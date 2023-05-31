Quang Lê hiếm hoi tiết lộ người yêu hiện tại của ca sĩ Như Quỳnh và tình trường 'dài như sớ' của đàn chị

Mới đây, trong lần trở về Việt Nam này, ca sĩ Như Quỳnh sẽ đồng hành cùng Quang Lê trong show diễn Thương ca mùa hạ tại TP.HCM vào ngày 10/6 tới đây. Sự xuất hiện của Như Quỳnh trong đêm diễn này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Chia sẻ về cơ duyên mời Như Quỳnh tham gia show ca nhạc của mình, Quang Lê cho biết:

Như Quỳnh được khán giả ưu ái gọi là “mỹ nhân làng nhạc trữ tình” khi cô vừa sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng giọng ca ngọt ngào, bay bổng. Nhắc đến Như Quỳnh, khán giả không thể không nhắc đến loạt bài hit làm nên tên tuổi của nữ ca sĩ như: Người tình mùa đông, Duyên phận, Hai mùa Noel, Vùng lá me bay, Chuyện hoa sim, Chuyện tình người trinh nữ tên Thi, Tiếng hát chim đa đa,...

Mới đây, trong lần trở về Việt Nam này, ca sĩ Như Quỳnh sẽ đồng hành cùng Quang Lê trong show diễn Thương ca mùa hạ tại TP.HCM vào ngày 10/6 tới đây

'Khi tôi điện thoại cho chị Như Quỳnh, tôi giải thích đây không phải là show hát trong phòng trà hay nhà hát, mà đây là chương trình dành cho khán giả bình dân, để ai cũng có thể xem mình biểu diễn được... Chị Như Quỳnh đã nhận lời ngay và cũng không đặt nặng chuyện hát chương trình này cát-sê thế nào. Khi tôi đề cập đến chuyện hát cho khán giả nhiều tầng lớp, chị rất ủng hộ. Tôi phải nói lời cảm ơn đến chị Như Quỳnh'.

Đặc biệt, ngoài là những người đồng nghiệp trên sân khấu, ngoài đời, Quang Lê và Như Quỳnh còn có quan hệ chị em thân thiết. Quang Lê không ngại tiết lộ thêm về chuyện đời tư của đàn chị Như Quỳnh. Theo đó, anh cho biết đã vinh dự gặp mặt 8/12 người yêu của Như Quỳnh. Đồng thời, Quang Lê cũng bật mí về người yêu hiện tại của nữ ca sĩ kém cô 12 tuổi.

Đặc biệt, ngoài là những người đồng nghiệp trên sân khấu, ngoài đời, Quang Lê và Như Quỳnh còn có quan hệ chị em thân thiết

Quang Lê cũng hay đùa chị Như Quỳnh là chạy theo trend của các mỹ nhân showbiz Việt là yêu đương với phi công trẻ. Tuy nhiên, anh rất vui khi giờ đây thấy đàn chị tìm được bến đỗ hạnh phúc. "Chị Như Quỳnh rất hạnh phúc. Người ấy là "thầy thuốc" cho Như Quỳnh, chị không còn bị mất ngủ nữa, hát phong độ ổn định. Với nghệ sĩ chúng tôi giấc ngủ rất quan trọng. Chúng tôi mất ngủ là tinh thần xuống liền, cột hơi không tốt, còn quên lời nữa. Giờ anh chị em đồng nghiệp ai cũng khen chị Như Quỳnh hoàn toàn hồi phục 100% và hát rất hay" - Quang Lê chia sẻ.

Quang Lê cũng bật mí về người yêu hiện tại của nữ ca sĩ kém cô 12 tuổi.

Sự nghiệp ca hát thành công là vậy nhưng ít ai biết cuộc đời Như Quỳnh đã trải qua nhiều biến cố, đến nỗi khi nói về cô, khán giả thường hay dùng từ “truân chuyên” để miêu tả. Ngay từ khi còn nhỏ, Như Quỳnh đã lớn lên trong sự thiếu thốn vật chất. Đã có lúc, gia đình túng quẫn đến mức phải “lột cả cái lớp gạch bông ra bán từ từ, rồi những vật dụng trong nhà cũng lũ lượt đi theo luôn”

Sau này, gia đình sang Mỹ định cư, giọng hát của Như Quỳnh nhanh chóng được khán giả yêu mến. Thành công trong sự nghiệp giúp cô thoát khỏi cái nghèo, cái khổ nhưng không dễ tìm được bến đỗ hạnh phúc.

Như Quỳnh thông báo có con với một kỹ sư không quân sống tại Mỹ, mọi người đều rất vui mừng cho cô khi hạnh phúc đến muộn. Cho đến năm 2015, hai người nhanh chóng đường ai nấy đi trong sự tiếc nuối của người hâm mộ.

Như Quỳnh thông báo có con với một kỹ sư không quân sống tại Mỹ, mọi người đều rất vui mừng cho cô khi hạnh phúc đến muộn. Như Quỳnh và chồng cũ chỉ đăng ký kết hôn và dọn về sống chung chứ không tổ chức đám cưới. Cho đến năm 2015, hai người nhanh chóng đường ai nấy đi trong sự tiếc nuối của người hâm mộ.

Con gái Như Quỳnh thừa hưởng nét đẹp từ mẹ

Bước sang tuổi ngũ tuần, Như Quỳnh vẫn khiến khán giả trầm trồ bởi vóc dáng thon gọn và nhan sắc tươi trẻ. Không chỉ vậy, Như Quỳnh còn hạnh phúc thú nhận chị đang yêu và đang được yêu. Nữ ca sĩ cảm thấy may mắn khi gặp được một người phù hợp, luôn có năng lượng tích cực, quan tâm đến cảm xúc của đối phương. Sau nhiều thăng trầm, giọng ca Duyên phận chỉ mong đây sẽ là tình yêu đích thực của đời mình và sẽ trường tồn mãi mãi.