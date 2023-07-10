Từng nặng gần 100kg, Quang Lê khiến dân mạng kinh ngạc khi lộ diện body 6 múi 'chuẩn không cần chỉnh'

Hậu trường 10/07/2023 19:17

Loạt ảnh Quang Lê vừa đăng tải khiến dân tình không ngừng choáng váng vì anh lột xác quá ngoạn mục, khác lạ so với trước đây.

Mới đây trên trang cá nhân, ca sĩ Quang Lê đã khiến cư dân mạng nháo nhào khi tung hình ảnh khoe ngoại hình 6 múi. Thoát khỏi hình ảnh bụng bia tròn trịa trước đây, anh gây sốt với thân hình săn chắc, gương mặt của nam ca sĩ cũng góc cạnh hơn hẳn. Đăng kèm với hình ảnh, anh còn viết kèm dòng trạng thái: "Để đây và không nói gì".

Từng nặng gần 100kg, Quang Lê khiến dân mạng kinh ngạc khi lộ diện body 6 múi 'chuẩn không cần chỉnh' - Ảnh 1
Mới đây trên trang cá nhân, ca sĩ Quang Lê đã khiến cư dân mạng nháo nhào khi tung hình ảnh khoe ngoại hình 6 múi.
Từng nặng gần 100kg, Quang Lê khiến dân mạng kinh ngạc khi lộ diện body 6 múi 'chuẩn không cần chỉnh' - Ảnh 2
Thoát khỏi hình ảnh bụng bia tròn trịa trước đây, anh gây sốt với thân hình săn chắc, gương mặt của nam ca sĩ cũng góc cạnh hơn hẳn.

Bài viết đã nhanh chóng nhận được tương tác khủng từ bạn bè của anh và người hâm mộ. Tuy nhiên, phần lớn số đông cư dân mạng cho rằng đây là ảnh photoshop cắt ghép cứ không phải là ảnh thật. Cũng có nhiều khán giả bày tỏ ghen tị với thân hình của Quang Lê.

Từng nặng gần 100kg, Quang Lê khiến dân mạng kinh ngạc khi lộ diện body 6 múi 'chuẩn không cần chỉnh' - Ảnh 3
Phần lớn số đông cư dân mạng cho rằng đây là ảnh photoshop cắt ghép cứ không phải là ảnh thật.

Trước loạt bình luận của khán giả, nam ca sĩ vẫn chưa lên tiếng giải thích hay đưa ra minh chứng. Quang Lê đã từng “cán mốc” cân nặng gần 1 tạ vì cố gắng uống thuốc giảm cân, khiến cho anh gặp khó khăn trong việc ca hát Trong mỗi lần xuất hiện, nam ca sĩ khiến cho công chúng phải bất ngờ trước cân nặng tăng không kiểm soát, không những thế Quang Lê còn bị bầu show và khán giả nhận xét là “quá mập”.

Từng nặng gần 100kg, Quang Lê khiến dân mạng kinh ngạc khi lộ diện body 6 múi 'chuẩn không cần chỉnh' - Ảnh 4
Trước loạt bình luận của khán giả, nam ca sĩ vẫn chưa lên tiếng giải thích hay đưa ra minh chứng.
Từng nặng gần 100kg, Quang Lê khiến dân mạng kinh ngạc khi lộ diện body 6 múi 'chuẩn không cần chỉnh' - Ảnh 5
Quang Lê đã từng “cán mốc” cân nặng gần 1 tạ vì cố gắng uống thuốc giảm cân, khiến cho anh gặp khó khăn trong việc ca hát.
Từng nặng gần 100kg, Quang Lê khiến dân mạng kinh ngạc khi lộ diện body 6 múi 'chuẩn không cần chỉnh' - Ảnh 6
Nam ca sĩ khiến cho công chúng phải bất ngờ trước cân nặng tăng không kiểm soát, không những thế Quang Lê còn bị bầu show và khán giả nhận xét là “quá mập”.

Nhận thức được điều này, Quang Lê đã tích cực giảm cân trong thời gian dài. Anh đã giảm được nhiều kg nhờ kiên trì tập luyện thể dục, không thức khuya, hạn chế ăn tinh bột, cắt hẳn khẩu phần ăn đêm.

Từng nặng gần 100kg, Quang Lê khiến dân mạng kinh ngạc khi lộ diện body 6 múi 'chuẩn không cần chỉnh' - Ảnh 7
Nhận thức được điều này, Quang Lê đã tích cực giảm cân trong thời gian dài.
Từng nặng gần 100kg, Quang Lê khiến dân mạng kinh ngạc khi lộ diện body 6 múi 'chuẩn không cần chỉnh' - Ảnh 8
Anh đã giảm được nhiều kg nhờ kiên trì tập luyện thể dục, không thức khuya, hạn chế ăn tinh bột, cắt hẳn khẩu phần ăn đêm.

Quang Lê (sinh năm 1981) tại Huế. Anh vốn nổi tiếng là một ca sỹ hàng đầu trong dòng nhạc trữ tình quê hương. Với chất giọng ấm áp, truyền cảm Quang Lê hiện đang là giọng ca đắt show ca nhạc và giám khảo không chỉ ở Việt Nam mà còn cả ở hải ngoại.

Từng nặng gần 100kg, Quang Lê khiến dân mạng kinh ngạc khi lộ diện body 6 múi 'chuẩn không cần chỉnh' - Ảnh 9
Quang Lê (sinh năm 1981) tại Huế. Anh vốn nổi tiếng là một ca sỹ hàng đầu trong dòng nhạc trữ tình quê hương.
Từng nặng gần 100kg, Quang Lê khiến dân mạng kinh ngạc khi lộ diện body 6 múi 'chuẩn không cần chỉnh' - Ảnh 10
Với chất giọng ấm áp, truyền cảm Quang Lê hiện đang là giọng ca đắt show ca nhạc và giám khảo không chỉ ở Việt Nam mà còn cả ở hải ngoại.
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