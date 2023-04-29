HOT: Lâm Khánh Chi bất ngờ thông báo 'nối lại tình xưa' với chồng cũ Trần Phi Hùng, dân tình ồ ạt chúc mừng?

Cuối năm 2021, trên Facebook cá nhân, Trần Phi Hùng bất ngờ tuyên bố đã chia tay với ca sĩ Lâm Khánh Chi sau 4 năm chính thức về chung một nhà khiến khán giả bất ngờ và tiếc nuối. Kéo dài suốt hơn một tháng sau đó, cả 2 liên tục lên tiếng "tố" nhau. Cụ thể, Phi Hùng đã chia sẻ lý do ly hôn vì Lâm Khánh Chi có "người thứ 3".

Trước đó, sau thời gian bên nhau, cả 2 từng khiến nhiều người ngưỡng mộ khi chào đón quý tử đầu lòng cùng nhau - Ảnh: Internet

Theo Phi Hùng, Lâm Khánh Chi đã có tình cảm với chàng trai khác tên Song Duy, tuy nhiên đến nay cô vẫn không thừa nhận. Phi Hùng cho biết, anh muốn giữ im lặng về chuyện này nhưng do áp lực dư luận quá lớn nên không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình nên phải lên tiếng.