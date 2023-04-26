Lý do ca sĩ Thủy Tiên đề nghị kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản của bà Nguyễn Phương Hằng

Hậu trường 26/04/2023 12:39

Vào ngày 26/4, ca sĩ Thủy Tiên bất ngờ đề nghị kê biên cổ phần, 2 căn nhà và phong tỏa tài khoản của bà Nguyễn Phương Hằng

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, vào ngày 26/4, luật sư của ca sĩ Thủy Tiên (tên đầy đủ là Trần Thị Thủy Tiên) là ông Nguyễn Đức Hoàng (Văn phòng luật sư Phan Law Vietnam) cho biết nữ ca sĩ này đã gửi đơn đề nghị Viện KSND TP.HCM phong tỏa tài khoản, kê biên 2 quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Q.1, Q.3 (TP.HCM) và cổ phần tại Công ty cổ phần Đại Nam do bà Hằng là chủ sở hữu. 

Mục đích của yêu cầu trên là để đảm bảo cho việc thi hành án. Về vấn đề này, một nguồn tin riêng từ Viện KSND TP.HCM (Viện kiểm sát) cho biết, đã nhận được đơn của ca sĩ Thủy Tiên nhưng hướng xử lý thế nào thì chưa được công bố.

Ngoài ra, quá trình thụ lý hồ sơ, Viện kiểm sát đã gia hạn tạm giam đối với bà Hằng 10 ngày (đến ngày 5.5) để hoàn tất cáo trạng. 

Lý do ca sĩ Thủy Tiên đề nghị kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản của bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh 1
Ca sĩ Thủy Tiên đề nghị kê biên tài sản của bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh: FBNV

 

Trước đó, vào sáng cùng ngày, theo thông tin từ VietNamNet, Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM vừa gia hạn tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam, trụ sở tại Bình Dương) thêm 10 ngày (tính đến ngày 5/5).

CQĐT đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bà Hằng và Đặng Anh Quân (Tiến sĩ luật - giảng viên Đại học luật TP.HCM) cùng 3 người khác về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Công an TP.HCM xác định, bà Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm đã sử dụng mạng xã hội, tổ chức nhiều buổi livestream, phát ngôn trực tiếp qua mạng Internet để nói về nhiều chủ đề, nội dung khác nhau. Trong đó, bà Hằng có những phát ngôn về chuyện bí mật đời tư cá nhân và những nội dung gây ảnh hưởng uy tín, danh dự của nhiều cá nhân.

Lý do ca sĩ Thủy Tiên đề nghị kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản của bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh 2
Bà Nguyễn Phương Hằng bị tạm giam thêm 10 ngày nữa - Ảnh: VietNamNet

Trong vụ án này, công an xác định có 10 bị hại gồm: Ông Nguyễn Võ Hoài Linh (danh hài Hoài Linh), bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh), nhà báo - luật sư Đặng Thị Hàn Ni, nhà báo Nguyễn Đức Hiển, bà Trần Thị Thuỷ Tiên (ca sĩ Thuỷ Tiên), ông Lê Công Vinh (cựu cầu thủ Công Vinh), ông Huỳnh Minh Hưng (tức ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), bà Đinh Thị Lan, doanh nhân Lê Thị Giàu, bà Trương Việt Hà.

Bà Hằng bị khởi tố, bắt tạm giam từ tháng 3/2022 đến nay. Quá trình mở rộng điều tra, Công an TP.HCM đã khởi tố thêm Tiến sĩ luật - giảng viên Đặng Anh Quân cùng 3 người là Nguyễn Thị Mai Nhi (40 tuổi, là trợ lý của bà Hằng), Lê Thị Thu Hà (tức Hà Lee, 31 tuổi, nhân viên) và Huỳnh Công Tân (29 tuổi, là Trưởng phòng truyền thông Công ty CP Ðại Nam).

Thủy Tiên lên tiếng về việc đòi bà Phương Hằng bồi thường 44 tỷ đồng

Thủy Tiên lên tiếng về việc đòi bà Phương Hằng bồi thường 44 tỷ đồng

Vào tối ngày 7/4, ca sĩ Thủy Tiên đã lên tiếng trước thông tin vợ chồng ca sĩ yêu cầu bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm bồi thường tổn thất về vật chất là 30,4 tỷ đồng, bồi thường tổn thất về tinh thần là 14,9 tỷ đồng.

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