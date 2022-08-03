Lâm Khánh Chi 'lỡ miệng' công khai chồng cũ và người tình đã 'đường ai nấy đi', thái độ của chồng cũ mới thực sự gây chú ý

Trước đó, Lâm Khánh Chi và chồng cũ Phi Hùng đã quyết định 'đường ai nấy đi' sau 4 năm chung sống khiến nhiều người tiếc nuối vì mất đi một cặp đôi đẹp trong giới LGBT.

'Thú thật đến hiện tại, tôi đã hết cảm xúc tình yêu với anh Hùng. Nhưng tôi không quên được anh Hùng, vẫn thương, vẫn nhớ rất nhiều. Tôi luôn mong anh có cuộc sống tốt, hạnh phúc.

Cuối tháng 7 vừa qua, Lâm Khánh Chi bất ngờ tiết lộ chuyện tình cảm của chồng cũ và người mới. Cụ thể, trên Thời Báo Văn Học Nghệ Thuật, 'công chúa' đã chia sẻ trạng thái của bản thân hiện tại, 'công chúa' cho biết dù đã hết tình cảm yêu đương với chồng cũ, nhưng cảm giác vẫn còn thương và nhớ rất nhiều.

Tôi biết có người thứ ba xuất hiện, anh Hùng cũng bị cuốn vào mà thôi, nên tôi không bao giờ trách móc. Anh và người ấy đã chia tay 2 tháng qua', Lâm Khánh Chi chia sẻ.

Lâm Khánh Chi:'Dù không còn cảm giác tình yêu, nhưng tôi còn thương và không thể quên được anh'. - Ảnh: Internet

Qua những chia sẻ đầy cảm xúc của nữ ca sĩ, người hâm mộ đều thấy tiếc nuối cho cả hai, tuy nhiên, phát ngôn của nữ ca sĩ khiến người hâm mộ ngỡ ngàng khi hay tin Phi Hùng và bạn gái mới đã tan vỡ sau một thời gian ngắn quen nhau. Nhiều người đặt nghi vấn sao lại đổ vỡ nhanh đến như vậy.

Sau phát ngôn của nữ ca sĩ, vào tối 2/8, Phi Hùng bất ngờ đăng tải hình ảnh ôm hôn bạn gái lên story cá nhân. Hành động đăng ảnh thân mật của Phi Hùng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người cho rằng chồng cũ Khánh Chi đang phủ nhận lời nói của vợ cũ, cho dư luận thấy tình cảm giữa anh và bạn gái vẫn luôn trong trạng thái tốt đẹp, không có chuyện 'rạn nứt' hay chia tay như lời đồn.

Nam doanh nhân bất ngờ đăng tải khoảnh khắc quấn quýt bạn gái khiến netizen không phân biệt đâu được thực hư thế nào. - Ảnh: 2sao.vn

Nhưng cũng có nhiều luồng ý kiến nhận định, có thể đây chỉ là hình cũ và anh chàng chỉ đang cố hoài niệm những thứ đẹp đẽ đã qua mà thôi. Đáng chú ý, bạn gái nam doanh nhân cũng nhanh chóng để lại bình luận: 'Ủa vẫn còn chơi chung hả?'.

Phát ngôn này đã khiến dư luận cảm thấy khó hiểu liệu đây là một câu 'đá xéo' đùa giỡn với bạn trai hay đây là một câu hỏi thể hiện sự ngạc nhiên của bạn gái nam doanh nhân trước hoàn cảnh đã chia tay mà anh vẫn đăng tải hình ảnh thân mật của cả hai lên mạng xã hội.

Bình luận của mẫu ảnh trẻ khiến netizen thêm hoang mang trước tin đồn chưa rõ thực hư. - Ảnh: 2sao.vn

Hiện tại, tất cả vẫn chỉ là phán đoán từ cư dân mạng, thực hư thế nào phải chờ Phi Hùng cũng như người mẫu ảnh lên tiếng.