Thanh Bùi gây chú ý bởi thần sắc khác lạ sau thời gian dài 'ở ẩn'

Thanh Bùi (sinh năm 1983), là một nghệ sĩ tài hoa của làng giải trí Việt Nam. Nam nghệ sĩ từng trở thành người Châu Á đầu tiên lọt vào Top 8 cuộc thi Thần tượng âm nhạc Úc (Australian Idol). Sau đó, sự nghiệp âm nhạc của Thanh Bùi tại Việt Nam trở nên rực rỡ với những bản hit đình đám như: Lặng Thầm Một Tình Yêu, Tình Về Nơi Đâu… Bên cạnh đó, Thanh Bùi còn được công chúng quốc tế biết đến khi là người đứng sau những tác phẩm đình đám, tạo nên tên tuổi cho nhiều nhóm nhạc Kpop.

Nam nhạc sĩ, ca sĩ Thanh Bùi.

Đang trong giai đoạn "thăng hoa" sự nghiệp tại đa dạng lĩnh vực như ca hát, sáng tác, giám khảo các cuộc thi âm nhạc... Thanh Bùi bất ngờ thông báo kết hôn. Từ năm 2013 đến nay, nam ca sĩ hầu như đã lui về ở ẩn, vắng bóng dần khỏi các sự kiện giải trí. Đồng thời, giọng ca Tình về nơi đâu tham gia vào các hoạt động giáo dục.