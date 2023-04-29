HOT: Lâm Khánh Chi bất ngờ thông báo 'nối lại tình xưa' với chồng cũ Trần Phi Hùng, dân tình ồ ạt chúc mừng?

Hậu trường 29/04/2023 10:41

Mới đây trên Facebook cá nhân, Lâm Khánh Chi lại bất ngờ đăng tải hình ảnh ngọt ngào của cô cùng chồng cũ Trần Phi Hùng.

Cuối năm 2021, trên Facebook cá nhân, Trần Phi Hùng bất ngờ tuyên bố đã chia tay với ca sĩ Lâm Khánh Chi sau 4 năm chính thức về chung một nhà khiến khán giả bất ngờ và tiếc nuối. Kéo dài suốt hơn một tháng sau đó, cả 2 liên tục lên tiếng "tố" nhau. Cụ thể, Phi Hùng đã chia sẻ lý do ly hôn vì Lâm Khánh Chi có "người thứ 3". 

HOT: Lâm Khánh Chi bất ngờ thông báo 'nối lại tình xưa' với chồng cũ Trần Phi Hùng, dân tình ồ ạt chúc mừng? - Ảnh 1
Trước đó, sau thời gian bên nhau, cả 2 từng khiến nhiều người ngưỡng mộ khi chào đón quý tử đầu lòng cùng nhau - Ảnh: Internet

Theo Phi Hùng, Lâm Khánh Chi đã có tình cảm với chàng trai khác tên Song Duy, tuy nhiên đến nay cô vẫn không thừa nhận. Phi Hùng cho biết, anh muốn giữ im lặng về chuyện này nhưng do áp lực dư luận quá lớn nên không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình nên phải lên tiếng.

HOT: Lâm Khánh Chi bất ngờ thông báo 'nối lại tình xưa' với chồng cũ Trần Phi Hùng, dân tình ồ ạt chúc mừng? - Ảnh 2
Ngay sau khi đăng tải dòng trạng thái đã nhận được rất nhiều sự chú ý của người hâm mộ  - Ảnh: Chụp màn hình

Hiện tại, cả hai cũng đã có cuộc sống và các mối quan hệ tình cảm riêng. Tuy nhiên, mới đây trên Facebook cá nhân, Lâm Khánh Chi lại bất ngờ đăng tải hình ảnh ngọt ngào của cô cùng chồng cũ Trần Phi Hùng. Đáng chú ý chính là dòng trạng thái đính kèm theo: "Nối lại tình xưa".

HOT: Lâm Khánh Chi bất ngờ thông báo 'nối lại tình xưa' với chồng cũ Trần Phi Hùng, dân tình ồ ạt chúc mừng? - Ảnh 3
Đám cưới Lâm Khánh Chi và Phi Hùng từng khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ - Ảnh: Internet

Ngay sau khi đăng tải dòng trạng thái đã nhận được rất nhiều sự chú ý của người hâm mộ. Rất nhiều bạn bè, khán giả đồng loạt gửi lời chúc mừng đến nữ ca sĩ. Bởi trước đó, cô không ít lần bày tỏ mong muốn được hàn gắn với Trần Phi Hùng.

HOT: Lâm Khánh Chi bất ngờ thông báo 'nối lại tình xưa' với chồng cũ Trần Phi Hùng, dân tình ồ ạt chúc mừng? - Ảnh 4
Rất nhiều bạn bè, khán giả đồng loạt gửi lời chúc mừng đến nữ ca sĩ - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, sau thời gian bên nhau, cả 2 từng khiến nhiều người ngưỡng mộ khi chào đón quý tử đầu lòng cùng nhau. Dù hiện tại Lâm Khánh Chi chưa sẻ thêm về dòng trạng thái này nhưng vẫn nhận được rất nhiều háo hức từ người hâm mộ.

Sau thời gian dài 'đường ai nấy đi' với 'chồng cũ', Lâm Khánh Chi thẳng thắn bày tỏ quan điểm về tình yêu 'hãy dốc sức yêu người sẵn sàng chi tiền cho mình'

Sau thời gian dài 'đường ai nấy đi' với 'chồng cũ', Lâm Khánh Chi thẳng thắn bày tỏ quan điểm về tình yêu 'hãy dốc sức yêu người sẵn sàng chi tiền cho mình'

Mới đây, trên trang cá nhân, Lâm Khánh Chi khoe cận ảnh nhan sắc mặn mà dù đã ở độ tuổi U50. Đáng chú ý, đính kèm theo đó là dòng trạng thái, người đẹp đã bày tỏ quan điểm của bản thân về tình yêu.

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