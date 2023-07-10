Từng nặng gần 100kg, Quang Lê khiến dân mạng kinh ngạc khi lộ diện body 6 múi 'chuẩn không cần chỉnh'

Mới đây trên trang cá nhân, ca sĩ Quang Lê đã khiến cư dân mạng nháo nhào khi tung hình ảnh khoe ngoại hình 6 múi. Thoát khỏi hình ảnh bụng bia tròn trịa trước đây, anh gây sốt với thân hình săn chắc, gương mặt của nam ca sĩ cũng góc cạnh hơn hẳn. Đăng kèm với hình ảnh, anh còn viết kèm dòng trạng thái: "Để đây và không nói gì".

Mới đây trên trang cá nhân, ca sĩ Quang Lê đã khiến cư dân mạng nháo nhào khi tung hình ảnh khoe ngoại hình 6 múi.

Thoát khỏi hình ảnh bụng bia tròn trịa trước đây, anh gây sốt với thân hình săn chắc, gương mặt của nam ca sĩ cũng góc cạnh hơn hẳn.

Bài viết đã nhanh chóng nhận được tương tác khủng từ bạn bè của anh và người hâm mộ. Tuy nhiên, phần lớn số đông cư dân mạng cho rằng đây là ảnh photoshop cắt ghép cứ không phải là ảnh thật. Cũng có nhiều khán giả bày tỏ ghen tị với thân hình của Quang Lê.