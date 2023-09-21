Bà Phương Hằng hầu toà, Thuỷ Tiên vắng mặt nhưng tung MV mới với ca từ ẩn ý 'triền miên giấc mơ….'

Hậu trường 21/09/2023 10:28

Sáng nay, 21/9, bị cáo Nguyễn Phương Hằng (CEO Công ty CP Đại Nam) và đồng phạm hầu tòa sơ thẩm.

Dẫn tin từ VTC News, từ sáng sớm 21/9, bị cáo Nguyễn Phương Hằng và bị cáo Đặng Anh Quân được dẫn giải tới tòa bằng xe đặc chủng. Các bị cáo còn lại do được tại ngoại trong quá trình điều tra nên tự túc đến toà.

An ninh phiên tòa được thắt chặt, chỉ những người có giấy triệu tập mới được vào. Đúng 8h, Chủ toạ thông báo bắt đầu phiên xét xử Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm.

Bà Phương Hằng hầu toà, Thuỷ Tiên vắng mặt nhưng tung MV mới với ca từ ẩn ý 'triền miên giấc mơ….' - Ảnh 1
Bà Phương Hằng trong phiên xử sáng nay - Ảnh: VnExpress

Là người được gọi lên kiểm tra lý lịch đầu tiên, bị cáo Nguyễn Phương Hằng cho biết có 2 quốc tịch, từng bị phạt hành chính một lần do vi phạm an ninh mạng.

Sau Nguyễn Phương Hằng, lần lượt các bị cáo Đặng Anh Quân, Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà và Huỳnh Công Tân trình bày về lý lịch.

Ông Võ Hoài Linh, bà Lê Thị Giàu, ông Huỳnh Uy Dũng, vợ chồng ca sỹ Thủy Tiên- Công Vinh vắng mặt và có đơn xin xét xử vắng mặt.

Mặc dù không đến tham dự phiên xử, song điều gây chú ý nhất chính là động thái của Thủy Tiên giữa lúc phiên tòa diễn ra.

Trên trang cá nhân, Thủy Tiên bất ngờ đăng tải sản phẩm âm nhạc mới cùng với caption: "Triền miên giấc mơ. Đem ngốc nghếch một đời biến thành vui bao niềm đau chôn dấu sâu. Là tự em cứ đa tình nhớ về anh".

Bà Phương Hằng hầu toà, Thuỷ Tiên vắng mặt nhưng tung MV mới với ca từ ẩn ý 'triền miên giấc mơ….' - Ảnh 2
MV với lời hát gây chú ý của Thuỷ Tiên 

Việc nữ ca sĩ tung MV ca nhạc giữa thời điểm xét xử bà Phương Hằng khiến nhiều người xôn xao. Đặc biệt câu hát "triền miên giấc mơ" cũng được nhiều dân mạng đồn đoán đang nhắm tới vợ ông Dũng Lò Vôi.

Bởi trong các livestream đấu tố hồi giữa năm 2021, nữ đại gia liên tục nói "mơ thấy", "tôi chiêm bao được"...

Bà Phương Hằng hầu toà, Thuỷ Tiên vắng mặt nhưng tung MV mới với ca từ ẩn ý 'triền miên giấc mơ….' - Ảnh 3
Bà Phương Hằng từng lên tiếng tố cáo Thuỷ Tiên ăn chặn từ thiện

Như đã đưa tin trước đó, theo VietNamNet, cáo buộc ghi rõ, từ tháng 3/2021 đến tháng 3/2022, bà Nguyễn Phương Hằng sử dụng các nền tảng mạng xã hội như: Youtube, Facebook, Tiktok… để thực hiện các buổi livestream.

Bà Hằng đã phát ngôn trực tiếp về chuyện bí mật đời tư cá nhân và những nội dung gây ảnh hưởng uy tín, danh dự của 10 người, gồm: Nghệ sĩ Hoài Linh, ca sĩ Vy Oanh, bà Ðặng Thị Hàn Ni, ca sĩ Ðàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên cùng chồng là Lê Công Vinh, ông Nguyễn Đức Hiển và các bà Ðinh Thị Lan, Lê Thị Giàu, Trương Việt Hà.

Quá trình điều tra, bà Nguyễn Phương Hằng khai rằng, đã nằm mơ, tham khảo trên mạng không rõ nguồn gốc... thông tin liên quan đến đời tư của các cá nhân. Bà Hằng cũng thừa nhận các thông tin này chưa được kiểm chứng, không có căn cứ xác thực.

Quá trình mở rộng điều tra, Công an TP.HCM đã khởi tố thêm Tiến sĩ luật - giảng viên Đặng Anh Quân cùng 3 người là Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà và Huỳnh Công Tân.

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Từ khóa:   Thuỷ Tiên Công Vinh - Thuỷ Tiên bà Phương Hằng

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