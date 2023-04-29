HOT: Lâm Khánh Chi bất ngờ thông báo 'nối lại tình xưa' với chồng cũ Trần Phi Hùng, dân tình ồ ạt chúc mừng?

Mới đây trên Facebook cá nhân, Lâm Khánh Chi lại bất ngờ đăng tải hình ảnh ngọt ngào của cô cùng chồng cũ Trần Phi Hùng.
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Cuối năm 2021, trên Facebook cá nhân, Trần Phi Hùng bất ngờ tuyên bố đã chia tay với ca sĩ Lâm Khánh Chi sau 4 năm chính thức về chung một nhà khiến khán giả bất ngờ và tiếc nuối. Kéo dài suốt hơn một tháng sau đó, cả 2 liên tục lên tiếng "tố" nhau. Cụ thể, Phi Hùng đã chia sẻ lý do ly hôn vì Lâm Khánh Chi có "người thứ 3".
Theo Phi Hùng, Lâm Khánh Chi đã có tình cảm với chàng trai khác tên Song Duy, tuy nhiên đến nay cô vẫn không thừa nhận. Phi Hùng cho biết, anh muốn giữ im lặng về chuyện này nhưng do áp lực dư luận quá lớn nên không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình nên phải lên tiếng.
Hiện tại, cả hai cũng đã có cuộc sống và các mối quan hệ tình cảm riêng. Tuy nhiên, mới đây trên Facebook cá nhân, Lâm Khánh Chi lại bất ngờ đăng tải hình ảnh ngọt ngào của cô cùng chồng cũ Trần Phi Hùng. Đáng chú ý chính là dòng trạng thái đính kèm theo: "Nối lại tình xưa".
Ngay sau khi đăng tải dòng trạng thái đã nhận được rất nhiều sự chú ý của người hâm mộ. Rất nhiều bạn bè, khán giả đồng loạt gửi lời chúc mừng đến nữ ca sĩ. Bởi trước đó, cô không ít lần bày tỏ mong muốn được hàn gắn với Trần Phi Hùng.
Trước đó, sau thời gian bên nhau, cả 2 từng khiến nhiều người ngưỡng mộ khi chào đón quý tử đầu lòng cùng nhau. Dù hiện tại Lâm Khánh Chi chưa sẻ thêm về dòng trạng thái này nhưng vẫn nhận được rất nhiều háo hức từ người hâm mộ.