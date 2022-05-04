Hình ảnh mới nhất về ái nữ lai Ấn nhà Võ Hạ Trâm: Mặc đồ đôi cùng mẹ, biểu cảm cực 'tếu' khiến netizen xuýt xoa

Bên cạnh vẻ tươi tắn của mẹ Võ Hạ Trâm, dân tình không khỏi xuýt xoa trước sự đáng yêu của ái nữ lai Ấn nhà nữ ca sĩ. Qua loạt ảnh, có thể thấy, bé Moon rất hiếu động. Dường như cô bé không lúc nào dừng hoạt động trên tay mẹ.

Mới đây, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Võ Hạ Trâm tiếp tục đăng tải hình ảnh con gái kèm dòng trạng thái: "Mặc đồ đôi cho người ta biết tụi mình là 2 mẹ con hen Moon!".

Bài viết nhanh chóng nhận được sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người để lại bình luận thích thú cho biểu cảm cực hài hước của Moon. Bên cạnh đó, không ít netizen dành lời khen cho mẹ Võ Hạ Trâm vì tài chăm con khéo léo khi Moon ngày càng đáng yêu, bụ bẫm.

Bình luận bên dưới bài viết - Ảnh: Chụp màn hình

Nhìn hình ảnh này, mọi người đều phải công nhận rằng, bé Moon đích thị là một trong những nhóc tì hài hước nhất nhì Vbiz hiện nay.

Võ Hạ Trâm kết hôn với ông xã doanh nhân người Ấn Độ đầu năm 2019. Được biết, chồng Võ Hạ Trâm tên thật là Vikas Chaudhary, là doanh nhân người Ấn Độ hiện đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM. Vikas là Chủ tịch một công ty chuyên về đá hoa cương nổi tiếng. Giọng ca sinh năm 1990 từng chia sẻ chồng là một người bản lĩnh trong công việc. Anh tự tay gây dựng sự nghiệp, cũng từng mất tất cả và phải làm lại từ đầu.

Gia đình Võ Hạ Trâm - Ảnh: Internet

Ngày 7/12/2021, Võ Hạ Trâm hạ sinh con gái đầu lòng. Bé nặng 2,3kg và có nhiều nét giống bố. Cô đặt tên con gái là Chaudhary Vaishali Tây Phương, tên thân mật là Moon. Hiện, nữ ca sĩ đang trải qua hạnh phúc viên mãn bên chồng và con gái.