối 2/8, Phi Hùng bất ngờ đăng tải hình ảnh ôm hôn bạn gái lên story cá nhân. Hành động đăng ảnh thân mật của Phi Hùng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người cho rằng chồng cũ Khánh Chi đang phủ nhận lời nói của vợ cũ, cho dư luận thấy tình cảm giữa anh và bạn gái vẫn luôn trong trạng thái tốt đẹp, không có chuyện 'rạn nứt' hay chia tay như lời đồn.
Nhưng cũng có nhiều luồng ý kiến nhận định, có thể đây chỉ là hình cũ và anh chàng chỉ đang cố hoài niệm những thứ đẹp đẽ đã qua mà thôi. Đáng chú ý, bạn gái nam doanh nhân cũng nhanh chóng để lại bình luận: 'Ủa vẫn còn chơi chung hả?'.
Phát ngôn này đã khiến dư luận cảm thấy khó hiểu liệu đây là một câu 'đá xéo' đùa giỡn với bạn trai hay đây là một câu hỏi thể hiện sự ngạc nhiên của bạn gái nam doanh nhân trước hoàn cảnh đã chia tay mà anh vẫn đăng tải hình ảnh thân mật của cả hai lên mạng xã hội.
Hiện tại, tất cả vẫn chỉ là phán đoán từ cư dân mạng, thực hư thế nào phải chờ Phi Hùng cũng như người mẫu ảnh lên tiếng.