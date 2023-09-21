Đàm Vĩnh Hưng, Vy Oanh rút yêu cầu đòi bồi thường, chỉ muốn nhận lời xin lỗi, phản ứng của bà Nguyễn Phương Hằng ra sao?

Hậu trường 21/09/2023 13:20

Bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh xin khoan hồng cho bà Nguyễn Phương Hằng, ông Huỳnh Minh Hưng và vợ chồng Trần Thị Thuỷ Tiên thay đổi yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, sáng 21/9, TAND TP.HCM xét xử Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) cùng 4 đồng phạm về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án đã bị bà Nguyễn Phương Hằng xúc phạm, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cho biết, danh dự của ông đã bị chà đạp tàn nhẫn, do đó ông muốn được bị cáo Hằng trả lại sự trong sạch và lấy lại danh dự mấy chục năm ca sĩ này tạo dựng với công chúng và truyền thông.

Đàm Vĩnh Hưng, Vy Oanh rút yêu cầu đòi bồi thường, chỉ muốn nhận lời xin lỗi, phản ứng của bà Nguyễn Phương Hằng ra sao? - Ảnh 1
 Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cho biết, danh dự của ông đã bị chà đạp tàn nhẫn, do đó ông muốn được bị cáo Hằng trả lại sự trong sạch và lấy lại danh dự mấy chục năm ca sĩ này tạo dựng với công chúng và truyền thông - Ảnh: báo Dân Trí

"Tôi sẵn sàng bỏ đòi hỏi về tiền bạc, cần lời xin lỗi từ bà Hằng trước truyền thông. Tôi muốn nhận lời xin lỗi trực tiếp từ bà Hằng vì tôi với bà Hằng không hề liên quan tới nhau cả" - ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng nói.

Chủ tọa hỏi lại việc yêu cầu đòi bồi thường tổn thất tinh thần của "ông hoàng nhạc Việt", nam ca sĩ khẳng định "từ bỏ yêu cầu", "chỉ cần lời xin lỗi".

Đàm Vĩnh Hưng, Vy Oanh rút yêu cầu đòi bồi thường, chỉ muốn nhận lời xin lỗi, phản ứng của bà Nguyễn Phương Hằng ra sao? - Ảnh 2
Bà Mỹ Oanh nói bà thấy việc bà Hằng bị xử lý hình sự đã đủ cảnh tỉnh. "Mong pháp luật khoan hồng cho bà ấy và mong lời xin lỗi từ bà Hằng" – bà Mỹ Oanh nói - Ảnh: báo Dân Trí

Tiếp đó, theo thông tin từ báo Người Lao động, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh) cho biết, không có ý kiến về cáo trạng. Về phần bồi thường, quá trình điều tra vụ án, bà Mỹ Oanh chưa cung cấp tài liệu chứng minh thiệt hại, chưa thống kê cụ thể thiệt hại về vật chất.

Tại tòa, sau khi hội ý với luật sư, bà Oanh nói rằng những năm qua, thiệt hại của bà không đong đếm được, đó là thiệt hại vê danh dự, tinh thần. Hôm nay, bà có mặt tại tòa là vì 3 con nhỏ, vì lo cho tương lai con nhỏ, lo về sự phát triển nhận thức của các con bị ảnh hưởng xấu.

Bà Mỹ Oanh nói bà thấy việc bà Hằng bị xử lý hình sự đã đủ cảnh tỉnh. "Mong pháp luật khoan hồng cho bà ấy và mong lời xin lỗi từ bà Hằng" – bà Mỹ Oanh nói.

Tại phiên xử, vợ chồng bà Trần Thị Thủy Tiên và ông Lê Công Vinh vắng mặt. Luật sư của những người này cho biết, vợ chồng bà Tiên muốn thay đổi yêu cầu bồi thường. Theo đó, quá trình điều tra vụ án, vợ chồng bà Tiên yêu cầu bà Hằng bồi thường thiệt hại về vật chất 30,948 tỉ đồng, bồi thường tổ thất tinh thần 14,9 triệu đồng. Tại tòa, luật sư cho biết vợ chồng Thủy Tiên chỉ đề nghị bồi thường tổn thất vật chất là 2,348 tỉ đồng và tổn thất tinh thần là 14,9 triệu đồng.

Đàm Vĩnh Hưng, Vy Oanh rút yêu cầu đòi bồi thường, chỉ muốn nhận lời xin lỗi, phản ứng của bà Nguyễn Phương Hằng ra sao? - Ảnh 3
Bị cáo Nguyễn Phương Hằng tại phiên tòa - Ảnh: Tuổi trẻ

Cũng theo báo Dân Trí, sau các yêu cầu của nghệ sĩ, chủ tọa hỏi bị cáo Hằng có chấp nhận, bà trình bày: "Bị cáo năm nay 53 tuổi. Chẳng lẽ bị cáo đưa tin nhắn xúc phạm bị cáo thì sẽ biết bị cáo bị xúc phạm tới mức nào".

"Với những yêu cầu của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, bị cáo có xin lỗi không?", chủ tọa hỏi.

"Một lời xin lỗi không thành vấn đề nhưng bị cáo bị tấn công trước chứ bị cáo không biết ai trước đó…".

Chủ tọa tiếp tục ngắt lời và bà Hằng "xin" suy nghĩ rồi trả lời. Sau khi suy nghĩ, bà Hằng cho biết bản thân đã ở tù 18 tháng. Lời xin lỗi không vấn đề nhưng bị cáo thấy bản thân đã trả giá quá đắt. Do đó, bị cáo không đồng ý xin lỗi.

Phiên xét xử đang tiếp tục.

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Sáng nay, 21/9, bị cáo Nguyễn Phương Hằng (CEO Công ty CP Đại Nam) và đồng phạm hầu tòa sơ thẩm.

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