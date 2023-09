Thuỷ Tiên chính thức lên tiếng về ồn ào 'ăn chay nhưng phá tổ yến', ẩn ý nhiều người không có kiến thức nhưng thích 'xót thương dạo'

Thật ra làm tổ bên ngoài thiên nhiên thì nguy hiểm vì chim to hay chuột, rắn sẽ trộm ăn trứng hay chim to ăn mất con khi chim bố mẹ đi tìm mồi, mình làm nhà cho nó ở an toàn cũng là làm phước mà, sau khi nó bỏ đi rồi mình phải gỡ tổ vì không lấy, các chim khác không dùng tổ cũ và cũng không còn chỗ để làm tổ.

Tiên thấy làm nhà yến là đang giúp nó chứ chẳng sát hại hay giết cướp gì của nó mà gọi là độc ác cả, nói vậy rất tội cho mấy người làm yến ạ".

Nữ ca sĩ phải lên tiếng giải thích khi bị dư luận chỉ trích, mỉa mai

Đây không phải là lần đầu tiên Thuỷ Tiên vướng ồn ào vì những hoạt động hàng ngày của gia đình. Trước đó, nữ ca sĩ từng bị dân tình cho rằng từng có phát ngôn ăn chay trường nhưng lại liên tục nấu thịt, cá và thưởng thức ngon lành.

Thậm chí, một vài khoảnh khắc Thuỷ Tiên khen món thịt ngon khi tham dự chương trình thực tế cũng liên tục bị "đào" lại và bình luận với từ ngữ không hay.

Thuỷ Tiên liên tục vướng ồn ào vì những bài đăng trên trang cá nhân

Một cư dân mạng đã có câu hỏi thẳng vấn đề này và được Thuỷ Tiên trực tiếp đáp trả. Cụ thể, về việc bị nói ăn chay trường nhưng lại khen thịt ngon, giọng ca Ngôi Nhà Hạnh Phúc đính chính: "Mình chưa bao giờ nói rằng mình ăn chay trường cả, bạn lấy thông tin đó từ đâu ra ạ?".

Nữ ca sĩ từng lên tiếng về vấn đề ăn chay trường

Trước đó, Thuỷ Tiên từng tham dự một buổi giao lưu và cho biết mẹ ruột ăn chay trường từ năm 14 tuổi. Vì thế, lúc mang thai Thuỷ Tiên, mẹ nữ ca sĩ đã thường xuyên đọc kinh và ăn chay nên bản thân cô ăn chay trong bụng mẹ. Tuy nhiên, qua những clip và hình ảnh Thuỷ Tiên chia sẻ thì có thể nhận ra khi lớn lên cô vẫn ăn thịt cá như những người bình thường. Vì thế, người ăn chay trường là mẹ Thuỷ Tiên chứ không phải nữ ca sĩ.