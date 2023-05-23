'Người tình mùa đông' Như Quỳnh toát mồ hôi khi nhận món quà 'độc lạ' từ khán giả hâm mộ

Sao Việt 23/05/2023 13:42

Giọng ca ''Người tình mùa đông'' Như Quỳnh mới đây đã có một chia sẻ thú vị đến với khán giả khiến ai cũng phải trầm trồ khen ngợi.

Nữ danh ca Như Quỳnh được biết đến khi góp giọng trong ca khúc đình đám một thời là Người tình mùa đôngCô không sở hữu nhiều note cao sáng chói, cao vút như Thái Thanh, dày như Hoàng Oanh, trầm như Thanh Thúy, độc đáo như Khánh Ly, nội lực như Thanh Tuyền hay kĩ thuật như Tuấn Ngọc, Khánh Hà. Tuy nhiên, Như Quỳnh vẫn gây được ấn tượng nhờ chất giọng nhẹ nhàng cùng khả năng biểu diễn trên sân khấu.

'Người tình mùa đông' Như Quỳnh toát mồ hôi khi nhận món quà 'độc lạ' từ khán giả hâm mộ - Ảnh 1
'Người tình mùa đông' Như Quỳnh toát mồ hôi khi nhận món quà 'độc lạ' từ khán giả hâm mộ - Ảnh 2
Như Quỳnh thời còn là một thiếu nữ chỉ vừa chớm đôi mươi với nét đẹp ai nhìn thấy cũng xiêu lòng. 
'Người tình mùa đông' Như Quỳnh toát mồ hôi khi nhận món quà 'độc lạ' từ khán giả hâm mộ - Ảnh 3
Giọng hát của Như Quỳnh lại rất girly, nữ tính, mỏng manh, làm xao xuyến trái tim người nghe

Mới đây, trên mạng xã hội, dân tình chia sẻ rầm rộ đoạn clip ghi lại tiết mục biểu diễn của Như Quỳnh tại 1 đêm nhạc. Đáng chú ý, bên cạnh những ca khúc đã được nữ ca sĩ chuẩn bị trước, khán giả còn bất ngờ tặng cho nữ danh ca một ''món quà'' độc lạ. 

'Người tình mùa đông' Như Quỳnh toát mồ hôi khi nhận món quà 'độc lạ' từ khán giả hâm mộ - Ảnh 4
Cộng đồng mạng đã chia sẻ đoạn clip ghi lại tiết mục biểu diễn của Như Quỳnh

Cụ thể, trong lúc đang đứng "nghỉ mệt" trên sân khấu, Như Quỳnh bỗng nhận một tờ giấy A4 của khán giả chìa ra trước mặt. Sẽ không có gì đáng nói nếu trong trang giấy A4 này được in toàn bộ lời bài hát của ca khúc Ru nắng với size chữ 30, rất to để Như Quỳnh có thể dễ dàng đọc được khi đứng trên sân khấu. 

'Người tình mùa đông' Như Quỳnh toát mồ hôi khi nhận món quà 'độc lạ' từ khán giả hâm mộ - Ảnh 5
Như Quỳnh bỗng bị khán giả chìa tờ giấy A4 ra trước mặt

Hình ảnh nữ ca sĩ vừa hát vừa chăm chú nhìn lời do khán giả cầm khiến ai cũng phải bật cười và ví von cho rằng, có lẽ Như Quỳnh cũng là một trong những ca sĩ hiếm hoi khi đi hát nhưng không cần học thuộc lời. Đồng thời, khán giả cũng gửi lời khen về giọng hát vẫn ngọt ngào như ngày nào.

'Người tình mùa đông' Như Quỳnh toát mồ hôi khi nhận món quà 'độc lạ' từ khán giả hâm mộ - Ảnh 6
Hình ảnh nữ ca sĩ vừa hát vừa chăm chú nhìn lời bằng tờ giấy A4 khiến ai cũng bật cười 

Trước đó, nữ danh ca từng chia sẻ niềm đam mê ca hát của mình có từ khi còn rất nhỏ. Tuy nhiên, ông bà ngoại thời ấy chỉ muốn con cái chú tâm vào chuyện học hành để ghi danh khoa bảng. Tuy nhiên, Như Quỳnh vẫn lén giấu ông bà ngoại, mặc áo dài đi hát mỗi khi ở trường tổ chức văn nghệ. 

'Người tình mùa đông' Như Quỳnh toát mồ hôi khi nhận món quà 'độc lạ' từ khán giả hâm mộ - Ảnh 7
'Người tình mùa đông' Như Quỳnh toát mồ hôi khi nhận món quà 'độc lạ' từ khán giả hâm mộ - Ảnh 8
Như Quỳnh có niềm đam mê ca hát từ khi còn là một cô bé 

Có điều, sau mỗi lần được cầm micro đứng trên sân khấu hát như vậy, nếu bị phát giác thì kiểu gì khi trở về nhà cũng bị ông bà ngoại cầm chổi chờ sẵn và ăn một trận đòn đau. Bù lại, Như Quỳnh nhận được sự thông cảm và ủng hộ từ người mẹ của mình.  

'Người tình mùa đông' Như Quỳnh toát mồ hôi khi nhận món quà 'độc lạ' từ khán giả hâm mộ - Ảnh 9
Hình ảnh Như Quỳnh lúc còn nhỏ và mẹ 
'Người tình mùa đông' Như Quỳnh toát mồ hôi khi nhận món quà 'độc lạ' từ khán giả hâm mộ - Ảnh 10
Mẹ của Như Quỳnh và con gái của nữ danh ca. 

Cuộc đời Như Quỳnh là những biến cố, đến nỗi khi nói về cô, khán giả thường hay dùng từ “truân chuyên” để miêu tả. Ngay từ khi còn nhỏ, Như Quỳnh đã lớn lên trong sự thiếu thốn vật chất. Đã có lúc, gia đình túng quẫn đến mức phải “lột cả cái lớp gạch bông ra bán từ từ, rồi những vật dụng trong nhà cũng lũ lượt đi theo luôn” 

Sau này, gia đình sang Mỹ định cư, giọng hát của Như Quỳnh nhanh chóng được khán giả yêu mến. Thành công trong sự nghiệp giúp cô thoát khỏi cái nghèo, cái khổ nhưng không dễ tìm được bến đỗ hạnh phúc. 

Như Quỳnh thông báo có con với một kỹ sư không quân sống tại Mỹ, mọi người đều rất vui mừng cho cô khi hạnh phúc đến muộn. Như Quỳnh và chồng cũ chỉ đăng ký kết hôn và dọn về sống chung chứ không tổ chức đám cưới. Cho đến năm 2015, hai người nhanh chóng đường ai nấy đi trong sự tiếc nuối của người hâm mộ. 

'Người tình mùa đông' Như Quỳnh toát mồ hôi khi nhận món quà 'độc lạ' từ khán giả hâm mộ - Ảnh 11
Như Quỳnh và chồng cũ Nguyễn Thắng bên con gái
'Người tình mùa đông' Như Quỳnh toát mồ hôi khi nhận món quà 'độc lạ' từ khán giả hâm mộ - Ảnh 12

Con gái Melody sinh năm 2007 là món quà mà cuộc sống ban tặng cho Như Quỳnh.

Trong lần trở về quê hương cách đây không lâu, Như Quỳnh khiến khán giả trầm trồ bởi vóc dáng thon gọn và nhan sắc tươi trẻ dù đã bước sang tuổi 52. Như Quỳnh đã hạnh phúc thú nhận chị đang yêu và đang được yêu. Nữ ca sĩ cảm thấy may mắn khi gặp được một người phù hợp, luôn có năng lượng tích cực, quan tâm đến cảm xúc của đối phương. Sau nhiều thăng trầm, giọng ca Duyên phận chỉ mong đây sẽ là tình yêu đích thực của đời mình và sẽ trường tồn mãi mãi.  

'Người tình mùa đông' Như Quỳnh toát mồ hôi khi nhận món quà 'độc lạ' từ khán giả hâm mộ - Ảnh 13
'Người tình mùa đông' Như Quỳnh toát mồ hôi khi nhận món quà 'độc lạ' từ khán giả hâm mộ - Ảnh 14
 Như Quỳnh đã hạnh phúc thú nhận chị đang yêu và đang được yêu và xinh đẹp ở tuổi 52. 
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