Thanh Bùi gây chú ý bởi thần sắc khác lạ sau thời gian dài 'ở ẩn'

Đây là lần xuất hiện hiếm hoi sau một khoảng thời gian dài vắng bóng nhưng Thanh Bùi vẫn nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả âm nhạc.
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Thanh Bùi (sinh năm 1983), là một nghệ sĩ tài hoa của làng giải trí Việt Nam. Nam nghệ sĩ từng trở thành người Châu Á đầu tiên lọt vào Top 8 cuộc thi Thần tượng âm nhạc Úc (Australian Idol). Sau đó, sự nghiệp âm nhạc của Thanh Bùi tại Việt Nam trở nên rực rỡ với những bản hit đình đám như: Lặng Thầm Một Tình Yêu, Tình Về Nơi Đâu… Bên cạnh đó, Thanh Bùi còn được công chúng quốc tế biết đến khi là người đứng sau những tác phẩm đình đám, tạo nên tên tuổi cho nhiều nhóm nhạc Kpop.
Đang trong giai đoạn "thăng hoa" sự nghiệp tại đa dạng lĩnh vực như ca hát, sáng tác, giám khảo các cuộc thi âm nhạc... Thanh Bùi bất ngờ thông báo kết hôn. Từ năm 2013 đến nay, nam ca sĩ hầu như đã lui về ở ẩn, vắng bóng dần khỏi các sự kiện giải trí. Đồng thời, giọng ca Tình về nơi đâu tham gia vào các hoạt động giáo dục.
Mới đây, ngày 27/5, Thanh Bùi bất ngờ xuất hiện tại một sự kiện diễn ra tại TP.HCM. Đây cũng là lần hiếm hoi nam ca sĩ lộ diện hậu ở ẩn trong khoảng thời gian dài.
Anh xuất hiện với bộ vest đen bảnh bao, phong độ. Thời gian gần đây, Thanh Bùi quyết định gắn bó với mái tóc đen. Vào năm 2021, Thanh Bùi từng gây ngỡ ngàng khi xuất hiện với hình ảnh tóc bạc trắng ở tuổi 38. Nam ca sĩ từng chia sẻ về quyết định thay đổi vẻ ngoài: "Thanh làm về giáo dục, hướng đến thế hệ trẻ đôi khi cũng luôn áp lực mình phải luôn trẻ để hiểu được các em. Hôm nay Thanh đi nhuộm tóc, quý vị anh chị có thấy Thanh trẻ như 30 tuổi không".
Nhắc đến Thanh Bùi, người hâm mộ dễ dàng liệt kê hàng loạt "bản hit" đình đám gắn liền với tên tuổi của anh. Hiện tại không còn hoạt động nghệ thuật với tần suất dày đặc nhưng từng động thái của nam ca sĩ vẫn được dân tình theo dõi sát sao.