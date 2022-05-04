ViruSs: 'Ra MV thời điểm này là quyết định sai lầm. Sơn Tùng chỉ nên hát thôi, còn nên thuê người làm chiến lược, sản phẩm!'

Hậu trường 04/05/2022 12:07

ViruSs vừa có một số ý kiến cũng như lời nhận xét xoay quanh MV There's No One At All gây bất bình của Sơn Tùng.

Những ngày gần đây, sản phẩm mới ra mắt của Sơn Tùng M-TP đã khiến cộng đồng vô cùng phẫn nộ vì thông điệp không lành mạnh, hình ảnh bạo lực... MV There's No One At All xây dựng câu chuyện một anh chàng bị ruồng bỏ từ nhỏ đến khi trưởng thành và chọn cái kết bằng cách nhảy lầu bị phản đối cực mạnh.

Sau rất nhiều sự việc đau lòng với những học sinh, sinh viên thời gian qua thì cách Sơn Tùng truyền tải thông điệp đang chệch hướng và dễ gây ra những suy nghĩ lệch lạc cho giới trẻ. Không lâu sau đó, cơ quan chức năng đã yêu cầu gỡ xuống khỏi nền tảng YouTube.   

ViruSs: 'Ra MV thời điểm này là quyết định sai lầm. Sơn Tùng chỉ nên hát thôi, còn nên thuê người làm chiến lược, sản phẩm!' - Ảnh 1
MV There's No One At All của Sơn Tùng bị cơ quan chức năng yêu cầu gỡ xuống khỏi YouTube. - Ảnh: Internet

MV "There's no one at all" của Sơn Tùng M-TP ngừng phát hành sau gần một ngày ra mắt đang là chủ đề được nhiều người quan tâm.

Sau khi gỡ MV, Sơn Tùng M-TP đã viết tâm thư xin lỗi. Tuy nhiên, điều đáng chú ý ở đây chính là anh chỉ ẩn MV There's No One At All ở nền tảng YouTube khu vực Việt Nam, ở quốc tế vẫn có thể truy cập vào MV. Đáng đề cập hơn, bản audio được Sơn Tùng giữ nguyên không thay đổi mặc dù đã bị lên án rất nhiều. 

ViruSs: 'Ra MV thời điểm này là quyết định sai lầm. Sơn Tùng chỉ nên hát thôi, còn nên thuê người làm chiến lược, sản phẩm!' - Ảnh 2
Sơn Tùng M-TP đã viết tâm thư xin lỗi người hâm mộ. - Ảnh: Internet

Chuyện chưa tạm lắng xuống, mới đây, streamer ViruSs đã đăng tải một video reaction bày tỏ quan điểm cá nhân về ồn ào liên quan đến sản phẩm mới của Sơn Tùng M-TP.

ViruSs: 'Ra MV thời điểm này là quyết định sai lầm. Sơn Tùng chỉ nên hát thôi, còn nên thuê người làm chiến lược, sản phẩm!' - Ảnh 3
ViruSs reaction về MV mới nhất của Sơn Tùng. - Ảnh: Internet

Cụ thể, ViruSs đã nhận xét về Sơn Tùng như sau: ""Đây là một sai lầm, về thời điểm ra MV này. Nói thật, nếu là một người làm cùng công ty với Tùng tôi nhìn MV tôi sẽ không cho ra nữa. Nhưng nếu Tùng là Chủ tịch, quyết định mọi chuyện thì tôi góp ý tới MTP Entertainment, mỗi người sẽ có mỗi nghề.

Người quyết định định hướng âm nhạc sẽ là người quản lý sản phẩm, là người giám đốc chiến lược. Còn ca sĩ chỉ hát thôi. Cho nên, thời điểm ra sản phẩm rất nhạy cảm. Nếu là người trong ê-kíp thì tôi sẽ không bao giờ ra quyết định đấy hoặc Tùng sẽ phải thuê người làm giám đốc chiến lược, làm định hướng và phải nghe dù quyết định sai, sau đó sẽ rút kinh nghiệm về mình...".

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