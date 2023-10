ViruSs: 'Ra MV thời điểm này là quyết định sai lầm. Sơn Tùng chỉ nên hát thôi, còn nên thuê người làm chiến lược, sản phẩm!'

Những ngày gần đây, sản phẩm mới ra mắt của Sơn Tùng M-TP đã khiến cộng đồng vô cùng phẫn nộ vì thông điệp không lành mạnh, hình ảnh bạo lực... MV There's No One At All xây dựng câu chuyện một anh chàng bị ruồng bỏ từ nhỏ đến khi trưởng thành và chọn cái kết bằng cách nhảy lầu bị phản đối cực mạnh.

MV There's No One At All của Sơn Tùng bị cơ quan chức năng yêu cầu gỡ xuống khỏi YouTube. - Ảnh: Internet

MV "There's no one at all" của Sơn Tùng M-TP ngừng phát hành sau gần một ngày ra mắt đang là chủ đề được nhiều người quan tâm.

Sau khi gỡ MV, Sơn Tùng M-TP đã viết tâm thư xin lỗi. Tuy nhiên, điều đáng chú ý ở đây chính là anh chỉ ẩn MV There's No One At All ở nền tảng YouTube khu vực Việt Nam, ở quốc tế vẫn có thể truy cập vào MV. Đáng đề cập hơn, bản audio được Sơn Tùng giữ nguyên không thay đổi mặc dù đã bị lên án rất nhiều.