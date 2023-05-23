Hơn 5 đám cưới sao Việt được mong đợi năm 2023: Ca sĩ Thu Phương và loạt mỹ nhân 'chốt sổ' từ giờ đến cuối năm

Tối ngày 18/5, trên Facebook Trương Mỹ Nhân khiến nhiều người bất ngờ khi thông báo được bạn trai Phí Ngọc Hưng cầu hôn nhân kỉ niệm 5 năm yêu nhau. Nữ diễn viên viết trên trang cá nhân:"18/5/2018 - 18/5/2023. Chúc mừng 5 năm bên nhau. Bớt run lại nha Phí Ngọc Hưng".

Đám cưới của cặp đôi cũng vô cùng được mong đợi bởi lẽ cả 2 đã phải trải qua nhiều sóng gió. Cặp đôi quyết định cùng nhau xây dựng tổ ấm và chăm sóc con cái khiến người hâm mộ vô cùng phấn khích.

Được biết, Phương Lan và bạn trai từng dự định làm lễ cưới vào năm 2020, nhưng vì ảnh hưởng của dịch bệnh nên phải dời lại. Dù bận rộn với công việc nghệ thuật song cả hai vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để chuẩn bị cho hôn lễ của mình. Phương Lan và bạn trai có nhiều năm đồng hành cùng nhau, cô thấy mình thay đổi tích cực hơn khi yêu Phan Đạt.

Đám cưới của cặp đôi dự định sẽ diễn ra vào tháng 11/2023.

Á hậu Phương Anh và bạn trai Đức Hồ

Nàng hậu được "nhà trai" cầu hôn vào ngày 8/4, cặp đôi đã có khoảng thời gian dài hẹn hò trong 1 năm. Ông xã tương lai của Á hậu Phương Anh đã được hé lộ khắp các diễn đàn nhan sắc. Theo đó, người này hiện đang là doanh nhân đồng thời theo học tiến sĩ tại một trường đại học ở Anh.

Lễ cưới của Á hậu Phương Anh sẽ diễn ra vào tháng 9/2023.

Sam và bạn trai bí mật

Sam chính là người bắt được hoa cưới tại lễ cưới của Anh Tú - Diệu Nhi diễn ra tại Bình Thuận vào tháng 10/2021. Ít ngày trước đó, Sam cũng được bạn trai cầu hôn và thậm chí cặp đôi đã chính thức "chốt sổ". Sam cho biết thời gian qua cô đã trò chuyện và xin ý kiến Diệu Nhi về việc tổ chức ngày trọng đại. Theo Sam, bạn trai luôn ủng hộ cô trong mọi việc và người này khiến nữ diễn viên thay đổi.

Sam được bạn trai bí mật cầu hôn bằng nhẫn kim cương.

Khán giả vô cùng mong đợi đám cưới của nàng hot girl .

Thu Phương và Dũng Taylor

Cặp đôi tiếp theo được mong đợi là vợ chồng ca sĩ Thu Phương và Dũng Taylor. Mới đây, Dũng Taylor hào hứng chia sẻ việc anh đã cầu hôn thành công Thu Phương, lễ cưới cũng đã được ấn định sẽ diễn ra vào tháng 12/2023 tại Hải Phòng - quê nhà cô dâu.

Cặp đôi Thu Phương - Dũng Taylor chính thức về chung một nhà sau hơn thập kỉ bên nhau.

Diễn viên Ngọc Hoa

Diễn viên Ngọc Hoa ấn định thời gian tổ chức vào tháng 6/2023. Cô được biết đến với tư cách con nuôi của NSND Ngọc Giàu. Không những vậy, Ngọc Hoa còn tích cực tham gia vào loạt dự án nghệ thuật: phim điện ảnh như Biệt đội bất ổn, sitcom Gia đình cục súc... Được biết, nữ diễn viên đã chuẩn bị chu toàn mọi thứ cho hôn lễ.

Đám cưới của nữ diễn viên hài được mong đợi không kém bất kì sao Việt nào trong showbiz.

Lin Rin và Phillip Nguyễn

Linh Rin và Phillip Nguyễn công khai tình cảm từ tháng 10/2019. Trong thời gian yêu, cả hai nhiều lần đăng ảnh chung, nói lời tình tứ trên mạng xã hội. Cặp tình nhân cũng thường xuyên sánh đôi tại các sự kiện.

Trước đó, hôn lễ của Linh Rin - Phillip Nguyễn đã ấn định thời gian tổ chức vào ngày 21/4 tại Philippines nhưng bất ngờ bị huỷ vì diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19.