Hơn 5 đám cưới sao Việt được mong đợi năm 2023: Ca sĩ Thu Phương và loạt mỹ nhân 'chốt sổ' từ giờ đến cuối năm

Sao Việt 23/05/2023 10:02

Năm 2023 là một năm khá rộn ràng khi loạt sao Việt chính thức "chốt kèo" lên xe hoa.

Trương Mỹ Nhân và Phí Ngọc Hưng

Tối ngày 18/5, trên Facebook Trương Mỹ Nhân khiến nhiều người bất ngờ khi thông báo được bạn trai Phí Ngọc Hưng cầu hôn nhân kỉ niệm 5 năm yêu nhau. Nữ diễn viên viết trên trang cá nhân:"18/5/2018 - 18/5/2023. Chúc mừng 5 năm bên nhau. Bớt run lại nha Phí Ngọc Hưng". 

Hơn 5 đám cưới sao Việt được mong đợi năm 2023: Ca sĩ Thu Phương và loạt mỹ nhân 'chốt sổ' từ giờ đến cuối năm - Ảnh 1
Phí Ngọc Hưng đã chính thức cầu hôn Trương Mỹ Nhân sau 5 năm. 

Đám cưới của cặp đôi cũng vô cùng được mong đợi bởi lẽ cả 2 đã phải trải qua nhiều sóng gió. Cặp đôi quyết định cùng nhau xây dựng tổ ấm và chăm sóc con cái khiến người hâm mộ vô cùng phấn khích.

Hơn 5 đám cưới sao Việt được mong đợi năm 2023: Ca sĩ Thu Phương và loạt mỹ nhân 'chốt sổ' từ giờ đến cuối năm - Ảnh 2
Theo tiết lộ, đám cưới của cặp đôi dự kiến sẽ diễn ra vào cuối năm 2023. 

 Phương Lan và bạn trai Phan Đạt

Được biết, Phương Lan và bạn trai từng dự định làm lễ cưới vào năm 2020, nhưng vì ảnh hưởng của dịch bệnh nên phải dời lại. Dù bận rộn với công việc nghệ thuật song cả hai vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để chuẩn bị cho hôn lễ của mình. Phương Lan và bạn trai có nhiều năm đồng hành cùng nhau, cô thấy mình thay đổi tích cực hơn khi yêu Phan Đạt.

Hơn 5 đám cưới sao Việt được mong đợi năm 2023: Ca sĩ Thu Phương và loạt mỹ nhân 'chốt sổ' từ giờ đến cuối năm - Ảnh 3
Đám cưới của cặp đôi dự định sẽ diễn ra vào tháng 11/2023. 

Á hậu Phương Anh và bạn trai Đức Hồ

Nàng hậu được "nhà trai" cầu hôn vào ngày 8/4, cặp đôi đã có khoảng thời gian dài hẹn hò trong 1 năm. Ông xã tương lai của Á hậu Phương Anh đã được hé lộ khắp các diễn đàn nhan sắc. Theo đó, người này hiện đang là doanh nhân đồng thời theo học tiến sĩ tại một trường đại học ở Anh. 

Hơn 5 đám cưới sao Việt được mong đợi năm 2023: Ca sĩ Thu Phương và loạt mỹ nhân 'chốt sổ' từ giờ đến cuối năm - Ảnh 4
Lễ cưới của Á hậu Phương Anh sẽ diễn ra vào tháng 9/2023.

Sam và bạn trai bí mật

Sam chính là người bắt được hoa cưới tại lễ cưới của Anh Tú - Diệu Nhi diễn ra tại Bình Thuận vào tháng 10/2021. Ít ngày trước đó, Sam cũng được bạn trai cầu hôn và thậm chí cặp đôi đã chính thức "chốt sổ". Sam cho biết thời gian qua cô đã trò chuyện và xin ý kiến Diệu Nhi về việc tổ chức ngày trọng đại. Theo Sam, bạn trai luôn ủng hộ cô trong mọi việc và người này khiến nữ diễn viên thay đổi. 

Hơn 5 đám cưới sao Việt được mong đợi năm 2023: Ca sĩ Thu Phương và loạt mỹ nhân 'chốt sổ' từ giờ đến cuối năm - Ảnh 5
Sam được bạn trai bí mật cầu hôn bằng nhẫn kim cương. 
Hơn 5 đám cưới sao Việt được mong đợi năm 2023: Ca sĩ Thu Phương và loạt mỹ nhân 'chốt sổ' từ giờ đến cuối năm - Ảnh 6
Khán giả vô cùng mong đợi đám cưới của nàng hot girl.

Thu Phương và Dũng Taylor

Cặp đôi tiếp theo được mong đợi là vợ chồng ca sĩ Thu Phương và Dũng Taylor. Mới đây, Dũng Taylor hào hứng chia sẻ việc anh đã cầu hôn thành công Thu Phương, lễ cưới cũng đã được ấn định sẽ diễn ra vào tháng 12/2023 tại Hải Phòng - quê nhà cô dâu.

Hơn 5 đám cưới sao Việt được mong đợi năm 2023: Ca sĩ Thu Phương và loạt mỹ nhân 'chốt sổ' từ giờ đến cuối năm - Ảnh 7
Cặp đôi Thu Phương - Dũng Taylor chính thức về chung một nhà sau hơn thập kỉ bên nhau.

Diễn viên Ngọc Hoa

Diễn viên Ngọc Hoa ấn định thời gian tổ chức vào tháng 6/2023. Cô được biết đến với tư cách con nuôi của NSND Ngọc Giàu. Không những vậy, Ngọc Hoa còn tích cực tham gia vào loạt dự án nghệ thuật: phim điện ảnh như Biệt đội bất ổn, sitcom Gia đình cục súc... Được biết, nữ diễn viên đã chuẩn bị chu toàn mọi thứ cho hôn lễ. 

Hơn 5 đám cưới sao Việt được mong đợi năm 2023: Ca sĩ Thu Phương và loạt mỹ nhân 'chốt sổ' từ giờ đến cuối năm - Ảnh 8
Đám cưới của nữ diễn viên hài được mong đợi không kém bất kì sao Việt nào trong showbiz.

 Lin Rin và Phillip Nguyễn

Linh Rin và Phillip Nguyễn công khai tình cảm từ tháng 10/2019. Trong thời gian yêu, cả hai nhiều lần đăng ảnh chung, nói lời tình tứ trên mạng xã hội. Cặp tình nhân cũng thường xuyên sánh đôi tại các sự kiện.

Hơn 5 đám cưới sao Việt được mong đợi năm 2023: Ca sĩ Thu Phương và loạt mỹ nhân 'chốt sổ' từ giờ đến cuối năm - Ảnh 9
 Trước đó, hôn lễ của Linh Rin - Phillip Nguyễn đã ấn định thời gian tổ chức vào ngày 21/4 tại Philippines nhưng bất ngờ bị huỷ vì diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19.
Hơn 5 đám cưới sao Việt được mong đợi năm 2023: Ca sĩ Thu Phương và loạt mỹ nhân 'chốt sổ' từ giờ đến cuối năm - Ảnh 10
Đám cưới của Linh Rin và Phillip Nguyễn sẽ diễn ra vào năm 2023 theo nghi thức lễ cưới Công giáo tại nhà thờ. "Tôi không chắc đám cưới hoành tráng thế nào nhưng sẽ là đám cưới vui và hạnh phúc nhất", cô cho hay.
Dũng Taylor cầu hôn thu Phương, chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp theo luật Hoa Kỳ sau hơn 10 năm chung sống

Dũng Taylor cầu hôn thu Phương, chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp theo luật Hoa Kỳ sau hơn 10 năm chung sống

Sau hơn 10 năm chung sống và có 2 con, chuyện tình của Dũng Taylor và ca sĩ Thu Phương đã có một cái kết viên mãn.

Xem thêm
Từ khóa:   sao Viet đám cưới sao Việt Thu Phương

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Ngoại tình 48 phút trước
Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 3 phút trước
Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Tâm sự 1 giờ 18 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 33 phút trước
Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Tâm sự gia đình 1 giờ 48 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 2 giờ 3 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Tâm sự 2 giờ 18 phút trước
Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Ngoại tình 2 giờ 33 phút trước
Quyết định hủy cưới đột ngột ngay khi đang phát thiệp hỷ và câu nói cay đắng từ người đến sau

Quyết định hủy cưới đột ngột ngay khi đang phát thiệp hỷ và câu nói cay đắng từ người đến sau

Tâm sự 2 giờ 48 phút trước
Chồng cũ ngỡ ngàng khi thấy tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa ly hôn

Chồng cũ ngỡ ngàng khi thấy tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa ly hôn

Tâm sự 2 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Tiết lộ mối quan hệ giữa Tạ Miêu và Châu Nhuận Phát sau hơn 30 năm

Tiết lộ mối quan hệ giữa Tạ Miêu và Châu Nhuận Phát sau hơn 30 năm