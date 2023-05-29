Danh ca Như Quỳnh vướng phải ý kiến trái chiều khi hát lại hit cũ

Cộng đồng mạng đang thảo luận sôi nổi sau khi xem đoạn clip ca sĩ Như Quỳnh thể hiện ca khúc "Tiếng hát chim đa đa" từng đình đám một thời.

Mới đây, cộng đồng mạng đã chia sẻ đoạn clip so sánh giọng ca của Như Quỳnh cùng biểu diễn ca khúc "Tiếng hát chim đa đa" của thời điểm hiện tại và cách đây hơn 20 năm. Đã bước vào giai đoạn U50 nhưng ca sĩ Như Quỳnh vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi của công chúng về nhan sắc. Ca sĩ Như Quỳnh vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi của công chúng về nhan sắc Tuy nhiên, về giọng hát, nhiều ý kiến cho rằng Như Quỳnh không còn giữ được phong độ như ngày xưa. Cư dân mạng đã nhận ra nữ ca sĩ thường xuyên hụt hơi khi hát. Bên cạnh đó cũng có nhiều ý kiến cho rằng việc mang 2 tiết mục trình diễn này lên bàn cân so sánh với nhau là rất khập khiễng bởi sân khấu năm 1999 của Như Quỳnh là bản được thu âm trước, còn đêm nhạc gần đây nữ ca sĩ hát live.

Nhiều khán giả cho rằng giọng hát của Như Quỳnh không còn như xưa Ý kiến khán giả Một số khán giả cũng cho biết Như Quỳnh từng có 1 khoảng thời gian bị mất giọng nên việc phục hồi hoàn toàn như xưa là điều rất khó. Dù vậy, nữ ca sĩ đã cố gắng mang đến 1 tiết mục rất chỉn chu để dành tặng khán giả và người hâm mộ. Vài khán giả lên tiếng 'bênh' giọng hát của nữ danh ca Dù cảm giác giọng hát của ca sĩ Như Quỳnh không còn phong độ, nhưng người hâm mộ cũng hiểu nguyên nhân giọng hát của Như Quỳnh không còn như xưa. Tuổi trung niên, giọng hát chắc chắn không còn mạnh mẽ như khi còn trẻ. Đặc biệt, sau khi mắc bệnh, sức khỏe của Như Quỳnh không được tốt nên việc hát kém hơn là chuyện có thể thông cảm.

Danh ca Như Quỳnh chia sẻ, bước ngoặt lớn nhất của cuộc đời chị có lẽ là lúc chị sang Mỹ Danh ca Như Quỳnh chia sẻ, bước ngoặt lớn nhất của cuộc đời chị có lẽ là lúc chị sang Mỹ. Với giọng hát ngọt ngào, Như Quỳnh là giọng ca hải ngoại được yêu thích và săn đón. Thành công vang dội trong âm nhạc nhưng tình yêu lại tỷ lệ nghịch. Bao nhiêu người mếm mộ nhưng tuổi xuân của Như Quỳnh trôi trong lặng lẽ, chị vẫn đi về lẻ bóng trong khi bạn bè trang lứa đã yên bề gia thất. Và cuối cùng Như Quỳnh thông báo rằng mình đã mang thai và cha đứa bé là một kỹ sư không lưu làm việc tại Mỹ. Thế nhưng sau đó hai người cũng 'đường ai nấy đi'. Như Quỳnh từng được xem là “mỹ nhân làng nhạc” khi sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng giọng ca ngọt hiếm có Như Quỳnh sinh năm 1970, từng được xem là “mỹ nhân làng nhạc” khi sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng giọng ca ngọt hiếm có. Nhắc đến Như Quỳnh, khán giả mến mộ luôn nhớ đến loạt ca khúc trữ tình khiến bao người mê mệt như: Người tình mùa đông, Duyên phận, Hai mùa Noel, Vùng lá me bay, Chuyện hoa sim, Chuyện tình người trinh nữ tên Thi, Tiếng hát chim đa đa,...

'Người tình mùa đông' Như Quỳnh toát mồ hôi khi nhận món quà 'độc lạ' từ khán giả hâm mộ Giọng ca ''Người tình mùa đông'' Như Quỳnh mới đây đã có một chia sẻ thú vị đến với khán giả khiến ai cũng phải trầm trồ khen ngợi.

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